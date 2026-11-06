La empresa prepara su salto al mercado móvil. Las pymes del interior ofrecen sus redes de fibra para ampliar la cobertura de los grandes operadores

Metrotel se prepara para ser el tercer operador móvil del país con los activos que Telecom debe vender como condición para quedarse con Movistar. Mientras tanto, las pymes del cable y la banda ancha del interior piden reglas iguales frente a Starlink y ofrecen sus redes de fibra como infraestructura mayorista para las zonas alejadas. Nadie anunció un acuerdo entre las partes, pero las necesidades se parecen.

"10 días que fueron 10 años". Así resumió Ezequiel Sambucetti, Chief B2C Officer de Metrotel, lo que vive la compañía como tercer operador móvil de la Argentina. Metrotel suma 6 millones de líneas heredadas de Movistar, que pasan a la marca Tuenti, y unos 200.000 clientes de fibra al hogar, después de 25 años dedicada sobre todo al mercado corporativo.

Sambucetti habló en el panel "Escalar y crear valor en la nueva economía digital", de las Jornadas Internacionales de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), realizadas en Buenos Aires y en las que participó iProfesional.

En la misma mesa, las pymes del cable y la banda ancha del interior plantearon el problema opuesto. Hablaron de costos que no pueden trasladar a los precios, de contenidos que pesan casi la mitad de su estructura y de un competidor satelital, Starlink, que según ellas juega con otras reglas.

Su alternativa consiste en ofrecer las redes de fibra como infraestructura mayorista para operadores móviles en zonas alejadas. Metrotel, por su parte, habló de alianzas para ampliar cobertura. Las posiciones pueden resultar complementarias, aunque nadie anunció negociaciones entre las partes.

¿Cuánto pagará Metrotel por los activos de Movistar?

Metrotel acordó pagar US$450 millones, más IVA y otros tributos, en cuotas, por los activos que Telecom debe desinvertir como condición de la compra de Movistar. Telecom comunicó la aceptación de la oferta mediante un hecho relevante el 14 de octubre.

El paquete comprende 6.005.425 líneas móviles, 211.566 accesos de internet residencial en 28 localidades, parte de la infraestructura y derechos de uso de espectro. También contempla contratos complementarios de carácter excepcional y servicios transitorios para la transición operativa. Algunos de esos compromisos se pagan por separado, de modo que su alcance económico no debe confundirse con el precio de los activos. iProfesional informó sobre la operación y el uso de la marca Tuenti.

Para dimensionar el salto, Metrotel facturó cerca de US$55 millones en 2025 y registró un EBITDA de US$24 millones. El precio equivale a unas 8,2 veces esos ingresos, aunque esa relación no representa una valuación de la empresa. Todavía se desconocen la financiación de la operación y el ritmo con el que Metrotel podrá monetizar la nueva cartera.

¿Cómo se llegó a la venta de activos de Movistar a Metrotel?

Todo empezó el 24 de febrero de 2025, cuando Telecom anunció la compra de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por US$1.245 millones. Con esa operación, Personal y Movistar quedaban bajo el mismo grupo. En junio de 2025, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) objetó la concentración porque estimó que ambas empresas reunían el 58% del mercado móvil, frente al 42% de Claro.

El 18 de junio de 2026, la autoridad de competencia aprobó la operación con condiciones para preservar un tercer jugador móvil y limitar la concentración en servicios fijos. Después avaló a CPS Comunicaciones, conocida como Metrotel, como compradora de los activos sujetos a desinversión.

La autoridad tomó como referencia un mercado móvil en el que Claro concentraba el 41,8% de las líneas, Personal el 33,8% y Movistar el 24,4%, antes de la desinversión. Si la venta funciona como busca el organismo, el tercer lugar del mercado quedará en manos de un operador independiente de Telecom.

¿Qué cambia para los clientes de Movistar?

Los usuarios alcanzados empezaron a recibir un mensaje de texto de Tuenti que les avisa que su servicio pasará a ser brindado por otro proveedor, a raíz de una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia. La marca Movistar desaparecerá de forma progresiva para estas líneas. iProfesional informó sobre la migración de las líneas.

Para Sambucetti, el desafío inmediato pasa por reorganizar la compañía. Metrotel debe incorporar capacidades distintas de las que desarrolló en el negocio corporativo, diseñar procesos para una operación masiva y migrar a sus sistemas los seis millones de clientes. El ejecutivo destacó la oportunidad de "armar una compañía de cero" y de lograr que los usuarios tengan "una experiencia a la altura".

Tuenti es la marca que Metrotel busca capitalizar. "Es una marca que tiene 12 años en el mercado móvil", recordó el ejecutivo, quien contó que nació como segunda marca de un operador grande, pero con espíritu digital.

¿Qué reclaman las pymes del interior frente a Starlink?

Lucio Gamaleri preside Red Intercable, la entidad que agrupa a unas 250 pymes con presencia en 520 localidades y cobertura sobre aproximadamente un millón de hogares pasados. Señaló que los costos operativos suben en un escenario "donde no podemos trasladarlos a los precios".

Los contenidos agravan esa presión. Según Gamaleri, las señales y los derechos audiovisuales absorben cerca de la mitad de los costos de las pymes de televisión por cable, mientras sus proveedores compiten directamente por el usuario mediante aplicaciones. "Estamos en un punto de inflexión donde debemos sentarnos a discutir cómo llegamos a los clientes", sostuvo. También reclamó medidas contra la IPTV ilegal y campañas de concientización sobre los riesgos de seguridad de las plataformas no autorizadas.

La conectividad satelital suma otra presión competitiva. El Enacom autorizó en febrero de 2024 a Starlink, OneWeb y Amazon Kuiper a operar en el país. Desde entonces, la Argentina se consagró como uno de los países donde Starlink más creció a nivel global, según datos de la propia compañía, que informa más de 700.000 usuarios y un ritmo de expansión del 2% semanal.

La Resolución 372/2026 habilitó segmentos adicionales para enlaces ascendentes de estaciones terrenas, no para telefonía móvil directa. Para Gamaleri, el debate está en las condiciones de competencia: "la competencia tiene que ser simétrica, porque donde hay semejante asimetría se daña la cancha".

El reclamo coincide con la decisión de financiar conectividad satelital para 6.000 escuelas rurales mediante el Fondo del Servicio Universal. La Resolución 663/2026 del Enacom asignó US$21,876 millones al proyecto. De ese total, US$9,978 millones corresponden a una donación con cargo de Starlink al Fondo y US$11,898 millones a recursos del propio Fondo.

La distinción importa, porque no todo el monto proviene del financiamiento público. Las pymes reclaman acceso a esos recursos para completar sus redes de fibra. iProfesional informó sobre el financiamiento del programa educativo con Starlink.

Gamaleri también pidió simplificar los trámites y establecer condiciones regulatorias equivalentes para los distintos actores. Consideró necesario federalizar el uso del Fondo del Servicio Universal para completar el despliegue de fibra al hogar. Según su diagnóstico, numerosas pymes ya reconvirtieron buena parte de sus redes, pero encuentran dificultades para financiar el tramo final. Además, reclamó menos obstáculos para compartir ductos, postes y tendidos, de modo que los prestadores regionales puedan ofrecer servicios convergentes a menor costo.

¿Qué ofrecen las pymes a los operadores móviles?

Para Gamaleri, la salida no se limita al reclamo. "La ventana de tiempo se acorta", advirtió, y propuso hablar de redes compartidas, "donde la pyme pueda ser mayorista en la última milla y funcionar como brazo ejecutor o backhaul en zonas alejadas para las grandes empresas móviles". Con esa lógica, el operador independiente deja de ser rival del grande y pasa a ser su proveedor de red en el interior.

Sambucetti coincidió en que el momento tiene dos caras. Por un lado, "las alianzas de infraestructura y redes para dar más cobertura y conectividad". Por el otro, acuerdos comerciales para incorporar aplicaciones y contenidos a la propuesta para un usuario cada vez más exigente. iProfesional informó un antecedente de infraestructura compartida, cuando Movistar y Metrotel firmaron una alianza para aumentar la velocidad de la banda ancha.

¿Qué papel tienen la fibra y la red neutra en esta discusión?

Eduardo Rossetti, empresario con más de 35 años en el cable y la banda ancha de la Argentina, Chile y España, aportó una perspectiva histórica y un modelo concreto, la red neutra (FiberCo). En España, contó, se encontraron con grupos inversores que proponían comprar la red física y dejarles la gestión comercial de los clientes. "Alquilás tu red en un buen monto pero mantenés el vínculo directo y la cercanía con el cliente local", explicó.

Rossetti también fue tajante con la tecnología: "si no tenés FTTH directamente estás fuera de la conversación". Dijo que las pymes tienen que ir a fibra óptica "sí o sí". Sobre el satélite anticipó un mercado dividido: "unos viajarán en avión y otros en tren", y la fibra local atendida por sus dueños conservará su espacio.

¿Cómo usan la inteligencia artificial Metrotel y las pymes?

La inteligencia artificial apareció en ambas mitades del panel. Sambucetti la ubicó dentro de la apuesta por Tuenti. "Lo que hace 12 años era vender en la Web, hoy es otra cosa: es poder atender a nuestros clientes a través de la IA", sostuvo, tanto para la relación con el cliente como para acelerar decisiones y procesar datos puertas adentro. En Metrotel, la IA es una herramienta para atender a millones de clientes nuevos sin resentir la calidad del servicio.

Gamaleri anticipó que la meta institucional para 2027 es lograr la digitalización total de la atención al cliente y de los procesos de venta en la red de asociados, con algoritmos predictivos para reducir la tasa de desconexión (churn rate) y anticipar fallas técnicas antes de que se genere el reclamo en el domicilio del usuario. En ambos casos, la IA aparece menos como una curiosidad tecnológica y más como parte de la gestión del negocio.

¿Qué falta para que las redes regionales y los operadores móviles se complementen?

No hubo anuncios de negociaciones, pero sí una coincidencia de intereses. El operador necesita integrar una cartera masiva sin deteriorar el servicio, y las pymes buscan ingresos que no dependan exclusivamente del abonado final. Las redes regionales podrían complementar la cobertura de los operadores de mayor escala, aunque esa coincidencia no equivale a una alianza.

Para comprobar la viabilidad, habrá que conocer qué infraestructura controlará Metrotel fuera del AMBA, cuánto pagaría por transporte y última milla, y si la compartición resulta más económica que otras alternativas. También será decisivo el acceso a ductos y postes, así como el papel del Fondo del Servicio Universal para financiar los tramos de fibra que todavía faltan. Rossetti cerró con un consejo para pymes e inversores del sector: "Quédense acá dentro porque hay mercado para todos". Resta saber cuánto de ese mercado se compartirá.