El CyberMonday cambió las reglas del juego: cuándo y cómo compraron los argentinos

El auge de compras anticipadas impulsó resultados históricos y la inteligencia artificial redefinió los hábitos de consumo en las promociones online

Tras finalizar los tres días del CyberMonday 2026, las cifras confirman el interés de los usuarios y expone que este evento ya no se limita solo a su calendario oficial. Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre, las más de 70.000 tiendas argentinas que operan con Tiendanube facturaron $68.000 millones. Eso representa un crecimiento nominal de 49% frente a los mismos días de 2025.

Durante los días oficiales se procesaron más de 520.000 órdenes, un 13,6% más que en 2025. Se vendieron 2 millones de productos (+8%) y las tiendas recibieron más de 43 millones de sesiones, un 27% más que el año pasado.

Pero el verdadero bombazo llegó antes. La semana previa al evento oficial, del lunes 26 al sábado 31 de octubre, las ventas crecieron 69% y alcanzaron $53.800 millones, casi igualando la facturación de los tres días oficiales.

La semana previa superó el ritmo de los días oficiales

Muchas marcas adelantaron sus promociones de forma extraoficial y la respuesta fue contundente. Entre el 26 y el 31 de octubre, se procesaron más de 450.000 órdenes, un 37% más que en la misma semana de 2025. La facturación trepó 69%, muy por encima del 49% que creció durante los días oficiales.

El crecimiento diario de órdenes frente a 2025 osciló entre 26% y 46,5% durante toda esa semana. El pico llegó el viernes 30 de octubre, a tres días del inicio oficial, con un 46,5% más de órdenes que el mismo día del año anterior.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, lo resume así: "El CyberMonday dejó de ser una fecha y se convirtió en una temporada".

"Las marcas que mejor venden ya no esperan al lunes: activan la demanda antes, sostienen la oferta después y planifican stock y comunicación para varias semanas. Del otro lado, el consumidor aprendió que tiene más tiempo para decidir y lo usa para comparar", señaló.

Cuándo y cómo compraron los argentinos durante el CyberMonday

El pico de actividad en los días oficiales se registró el lunes a las 11 de la mañana. En esa única hora se procesaron más de 12.100 órdenes.

El promedio del evento fue de unas 6.750 órdenes por hora, un 14% más que en la edición anterior.

El ticket promedio se ubicó en torno a los $131.000, frente a unos $100.000 en 2025. Con una inflación interanual de 33,4% según el INDEC (dato de septiembre), la suba nominal de la facturación (49%) implica un crecimiento también en términos reales.

El ticket, en cambio, se mantuvo prácticamente estable en valor real. El crecimiento vino de más compras, no de compras más caras.

Siete de cada diez órdenes incluyeron algún tipo de promoción, casi 4 puntos más que en 2025. El envío gratis siguió presente como promoción indirecta en más de la mitad de las compras.

Medios de pago: tarjeta de crédito sigue dominando

La tarjeta de crédito explicó el 49% de las órdenes y el 62% de la facturación. La transferencia bancaria ocupó el segundo lugar, con el 28% de las órdenes y el 22% de la facturación.

Los medios que más crecieron fueron las billeteras virtuales, que llegaron al 9% de las órdenes (+1,4 puntos), y la tarjeta de débito, con el 6% (+1,4 puntos). El efectivo quedó por debajo del 2%.

En financiamiento, el pago en una cuota siguió dominando, con el 62% de las órdenes. El tramo de 3 cuotas perdió terreno: sus órdenes cayeron 9% y su participación bajó 4,3 puntos.

En el otro extremo, las compras en 12 cuotas duplicaron su volumen (+115%). Tuvieron un ticket promedio superior a los $411.000 y representaron el 3% de las órdenes, pero casi el 10% de la facturación.

"Los datos muestran un consumidor que separa con claridad sus compras: resuelve lo cotidiano con pagos inmediatos y reserva el financiamiento largo para lo que va a usar durante años, como equipar la casa. Para las marcas, eso significa que la estrategia de cuotas ya no es un beneficio genérico, es una decisión por categoría y por ticket", agregó Radavero.

Qué categorías lideraron las ventas del CyberMonday

Indumentaria se mantuvo como la principal categoría, con casi la mitad de las órdenes (48,5%). Sus órdenes crecieron 11% y su facturación, 37%.

Las remeras fueron el producto más vendido, con más de 95.000 unidades. Camperas (+105%) y zapatos (+122%) duplicaron con holgura su facturación.

Hogar y Decoración fue la categoría con mayor dinamismo. Sus órdenes crecieron 30% y su facturación, 81%.

Su ticket promedio superó los $207.000 y ganó 3,5 puntos de participación en la facturación total. Dentro de la categoría, sillones y sofás casi duplicaron las unidades vendidas (+99%).

El cambio de comportamiento es claro: el consumidor argentino financia con cuotas largas lo durable, como muebles, y resuelve con pagos inmediatos lo cotidiano, como ropa. Las marcas que mejor leyeron esa división fueron las que más vendieron en el CyberMonday 2026.