Cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de comprar en CyberMonday 2026

Crecen las ventas digitalizadas gracias a asistentes virtuales inteligentes, que rompen barreras y multiplican oportunidades para empresas y usuarios

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta auxiliar en el comercio electrónico. En el inicio del CyberMonday 2026, las visitas que llegaron desde LLMs como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity y Copilot se triplicaron frente al mismo evento en 2025.

El lunes se registraron al menos 30.000 sesiones provenientes de estos modelos en las tiendas de Tiendanube. Pero el dato clave no está solo en el volumen: ese tráfico convierte mejor que el promedio.

Las órdenes que llegaron desde asistentes de IA y se concretaron crecieron 180% frente al primer día del evento en 2025, con una tasa de conversión cercana al 1,4%, por encima del 1,10% del promedio general de las tiendas.

Los consumidores que usan ChatGPT o Gemini para buscar productos llegan a las tiendas con decisiones más avanzadas. Ya investigaron, compararon precios y leyeron características. Ese proceso previo explica por qué convierten 30% mejor que el tráfico tradicional.

Qué es el comercio agéntico y cómo funciona en fechas clave

El comercio agéntico describe un modelo en el que agentes de inteligencia artificial intervienen activamente en el proceso de compra. No solo muestran productos: responden consultas específicas, recomiendan opciones según el perfil del cliente y acompañan hasta el pago.

Las fechas especiales como CyberMonday, con picos de demanda que superan la capacidad de atención humana, son el escenario donde este modelo cobra sentido operativo. Las marcas necesitan responder miles de consultas simultáneas sin perder ventas ni calidad de atención.

Allí opera Chat Nube, el asistente conversacional basado en IA de Tiendanube. Las marcas lo usan para automatizar la asesoría a clientes y acelerar el cierre de ventas por WhatsApp e Instagram.

Durante la primera jornada del CyberMonday 2026, las órdenes generadas a través de Chat Nube se multiplicaron por siete frente al evento de 2025. La herramienta sumó cerca de $80 millones en ventas.

Por qué la IA genera tickets más altos que el promedio

La tasa de conversión de Chat Nube alcanzó el 3,10%. Es decir: de cada 100 conversaciones, tres terminaron en una venta concreta. Ese porcentaje casi triplica el promedio general del día.

Pero hay otro dato revelador. El ticket promedio de las ventas cerradas con IA rondó los $200.000, un 50% por encima del promedio general del día, que fue de unos $133.000: cuando la IA asesora, las marcas facturan más por cada venta.

La explicación está en la naturaleza de la interacción. Un asistente de IA puede sugerir productos complementarios, responder dudas técnicas al instante y eliminar fricciones que suelen frenar la compra. El resultado es un proceso más fluido que termina en carritos más cargados.

Además, dos de cada tres conversaciones (67%) se resolvieron de principio a fin con IA, sin intervención humana. En una jornada cuyo pico llegó a casi 11.800 órdenes en una sola hora, esa capacidad permite a las marcas sostener la atención sin colapsar.

Cómo cambió el comportamiento del consumidor en CyberMonday 2026

El primer día del CyberMonday cerró con más de $25.000 millones facturados en las tiendas de Tiendanube. Eso representa un crecimiento del 42,5% frente a 2025. Las órdenes totalizaron casi 190.000.

Sin embargo, la jornada mostró un cambio de comportamiento. Las visitas crecieron 26%, pero la conversión general bajó de 1,28% a 1,10%. El consumidor argentino está comparando más antes de pagar.

En ese escenario, el tráfico que llega desde asistentes y las ventas acompañadas por Chat Nube muestran mejores tasas de conversión y tickets más altos. La IA empieza a intervenir en cada etapa: desde la búsqueda inicial hasta el momento del pago.

"La IA ya aparece en las dos puntas de la compra. El consumidor le pide a un asistente que busque y compare por él, y llega a la tienda con la decisión más avanzada: por eso ese tráfico convierte mejor", señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina.

"Del lado de las marcas, un asistente que responde al instante por WhatsApp o Instagram sostiene la venta en el momento de mayor demanda. En un Cyber en el que el consumidor se toma más tiempo para decidir, la IA acorta ese camino", agregó.

Qué viene después del comercio agéntico

La evolución de estas herramientas anticipa la próxima etapa del comercio agéntico, en la que los agentes de IA no solo recomiendan productos, sino que identifican necesidades, comparan opciones y completan transacciones de forma autónoma.

Para las marcas, esa transformación abre una oportunidad concreta. Llegar a consumidores que empiezan su búsqueda en un asistente de IA y no en Google. Ganar visibilidad en esas plataformas con catálogos bien estructurados y datos completos.

También implica sumar canales de venta que funcionan a cualquier hora, incluso en los picos de demanda más intensos. La inteligencia artificial no reemplaza la atención humana: la complementa cuando el volumen la supera.

El Cyber Monday 2026 está mostrando que ese futuro ya llegó. Las marcas que integran IA en sus procesos de venta están facturando más, convirtiendo mejor y sosteniendo la operación en momentos críticos.