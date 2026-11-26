Comprar un teléfono económico implica otras expectativas que en la gama alta o media. Algunas funciones premium llegan a los modelos accesibles

Si buscás un celular económico en 2026 que no te haga resignar demasiado, los modelos que más conviene mirar son el Samsung Galaxy A17 5G, el Galaxy A27 5G, el Motorola Moto G37, el Edge 60 Fusion, el Moto G85, el Moto G56, el Moto E15 y el TCL 50 Pro Nxtpaper. Los precios en la Argentina arrancan cerca de $180.000 y llegan a poco más de $1.000.000.

El año resultó duro para el bolsillo. Apple, Samsung, Google y otras marcas aplicaron una seguidilla de aumentos, y eso hizo que los equipos de gama de entrada y media ganaran un peso que antes no tenían a la hora de cambiar de teléfono.

A eso se suma la crisis de memorias que generó la demanda de la inteligencia artificial, que encareció los componentes en toda la industria. Aun así, para quienes no pueden pagar un tope de gama, todavía quedan opciones que ofrecen mucho por lo que cuestan. Cada uno de los modelos de esta lista pasó por pruebas detalladas.

Cuál es el mejor Samsung económico de 2026

El Samsung Galaxy A17 5G es la opción más equilibrada de la marca en el segmento económico. Samsung domina desde hace años la fórmula de los celulares accesibles que cumplen con lo necesario, y este modelo es una muestra de eso.

Frente a su antecesor, los cambios son pocos. Además de algunos retoques de diseño, la novedad principal es la estabilización óptica de imagen (OIS) en la cámara principal, que mejora un poco los resultados. También suma la interfaz de Samsung, más prolija que la que suele aparecer en esta franja de precios.

Su punto más fuerte es el soporte. El Galaxy A17 tiene seis años de actualizaciones desde su lanzamiento, algo que estira la vida útil de la compra y explica por qué los Samsung son la elección habitual de quienes piensan usar el mismo teléfono durante mucho tiempo. Existe también una versión Galaxy A17 4G, casi idéntica y más barata, pensada para quienes no necesitan 5G.

Precio en Argentina: desde $392.700 en la versión de 128 GB con 4 GB de RAM, y entre $679.999 y $899.999 en la versión de 256 GB con 8 GB de RAM, según la tienda y la financiación.

Qué celular económico conviene para ver series y películas

El Motorola Moto G37 es el más recomendable para entretenimiento. Es uno de esos equipos económicos que hacen que mires tu tope de gama y te preguntes por qué no tiene ciertas funciones. Luce mejor que muchos celulares caros y conserva prestaciones que casi desaparecieron del mercado.

La clave está en la combinación de conector para auriculares y ranura para tarjeta microSD. Antes de un vuelo largo o un viaje en micro, podés descargar muchas películas y series, escucharlas con auriculares con cable y sin pérdida de calidad, y verlas en su pantalla de 6,67 pulgadas a 120 Hz.

La batería también suma. La celda de 5200 mAh está bien optimizada y, en las pruebas, llegó a durar hasta dos días seguidos con ciertos usos. La carga de 20 W es algo lenta, pero la autonomía hace que no tengas que enchufarlo tan seguido.

Motorola usa una versión de Android muy limpia, aunque el G37 trae aplicaciones preinstaladas, probablemente para contener el costo. Se pueden borrar durante la configuración. Lo flojo es el soporte, con dos años de actualizaciones de sistema y tres de parches de seguridad.

Precio en Argentina: versión única de 128 GB con 4 GB de RAM ampliable con RAM Boost, en color Pantone Nautical Blue. Precio oficial de $499.999, con valores entre $347.100 y $599.999 según el comercio y la financiación.

Qué Samsung elegir si el A17 queda corto y el A37 se va de presupuesto

El Samsung Galaxy A27 5G cubre justo ese espacio intermedio. Como sucesor no sorprende demasiado, pero es un teléfono competente en casi todo. Su gran ventaja es One UI, la capa de Samsung sobre Android, sencilla y fácil de usar. Frente a otras interfaces cargadas de aplicaciones de relleno, como HyperOS de Xiaomi, se siente mucho más liviana. Además, Samsung le garantiza seis años de actualizaciones de software y seguridad.

Las mejoras son pocas pero concretas. Desaparece la muesca en forma de gota del Galaxy A26 y llega una cámara frontal perforada, más discreta. Incorpora un procesador Snapdragon 6 Gen 3 más rápido y, frente al A17, una pantalla de 120 Hz que favorece a los juegos.

También hay recortes. La protección baja de IP67 a IP64 respecto del A26, y la cámara ultra gran angular pasa de 8 MP a 5 MP. Si buscás un equipo para muchos años, el A27 tiene sentido. Si no, el A26 sigue siendo una opción digna y ahora más barata.

Precio en Argentina: versión oficial de 256 GB con 8 GB de RAM (modelo SM-A276B), entre $714.999 y $1.089.999 según la tienda, los descuentos por pago en una cuota o la financiación.

Cuál es el celular económico con mejor diseño

El Motorola Edge 60 Fusion es la respuesta para quienes creen que los celulares económicos pasan desapercibidos. Se ofrece en dos colores Pantone, Slipstream y Amazonite, con dorso de cuero vegano que agarra bien y resulta cómodo en la mano.

El diseño también es resistente. Tiene certificaciones IP68 e IP69 contra polvo y agua, así que no hay que preocuparse por la lluvia o un accidente. Su pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas luce excelente y le da un aspecto de cine a Netflix o Disney+.

La curvatura de la pantalla no es lo ideal para gamers, que prefieren una vista sin distorsiones. En fotografía, la cámara principal de 50 MP ofrece imágenes atractivas y de colores naturales, y la frontal de 32 MP saca selfies con buen detalle.

El punto débil es el soporte, con tres años de actualizaciones prometidas. Hubiera sido bueno que Motorola compitiera con Samsung en ese terreno, sobre todo porque las funciones de inteligencia artificial de Moto aportan poco.

Precio en Argentina: desde $447.073 en la versión de 128 GB con 8 GB de RAM, y entre $473.480 y $999.999 en la de 256 GB con 8 o 12 GB de RAM, según el canal de venta, si viene en caja Slim (sin cargador) y la financiación.

Qué celular económico tiene la mejor pantalla

El Motorola Moto G85 5G se lleva ese lugar. A primera vista cuesta creer que sea un modelo económico por lo cuidado de su dorso. La versión azul cobalto llama la atención en un mercado donde muchas marcas descuidan la estética para priorizar la ficha técnica. Motorola no se quedó solo en el diseño. Su pantalla pOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz es ideal para redes sociales y para ver los estrenos de las plataformas de streaming.

El procesador Snapdragon 6s Gen 3 alcanza para el uso diario, aunque se queda corto con juegos 3D exigentes. Para gaming económico, conviene mirar otras alternativas. La versión de Android de Motorola, en cambio, es simple y amigable. La batería de 5000 mAh puede aguantar alrededor de un día y medio con una carga, y la carga por cable de 30 W lleva del 0% al 50% en media hora. La cámara es su único punto flojo.

Precio en Argentina: versión de 256 GB con 8 GB de RAM, entre $629.999 y $769.999 según el comercio y las promociones vigentes.

Cuál es el mejor celular por menos de $300.000

El Motorola Moto E15 es la opción para presupuestos muy ajustados o para regalarle a un chico sin miedo a que se rompa. Pocos teléfonos ofrecen tanto por lo que cuestan. Lo sorprendente es que no se siente económico. Tiene dorso de cuero vegano con buen agarre, incluso sin funda, y colores llamativos como Denim Blue y Fresh Lavender.

Su pantalla de 6,5 pulgadas, resolución 720p y 90 Hz no compite con un OLED, pero ofrece una buena experiencia para entretenimiento liviano. Incluye además sonido envolvente, útil si no tenés auriculares a mano.

El rendimiento es modesto. El MediaTek Helio G81 Extreme maneja mensajería y redes sociales sin problemas, pero los 2 GB de RAM se resienten si abrís muchas aplicaciones. El mayor problema es que solo recibe un año de actualizaciones de seguridad.

Precio en Argentina: versión única de 64 GB con 2 GB de RAM física ampliable hasta 6 GB con RAM Boost, en Fresh Lavender y Misty Blue. Precio oficial de $219.999, con valores entre $179.999 y $284.989 según el comercio y la forma de pago.

Qué celular económico tiene la batería que más dura

El Motorola Moto G56 5G es el indicado si la autonomía es tu prioridad. En pruebas de uso intenso terminó la mayoría de los días con entre 40% y 50% de carga, lo que lo convierte en un equipo que rinde dos días.

Mantiene el diseño reconocible de Motorola, con colores que invitan a usarlo sin funda. El marco es de plástico, pero tiene certificación IP69 contra polvo y agua, y conserva el conector para auriculares y la ranura microSD.

Se completa con una pantalla grande y agradable, una cámara principal sólida y carga rápida por cable. Por este precio, es difícil pedir más. Un soporte de software más largo sería bienvenido, y el rendimiento no es el más fluido para usuarios exigentes. Fuera de eso, es un todoterreno económico muy recomendable.

Precio en Argentina: versiones de 256 GB con 8 o 12 GB de RAM física. Precio oficial de $649.999, con valores entre $407.620 y $849.999 según la configuración, el comercio y la financiación.

Qué celular conviene si leés mucho en el teléfono

El TCL 50 Pro Nxtpaper es un teléfono distinto. Además de la pantalla a color habitual, en este caso con un acabado mate agradable, permite pasar a un modo similar a la tinta electrónica con un simple botón.

Ese modo cuida la vista y mejora la lectura, aunque para la mayoría no reemplaza a un lector electrónico dedicado. La pantalla mantiene una buena experiencia a color, incluso para ver películas, y la batería rinde muy bien en cualquier modo.

No sobresale en todo. La cámara y los parlantes necesitan mejoras, y las aplicaciones preinstaladas empañan un software que, por lo demás, resulta agradable. Si leés mucho en el celular, igual es el equipo indicado.

Precio en Argentina: versión única de 512 GB con 8 GB de RAM física más 8 GB virtuales, entre $413.000 y $599.999 en la mayoría de los comercios, según el color (Space Gray, Midnight Blue, White o Pale Gold) y la financiación.

Cómo elegir un celular económico sin equivocarte

Comprar un teléfono económico en 2026 implica otras expectativas que en la gama alta o media. Algunas funciones premium llegan a los modelos accesibles, pero casi siempre a costa de otros aspectos. Por eso conviene definir antes qué priorizás.

Podés conseguir pantallas excelentes, como la del Moto G85 o la del Redmi Note 14 Pro, pero quizás a cambio de batería o de software. Otros equipos traen buenas cámaras o certificación IP contra polvo y agua. Ninguno lo hace todo, y si eso no te convence, tendrás que ahorrar para un gama media.

Por qué importa cuántos años de actualizaciones tiene

En la gama alta el soporte largo es la norma. En el segmento económico, en cambio, algunos modelos dejan de recibir actualizaciones a los dos años, con el riesgo de seguridad que eso implica. Samsung se destaca por ofrecer soporte extendido en sus celulares económicos. Es un dato clave si comprás para un hijo o un familiar mayor y no pensás cambiarle el teléfono pronto.