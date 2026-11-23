Investigadores descubrieron vínculos prolongados entre una figura clave en la industria tecnológica y agentes chinos, desatando crisis geopolítica

La controversia que sacudió a Nvidia sumó nuevos elementos. Alice Huang, la empresaria que mantuvo una relación sentimental con Jensen Huang, estuvo en contacto durante más de un año con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China, el principal organismo de inteligencia civil de ese país, según una investigación publicada por The New York Times.

De acuerdo con personas que tuvieron acceso a informes de inteligencia estadounidenses, los contactos se extendieron desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño de 2026. Ese período coincidió, al menos parcialmente, con la relación que Alice Huang mantenía con el entonces máximo ejecutivo de Nvidia.

La información agrega un elemento a las sospechas sobre una posible operación de inteligencia china alrededor del empresario y de los negocios de la compañía estadounidense, que se encuentra bajo investigación por eventuales desvíos de procesadores avanzados hacia China.

Los informes también señalan que los organismos de inteligencia reunieron pruebas de que Kang Wei, socio comercial de Alice Huang y presentado habitualmente como su esposo, trabajaba para el mismo servicio de inteligencia chino.

El alcance de esos contactos y el eventual intercambio de información todavía no fueron determinados públicamente. Tampoco existe una conclusión oficial que establezca que Alice Huang haya transmitido información confidencial de Nvidia a Beijing.

Qué revelaron los informes de inteligencia sobre Alice Huang y China

La investigación del New York Times, firmada por Jonathan Swan, Julian E. Barnes y Maggie Haberman, aporta detalles sobre el período durante el cual Alice Huang mantuvo contactos con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado.

Según el diario, los encuentros se extendieron durante más de un año y coincidieron con una etapa en la que la empresaria estaba vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, fundador de Nvidia y responsable de su estrategia global.

Los servicios de inteligencia estadounidenses también habrían identificado conexiones entre Kang Wei y el aparato de espionaje chino. El empresario era presentado en el entorno de Alice Huang como su marido y mantenía con ella relaciones comerciales.

El informe agrega que Alice Huang también habría tenido encuentros con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China, el organismo encargado de las funciones policiales y de seguridad interna del país.

Las fuentes consultadas por el diario señalaron que los organismos estadounidenses todavía intentan establecer el alcance y la duración de las actividades de esa red y determinar si existió una operación dirigida a obtener información o facilitar el acceso chino a tecnología restringida.

Una de las cuestiones centrales es que los contactos coincidieron con el período en el que empresas vinculadas con Alice Huang participaban en operaciones comerciales relacionadas con procesadores avanzados de Nvidia.

Megaspeed, bajo investigación por el posible desvío de chips de Nvidia

El caso también tiene un capítulo comercial. Alice Huang estuvo vinculada con Megaspeed International, una compañía tecnológica con sede en Singapur que fue cliente de Nvidia y quedó bajo investigación de las autoridades estadounidenses por posibles violaciones a las restricciones de exportación.

El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron el 16 de noviembre que la investigación sobre Megaspeed había comenzado en 2024, después de que los organismos detectaran movimientos sospechosos relacionados con la posible transferencia de semiconductores sensibles.

En mayo de 2025, el Departamento de Comercio solicitó a Nvidia documentación sobre ventas directas e indirectas a Megaspeed. Un mes después, la compañía incorporó a esa firma a su lista de clientes a los que no podía venderles productos.

También en junio de 2025, investigadores estadounidenses, junto con autoridades de Singapur, realizaron una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed e interrogaron a Alice Huang, según el comunicado oficial.

Posteriormente, el Departamento de Justicia asumió el liderazgo de la investigación penal.

El objetivo es determinar si Megaspeed participó en operaciones para facilitar que compañías chinas accedieran a procesadores avanzados de Nvidia, pese a las restricciones impuestas por Washington.

La empresa sostuvo que cumple con las normas de exportación y que colaboró con las inspecciones. Además, informó que Alice Huang dejó su cargo el 30 de agosto de 2025 y que ya no tiene funciones en la compañía.

La investigación llegó al Congreso y abrió una disputa dentro del Gobierno de Trump

El caso también generó cuestionamientos políticos en Washington. Legisladores demócratas abrieron una investigación para determinar si Nvidia tuvo influencia sobre las actuaciones del Departamento de Comercio en el expediente de Megaspeed.

En una carta enviada el 19 de noviembre al secretario de Comercio, Howard Lutnick, los legisladores solicitaron explicaciones sobre el manejo de la investigación y preguntaron si la compañía pudo intervenir en las decisiones de los organismos encargados de controlar las exportaciones de semiconductores.

La controversia también expuso diferencias entre funcionarios de la administración Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó públicamente la gestión del Departamento de Comercio y reclamó explicaciones sobre quién supervisaba el cumplimiento de las restricciones de exportación en Nvidia.

El trasfondo es la política estadounidense hacia China: Washington busca limitar el acceso de empresas del país asiático a los procesadores más avanzados utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial, por su potencial aplicación militar y estratégica.

La investigación sobre Megaspeed, por lo tanto, excede el vínculo personal de Alice Huang con el fundador de Nvidia y alcanza uno de los principales objetivos de la política tecnológica y comercial estadounidense.

Trump pidió el regreso de Jensen Huang y Nvidia revirtió su decisión

La publicación de los nuevos detalles sobre Alice Huang coincidió con otro giro en la conducción de Nvidia.

Jensen Huang había renunciado el 12 de noviembre, después de que se conocieran las sospechas sobre los vínculos de la empresaria con la inteligencia china y las investigaciones sobre Megaspeed.

El directorio había rechazado inicialmente su reincorporación. El 17 de noviembre, su presidente, Harvey C. Jones, había comunicado que la empresa no tenía previsto restituirlo, pese a que el empresario había manifestado su disposición a regresar.

Sin embargo, Donald Trump intervino públicamente. El domingo 22 de noviembre, a través de Truth Social, pidió que Nvidia volviera a contratarlo y sostuvo que su regreso sería beneficioso para la compañía y para Estados Unidos.

Finalmente, este lunes 23 de noviembre, Nvidia anunció que su directorio votó por unanimidad la restitución inmediata de Huang como presidente, CEO y miembro del consejo de administración.

La empresa explicó que tomó la decisión después de mantener reuniones con el empresario y recibir información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. Según el directorio, esa evaluación permitió concluir que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Colette Kress, quien había asumido como CEO interina, continuará como directora financiera de Nvidia.

La investigación continuará pese al regreso del fundador de Nvidia

La restitución de Huang no implica el cierre de las investigaciones. Nvidia informó que creó un comité integrado exclusivamente por directores independientes para examinar si el empresario fue objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

Ese grupo cuenta con asesoramiento jurídico externo y deberá completar su trabajo. La compañía también anunció la creación de otro comité dedicado a supervisar los riesgos vinculados con la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas de exportación.

Además, inició la búsqueda de un director de cumplimiento normativo (Chief Compliance Officer), que tendrá a su cargo la supervisión de esas obligaciones y reportará al comité de gobierno corporativo.

La empresa aseguró que continuará colaborando con las investigaciones de las autoridades estadounidenses.

De esta manera, Nvidia recuperó a su principal referente ejecutivo, pero mantiene abiertos dos frentes: establecer si Jensen Huang fue objeto de una operación de inteligencia china y determinar si existieron maniobras para desviar sus procesadores hacia compradores que no podían acceder legalmente a esa tecnología.

Las nuevas revelaciones del New York Times agregan información sobre los contactos de Alice Huang y su entorno con organismos chinos, aunque todavía no establecen que haya existido una transferencia de información confidencial ni una participación comprobada de Nvidia en operaciones ilegales.