El comprador promedio privilegia el precio, la financiación y las prestaciones básicas por encima de la potencia o de funciones avanzadas.

El Motorola Moto G06, el ZTE Blade A56 Pro y el Samsung Galaxy A17 son los tres celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina en noviembre de 2026 por una razón principal. Cuestan entre $221.000 y $423.000 con descuento, tienen 128 GB de almacenamiento y ofrecen pantallas grandes y cámaras de 50 megapíxeles. Para la mayoría de los compradores, eso alcanza para el uso de todos los días sin pagar el precio de un equipo de gama media o alta.

En el primer puesto está el Moto G06 de 128 GB, que el 27 de noviembre de 2026, cuando iProfesional hizo este relevamiento en Mercado Libre, su precio bajaba de $399.999 a $303.999,24 con un 24% de descuento. Segundo aparece el ZTE Blade A56 Pro, que pasaba ese mismo día de $269.999 a $221.638,44 con un 17% de rebaja y viene con cargador, auriculares y funda de regalo. El tercero es el Samsung Galaxy A17 de 128 GB, que bajaba de $539.999 a $422.821,23 con un 21% de descuento.

Los tres equipos tienen algo en común. Se ubican en la gama de entrada o media baja, tienen rebajas de entre el 17% y el 24% sobre el precio de lista y apuntan a un comprador que busca pagar poco por un teléfono confiable. En un mes con promociones de fin de año y compras anticipadas para las fiestas, esa combinación inclina la balanza.

¿Por qué la gama de entrada domina el ranking de celulares?

El ranking de noviembre confirma una tendencia que se repite durante todo 2026. Los celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina no son los más potentes ni los más nuevos, sino los que ofrecen el mejor equilibrio entre precio y prestaciones básicas.

Hace pocos meses, el liderazgo era del Samsung Galaxy A16, que encabezó las ventas en agosto y septiembre gracias a una baja de precio y a la posibilidad de pagarlo en cuotas sin interés.

Ahora el primer puesto cambia de manos, pero la lógica del comprador sigue siendo la misma. El usuario promedio busca un equipo con pantalla grande, batería que dure el día completo, buena memoria interna y una cámara que resuelva las fotos cotidianas.

Hay otro factor que pesa. En el mercado argentino, cada peso cuenta y la financiación define muchas compras. Un descuento del 20% sobre un equipo de $400.000 representa un ahorro de unos $80.000, una diferencia que muchos compradores consideran decisiva a la hora de elegir entre dos modelos parecidos.

También influye la renovación del parque de teléfonos. Muchos usuarios cambian el celular cuando el anterior se queda sin espacio, se vuelve lento o deja de recibir actualizaciones. Para ese perfil, un modelo con 128 GB y Android reciente resuelve el problema sin una inversión elevada.

Por qué el Motorola Moto G06 ocupa el primer puesto

El Moto G06 es el celular más vendido de Mercado Libre Argentina en noviembre de 2026. Motorola lo lanzó en septiembre de 2025 y en pocos meses se convirtió en una de las opciones más elegidas de la plataforma.

Su principal atractivo es la pantalla. Tiene un panel IPS de 6,9 pulgadas, una medida que hasta hace poco se reservaba para modelos más caros. La resolución es HD+, de 720 x 1640 píxeles, con una densidad de 263 píxeles por pulgada. No es la pantalla más nítida del mercado, pero compensa con una frecuencia de actualización de 120 Hz, que hace más fluido el desplazamiento por redes sociales, menús y páginas web. El brillo máximo llega a 600 nits.

En el interior trabaja un procesador MediaTek Helio G81 Extreme de ocho núcleos a 2 GHz, acompañado por una GPU Mali-G52 MC2. Tiene 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es una configuración pensada para mensajería, redes sociales, videos, navegación y juegos livianos. Quien busque rendimiento para juegos exigentes o edición de video debería mirar otra gama.

El sistema operativo es Android 15 de fábrica, un punto a favor porque el usuario arranca con una versión reciente del software de Google. La batería tiene una capacidad de 5200 mAh y admite carga rápida, un dato relevante para quien pasa muchas horas fuera de casa.

La cámara trasera principal es de 50 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. Para fotos de día, retratos y videollamadas, el rendimiento resulta suficiente dentro de su segmento.

Qué diferencia al Moto G06 de otros modelos económicos

Más allá de la pantalla, el Moto G06 suma detalles que no siempre aparecen en los celulares baratos. Tiene certificación IP54, que lo protege contra salpicaduras y polvo. No es sumergible, pero soporta una lluvia leve o un vaso de agua derramado.

Es Dual SIM, con dos ranuras físicas, una ventaja para quienes usan una línea personal y otra laboral. Incluye lector de huellas, reconocimiento facial y un botón SOS para emergencias. También trae acelerómetro, giroscopio, brújula y barómetro, sensores que mejoran la experiencia en aplicaciones de mapas y juegos. El equipo pesa 194 gramos, una cifra razonable para una pantalla de casi 7 pulgadas.

Cuáles son los puntos débiles del Moto G06

El Moto G06 tiene limitaciones que conviene conocer antes de comprarlo. No tiene NFC, por lo que no sirve para pagar con el celular apoyándolo en una terminal de cobro. Para muchos usuarios argentinos que ya se acostumbraron a pagar con billeteras virtuales por contacto, esto puede ser un obstáculo.

Tampoco tiene conectividad 5G, solo 4G, y no incluye radio FM. La pantalla HD+ queda por debajo de la resolución Full HD que ofrecen algunos competidores en un rango de precio similar.

En cuanto a la financiación, la publicación ofrece seis cuotas de $67.791,83. Multiplicadas, suman unos $406.750, por encima del precio de contado con descuento. Quien pueda pagar en un solo pago ahorra más de $100.000 frente a la opción en cuotas.

Por qué el ZTE Blade A56 Pro se ubica segundo

El ZTE Blade A56 Pro es el celular más barato del podio y esa es su principal carta. Con un precio de $221.638,44 tras un 17% de descuento sobre los $269.999 de lista, queda unos $82.000 por debajo del Moto G06 y unos $200.000 por debajo del Galaxy A17.

La otra ventaja es la financiación. La publicación ofrece el mismo precio en seis cuotas de $36.939,74, es decir, sin interés. Para un comprador que no puede desembolsar el total de una sola vez, pagar menos de $37.000 por mes durante medio año resulta una opción accesible.

El paquete también suma valor. El equipo viene con cargador, auriculares y una funda de regalo. En un mercado donde varias marcas dejaron de incluir el cargador en la caja, este detalle evita un gasto extra apenas se compra el teléfono.

Qué ofrece el ZTE Blade A56 Pro por ese precio

El Blade A56 Pro tiene 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM física. La publicación lo anuncia como "(4+8)gb", una referencia a la memoria RAM virtual, que toma parte del almacenamiento para ampliar la capacidad de trabajo del sistema. Es una función útil para mantener más aplicaciones abiertas, aunque no reemplaza la velocidad de la RAM física.

El procesador es un Unisoc T7200, un chip de la gama de entrada orientado a tareas básicas. Funciona con Android y tiene conectividad 4G. Según los datos de la publicación, el modelo tiene una sola ranura para tarjeta SIM, por lo que no es Dual SIM. Es un punto a tener en cuenta para quienes manejan dos líneas.

La pantalla es de 6,75" HD+ a 90 Hz, tiene una cámara principal de 50 MP y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 22,5 W. La cámara frontal es de 8 MP. Viene con Android 15 con capa MyOS. Soporta lector de huella dactilar y desbloqueo facial.

A quién le conviene el ZTE Blade A56 Pro

El ZTE Blade A56 Pro apunta a quien busca el celular más económico posible sin resignar almacenamiento. Es una opción razonable como primer teléfono para adolescentes, como equipo para adultos mayores que lo usan para WhatsApp, llamadas y fotos, o como segundo celular de respaldo. También le sirve a quien necesita financiar la compra sin pagar intereses. Con seis cuotas fijas de menos de $37.000, el costo mensual es el más bajo del podio.

No es la mejor alternativa para quien juega mucho, edita fotos con frecuencia o espera usar el mismo equipo durante varios años. En esos casos, un procesador más potente y una marca con política de actualizaciones más extensa pueden justificar la diferencia de precio.

Por qué el Samsung Galaxy A17 completa el podio

El Samsung Galaxy A17 es el más caro de los tres, pero también el que ofrece la mejor pantalla y el set de cámaras más completo. Su precio de lista es de $539.999 y con el 21% de descuento queda en $422.821,23.

Samsung tiene una base de usuarios muy fiel en Argentina, y la serie Galaxy A es su línea más popular en el país. El Galaxy A17 recoge la posta del Galaxy A16, que lideró el ranking de ventas de Mercado Libre durante buena parte de 2026. Muchos compradores eligen la marca por la confianza en el servicio técnico, la red de repuestos y la interfaz One UI, que ya conocen.

Qué ofrece el Galaxy A17 que no tienen los otros dos

La gran diferencia está en la pantalla. El Galaxy A17 tiene un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles, es decir, Full HD+. Frente a las pantallas IPS HD+, la tecnología AMOLED ofrece negros más profundos, colores más intensos y mejor contraste. La frecuencia de actualización es de 90 Hz, menor que la del Moto G06, pero el brillo máximo alcanza los 800 nits, lo que facilita ver la pantalla bajo el sol.

El otro punto fuerte es la cámara. Tiene un sistema trasero triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, uno de 5 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles, más zoom digital de 10x. La cámara frontal es de 13 megapíxeles, la mejor del podio para selfies y videollamadas.

La resistencia también mejora. El Galaxy A17 tiene certificación IP64, con protección total contra el polvo y resistencia a salpicaduras. La ficha aclara que no es a prueba de agua ni resistente a caídas, por lo que una funda sigue siendo recomendable.

El equipo cuenta con 128 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM, GPU Mali-G68 MP2, conector USB-C y ranura para tarjeta de memoria SD. Su perfil es delgado, con 7,5 milímetros de grosor.

Cuáles son las limitaciones del Galaxy A17

El precio es la primera barrera. Con más de $420.000, cuesta casi el doble que el ZTE Blade A56 Pro y unos $120.000 más que el Moto G06. La publicación tampoco detalla una opción de cuotas sin interés, un factor que en Argentina pesa mucho en la decisión de compra.

Según la ficha, el modelo publicado no es Dual SIM, admite una sola nano-SIM y no tiene eSIM. Tampoco incluye botón SOS. La memoria RAM de 4 GB es la misma que la de sus competidores más baratos, por lo que la diferencia de rendimiento en el uso diario puede ser menor de lo que sugiere el precio.

Qué celular conviene comprar según el perfil de cada usuario

La elección depende del presupuesto y del uso que cada persona le da al teléfono. Si tu prioridad es pagar lo menos posible y financiar sin interés, el ZTE Blade A56 Pro es la opción más accesible. Además, el regalo de cargador, auriculares y funda te ahorra gastos adicionales.

Si buscás la pantalla más grande, fluidez en el uso y la posibilidad de usar dos líneas, el Moto G06 ofrece el mejor equilibrio. Su panel de 6,9 pulgadas a 120 Hz, la batería de 5200 mAh y Android 15 de fábrica lo convierten en el más completo dentro de su rango de precio. La falta de NFC es su principal desventaja.

Si te importan la calidad de imagen, las fotos y la confianza en la marca, el Galaxy A17 justifica su precio más alto. La pantalla Super AMOLED Full HD+ y la cámara frontal de 13 megapíxeles lo ponen un escalón arriba en experiencia visual.

Qué revisar antes de comprar un celular en Mercado Libre

Antes de confirmar la compra, conviene tener en cuenta algunos puntos. Los precios y descuentos cambian con frecuencia, incluso en el mismo día, por lo que el valor final puede variar respecto del publicado.

Es importante verificar si el vendedor es una tienda oficial o un revendedor, ya que eso influye en la garantía y en la atención posventa. También conviene comparar el precio de contado con el total financiado, porque no todas las cuotas son sin interés. En el caso del Moto G06, por ejemplo, la diferencia supera los $100.000.

Otro detalle clave es confirmar la versión exacta del modelo, la cantidad de memoria RAM y almacenamiento, y la compatibilidad con las bandas de las operadoras argentinas. Por último, revisá si el producto incluye cargador, porque muchas marcas ya no lo traen en la caja.

Qué indica este ranking sobre el mercado de celulares en la Argentina

El podio de noviembre de 2026 deja una conclusión. El comprador argentino privilegia el precio, la financiación y las prestaciones básicas por encima de la potencia o de las funciones avanzadas. Ninguno de los tres modelos tiene 5G y todos tienen 4 GB de RAM, pero los tres cumplen con lo que la mayoría de los usuarios necesita en el día a día.

Motorola, ZTE y Samsung compiten en un segmento donde pocos miles de pesos definen la elección. Las ofertas de fin de año, las cuotas y los accesorios incluidos funcionan como factores de desempate. Con las fiestas y las vacaciones de verano en el horizonte, es probable que estos celulares sigan entre los más buscados durante diciembre.