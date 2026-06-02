Un desarrollo en Monte Hermoso incorpora un cenote inspirado en México y busca impulsar el turismo de bienestar durante todo el año

Aunque Monte Hermoso es históricamente un destino turístico de verano dentro de la provincia de Buenos Aires, un desarrollo ubicado en la Costanera Oeste incorpora una propuesta singular para la región: un espacio inspirado en los cenotes mexicanos, integrado al paisaje de la costa atlántica.

El llamado Xenote es uno de los elementos centrales del complejo El Americano, un emprendimiento que se desarrolla sobre 554 hectáreas y que combina naturaleza, gastronomía, alojamiento y actividades recreativas. Sin embargo, es este espacio de bienestar el que concentra buena parte de la identidad del proyecto.

Un cenote reinterpretado en la costa argentina

El xenote es una piscina climatizada de gran escala rodeada de piedra, madera y vegetación, con una estética que remite a los cenotes del Caribe mexicano. El diseño incorpora techos vidriados, cascadas y sectores de descanso orientados a una experiencia sensorial de relax.

El circuito se completa con spa, sauna seco y húmedo, jacuzzi, pileta de enfriamiento, camino de sensaciones y tratamientos de bienestar. El acceso es con reserva previa y está limitado a mayores de 18 años.

El complejo incorpora unidades de glamping integradas al entorno natural

En ese esquema, el espacio se posiciona como una de las principales propuestas del complejo durante los meses de menor demanda turística, asociado a escapadas de bienestar.

Un concepto de turismo fuera de temporada

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que apunta a sostener actividad durante todo el año en la costa bonaerense. Según explican desde el desarrollo, la propuesta se organiza por estaciones: experiencias wellness y gastronómicas en los meses fríos, y actividades al aire libre, parque de agua y propuestas familiares durante el verano.

El objetivo es adaptar la oferta al calendario y no depender exclusivamente de la temporada alta.

Gastronomía, glamping y vino: cómo se amplía la experiencia del complejo en Monte Hermoso

Más allá del Xenote, el emprendimiento incluye una propuesta gastronómica y actividades al aire libre. El Parador Orillas, a cargo del chef Sebastián Sureda, trabaja una carta que incluye pesca del día, vegetales de huerta orgánica propia y materias primas de productores locales, bajo una filosofía de cocina de kilómetro cero.

Experiencias wellness, gastronómicas, actividades al aire libre y parque de agua

Los sábados se realizan cenas por pasos y degustaciones de vino abiertas tanto a huéspedes como a visitantes externos. Además, el proyecto avanza en el desarrollo de un viñedo propio como parte de la integración entre producción, paisaje y experiencia.

El complejo incorpora unidades de glamping integradas al entorno natural, ubicadas en sectores cercanos a la laguna y conectadas por pasarelas de madera. Cada unidad cuenta con equipamiento orientado al descanso y la experiencia inmersiva.

En paralelo, el desarrollo proyecta nuevas incorporaciones, entre ellas casas en los árboles que actualmente se encuentran en etapa de planificación.

Cuánto cuesta la experiencia del Xenote en Monte Hermoso

Xenote : desde $50.000

: desde $50.000 Xenote + Spa: desde $60.000

desde $60.000 Glamping: desde $80.000 por persona por noche, con acceso al Xenote y desayuno incluido

Ubicado en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, el complejo busca consolidarse como un destino de turismo de bienestar durante todo el año, con el Xenote como su elemento más distintivo.