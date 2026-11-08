La caída de la low cost cambia los planes para la temporada alta. Las compañías buscan captar la demanda y aparecen nuevos competidores.

Nuevos actores como JOY Airline y la autorización de JetSMART Chile marcan el dinamismo del sector, mientras aerolíneas extranjeras amplían conexiones internacionales directas desde diversos aeropuertos.

El mercado sufre el cese de Flybondi tras su concurso preventivo, dejando espacios que otras empresas aprovechan para expandirse y consolidar una mayor participación operativa en el sector aéreo local.

Aerolíneas Argentinas y JetSMART aumentarán frecuencias y destinos para la temporada 2027, reforzando rutas regionales, hacia Brasil y el Caribe, ante la alta demanda proyectada en el verano argentino.

La temporada de verano de 2027 comienza a tomar forma en el mercado aerocomercial argentino. Con enero como uno de los meses de mayor movimiento, las compañías ya anunciaron cambios en sus programaciones para atender la demanda de viajes dentro y fuera del país.

Aerolíneas Argentinas anunció su plan de expansión para el verano, con más frecuencias y destinos, mientras JetSMART proyecta superar los 800 vuelos semanales. También habrá nuevas conexiones con destinos turísticos de Brasil y el Caribe.

Sin embargo, estos anuncios llegan después de un año complicado para el sector. Ttras la presentación de Flybondi en concurso preventivo de acreedores, el mercado busca reordenarse.

Mientras tanto, otras compañías avanzan con sus planes para operar en la Argentina, en un contexto en el que la cantidad de pasajeros que utilizaron los aeropuertos alcanzó el nivel más alto registrado para un mes de septiembre, según un infome de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). JOY Airline prevé comenzar a volar el 16 de noviembre, con servicios entre Buenos Aires, Jujuy y Córdoba. Por su parte, JetSMART obtuvo la autorización para ampliar operaciones en el mercado local.

Qué vuelos y rutas ofrecerán las aerolíneas en el verano 2027

Aerolíneas Argentinas ofrecerá 1.508.834 asientos durante enero de 2027, un 13% más que en el mismo mes de este año. La programación contempla un incremento del 13% en los vuelos de cabotaje y del 16% en las operaciones regionales, además de nuevas rutas internacionales.

Para el mercado de cabotaje, Bariloche y Córdoba tendrán 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26. La compañía también reforzará las conexiones entre ciudades del interior, con vuelos entre Tucumán y Mar del Plata, Córdoba y Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, y Mendoza y Bariloche.

En el mercado internacional, la aerolínea incorporará dos destinos en el Caribe. A partir del 1 de enero comenzará a volar a Cartagena de Indias, en Colombia, con cinco frecuencias semanales. Un día después, el 2 de enero, inaugurará la ruta a Curazao, con cuatro vuelos por semana, dos directos y otros dos con escala en Aruba.

La aerolínea de bandera también ofrecerá un vuelo diario a Aruba, siete frecuencias semanales a Punta Cana y cinco a Cancún. En las rutas de larga distancia, mantendrá diez vuelos semanales a Madrid, cuatro a Roma y 16 a Miami.

Brasil, uno de los países más elegidos por los argentinos para ir al exterior, será otro de los destinos con mayor cantidad de vuelos. Desde el 26 de diciembre, la empresa incorporará la ruta Córdoba-Cabo Frío, con dos frecuencias semanales. La ciudad brasileña tendrá además conexiones desde Buenos Aires y Rosario.

En el caso de Florianópolis, habrá 36 vuelos semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro contará con 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La programación incluirá también San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

La oferta regional se completará con 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y otras 14 hacia Montevideo.

JetSMART, por su parte, anunció una inversión superior a los u$s550 millones para incorporar diez Airbus A321 y ampliar su flota en la Argentina. El plan inicial contemplaba alcanzar 23 aeronaves en enero de 2027, aunque en su última presentación la compañía estimó que contará con alrededor de 22 aviones durante la temporada, entre Airbus A320neo y A321neo. Estos últimos tienen capacidad para transportar hasta 240 pasajeros.

Para el verano, la low cost prevé superar los 800 vuelos semanales, con un crecimiento superior al 30% en frecuencias y del 40% en capacidad respecto de la temporada anterior. La ampliación también contempla la creación de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

Durante 2026, la empresa incorporó cuatro rutas domésticas desde Buenos Aires hacia Jujuy, Posadas, San Juan y Santiago del Estero. Tres de esos destinos habían sido operados por Flybondi, cuya reducción de actividad dejó espacio para que otras compañías aumentaran su presencia.

En junio, Estuardo Ortiz, CEO de JetSMART, reconoció que la aerolínea estaba aprovechando la situación de su competidora: "Estamos aprovechando el espacio que han dejado", afirmó.

La compañía también incorporará Porto Seguro y Maceió, en Brasil, que se sumarán a sus vuelos desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Natal y Recife. Además, cuenta con conexiones entre Mendoza y Río de Janeiro, y desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis.

Fuera de Brasil, sumó una ruta directa entre Buenos Aires y Medellín, en Colombia, y mantiene dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Lima, Perú.

"Lanzar ocho nuevas rutas en un solo año demuestra el dinamismo de nuestro plan de expansión", señaló Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en la Argentina.

A nivel regional, la aerolínea opera más de 90 rutas en Sudamérica, con una flota de 56 aviones de la familia Airbus A320 y A321. Su objetivo es superar las 100 aeronaves hacia 2030.

La línea brasileña, GOL, aumentará un 24% su oferta de vuelos hacia la Argentina entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El país es su principal mercado internacional, con más de 22 rutas que conectan ciudades argentinas y brasileñas.

Entre enero y julio de este año, la compañía operó cerca de 5972 vuelos entre ambos países y transportó aproximadamente 880.000 pasajeros.

A partir del 17 de diciembre, GOL conectará el Norte argentino con Brasil mediante la nueva ruta Salta Río de Janeiro, con dos frecuencias semanales. Los pasajeros que viajen desde la provincia argentina podrán acceder a otros 26 destinos brasileños a través de las conexiones que ofrece la compañía desde Río.

La aerolínea también incorporará El Calafate a su red. Entre el 26 de noviembre y el 27 de marzo operará tres vuelos semanales en una ruta triangular que unirá San Pablo, El Calafate y Ushuaia.

Además, retomará la conexión Aeroparque–Punta del Este–Guarulhos, con tres frecuencias semanales entre el 17 de diciembre y el 28 de febrero. Para la temporada alta, GOL prevé aumentar un 19% su oferta en Mendoza y un 5% en Aeroparque.

La empresa cuenta con una flota de 146 Boeing 737. Durante el primer trimestre de 2026 transportó 9,3 millones de pasajeros a nivel global, un 12,4% más que en el mismo período del año anterior.

LATAM Airlines incorporará vuelos directos desde Buenos Aires hacia Natal y Maceió. Las nuevas rutas del nordeste brasileño comenzarán a operar el 15 de diciembre y estarán disponibles hasta el 28 de febrero de 2027.

La conexión entre Ezeiza y Natal tendrá tres frecuencias semanales, los jueves, sábados y domingos. Maceió también contará con tres vuelos por semana, los martes, viernes y domingos.

La compañía aumentará además de una a cuatro las frecuencias semanales hacia Recife. Durante el verano mantendrá un vuelo diario entre Buenos Aires y Florianópolis y continuará operando sus conexiones con Río de Janeiro desde Aeroparque y Ezeiza.

"El Nordeste brasileño es una de las opciones más elegidas para el verano", explicó Florencia Scardaccione, gerenta comercial de LATAM Airlines en la Argentina, al anunciar las nuevas rutas.

Actualmente, LATAM opera en diez aeropuertos argentinos y conecta al país con más de 160 destinos en 28 países, a través de sus centros de conexión de Santiago de Chile, San Pablo y Lima.

Entre enero y mayo de 2026 transportó más de 1,2 millones de pasajeros desde y hacia la Argentina. En mayo alcanzó una participación del 20% en el mercado internacional y del 32% en el regional, según los datos de la compañía.

Avianca recibió autorizaciones para operar dos nuevas rutas desde Buenos Aires hacia Cali y Cartagena, en Colombia, con hasta siete frecuencias semanales cada una entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

La compañía también obtuvo autorización para realizar vuelos entre San José, Bogotá y Buenos Aires a partir de marzo de 2027, con siete frecuencias semanales. En ambos casos, se trata de permisos para operar las rutas, por lo que todavía resta confirmar su programación comercial.

Arajet, la aerolínea de República Dominicana, anunció que aumentará sus vuelos desde Ezeiza durante el verano, aunque todavía no precisó cuántas frecuencias adicionales incorporará.

La compañía cuenta con una oferta de 19 vuelos semanales entre Buenos Aires y Punta Cana, cinco desde Córdoba, tres desde Rosario y tres desde Mendoza. También opera una frecuencia semanal entre Buenos Aires y Santo Domingo.

Qué pasó con Flybondi y por qué dejó de operar en la Argentina

Flybondi solicitó la apertura de su concurso preventivo el 2 de octubre, después de acumular deudas con organismos públicos, proveedores, trabajadores y pasajeros. La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera la compañía, con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras.

La aerolínea llega a esta instancia con al menos $4000 millones en deudas y reclamos identificados públicamente, una cifra que se aproxima a los $4.600 millones si se incluyen intereses y costas de algunos embargos. Sin embargo, el monto no representa la totalidad de sus pasivos, ya que también mantiene obligaciones con proveedores de combustible, empresas de mantenimiento, propietarios de aeronaves y pasajeros.

Entre agosto y septiembre, ARCA y la ANAC trabaron embargos sobre las cuentas de Flybondi por deudas superiores a $1.500 millones en cada caso. A esto se suma un reclamo del Hotel Presidente por aproximadamente $660 millones.

La situación financiera también afectó las operaciones. Actualmente, la compañía cuenta con tres aeronaves en el país que permanecen sin actividad, mientras que otras diez fueron retiradas de su flota operativa para su devolución a los propietarios. Algunas todavía se encuentran en territorio argentino a la espera de completar ese proceso.

La caída de la actividad se observa en las estadísticas oficiales. Según datos de la ANAC, Flybondi transportó 1865 pasajeros de cabotaje en agosto de 2026, frente a los 254.533 del mismo mes de 2025. En ese período, su participación de mercado pasó del 17% al 0,1%.

A las dificultades operativas se sumó un conflicto entre sus accionistas. En agosto, COC Global, que ingresó a la compañía en 2025, intimó a Cartesian Capital Group a tomar medidas para normalizar la situación de la aerolínea. El reclamo se produjo después de que los embargos sobre las cuentas bancarias complicaran el cumplimiento de sus compromisos.

Qué nuevas aerolíneas empezarán a volar en la Argentina

El mercado aerocomercial argentino comenzó a recibir nuevos operadores. Algunas empresas ya inauguraron sus primeras rutas, mientras que otras avanzan con autorizaciones o revisan sus planes de lanzamiento.

Una de las novedades fue el desembarco de la aerolínea española del grupo World2Meet, World2Fly, que comenzó a operar la conexión directa Rosario Madrid sin pasar por Buenos Aires.

La ruta tiene dos frecuencias semanales, los martes y jueves, y se opera con un Airbus A350-900 de 432 asientos.

Con esta incorporación, Rosario cuenta por primera vez con una conexión aérea directa con Europa, sin necesidad de pasar por Ezeiza ni realizar escalas en otros aeropuertos.

World2Fly se suma a la competencia por los pasajeros que viajan entre la Argentina y España, un mercado en el que ya participan Iberia, Air Europa, Aerolíneas Argentinas y Plus Ultra.

En cabotaje, una de las empresas que prepara su desembarco es JOY Airline, fundada por cinco socios, entre ellos Juan José Maggio, expresidente de Southern Winds. La compañía, que requirió una inversión inicial de u$s20 millones, tenía previsto comenzar a operar a fines de septiembre, pero postergó el lanzamiento para ajustar su sistema de pagos y revisar las tarifas.

La nueva fecha de inicio de los vuelos regulares es el 16 de noviembre. El 27 de octubre recibió el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) de la ANAC, la habilitación que le faltaba para comenzar a operar. Además, realizó su primer vuelo chárter para trasladar al plantel de Platense desde Ezeiza hasta Salta.

En una primera etapa, ofrecerá 12 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Jujuy y otras siete entre Jujuy y Córdoba. Las tarifas promocionales parten de $165.000 por tramo para la primera ruta y de $140.000 para la segunda.

American Jet también busca ampliar su participación en el mercado argentino. La compañía tiene experiencia en vuelos corporativos y operaciones vinculadas con la actividad petrolera, principalmente en destinos relacionados con Vaca Muerta.

Por su parte, Aéreo Patagones recibió autorización oficial para realizar servicios no regulares de pasajeros y cargas.

A diferencia de una aerolínea que comercializa pasajes en rutas y horarios establecidos, esta habilitación le permite ofrecer vuelos a demanda.

JetSMART Chile también podrá realizar vuelos internos en la Argentina, luego de recibir la autorización de la Secretaría de Transporte el 14 de octubre.

La medida le permite operar servicios regulares de pasajeros y cargas dentro del territorio argentino, además de ampliar sus conexiones internacionales.

La empresa prevé incorporar rutas que conecten Santiago de Chile con Río de Janeiro y Florianópolis, con escala en Aeroparque. Actualmente, ya opera entre Aeroparque y Santiago, además de conexiones desde Mendoza hacia Chile y Brasil.

Según informó la Secretaría de Transporte, actualmente existen 28 rutas internacionales que conectan directamente ciudades del interior argentino con destinos del exterior, sin pasar por Buenos Aires.