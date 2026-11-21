Cuánto cuesta veranear en Praia do Rosa: pasajes áéreos desde $706.000, alquileres semanales y el presupuesto total para 4 personas

La demanda varía según la propiedad, influenciada por el tipo de cambio y el clima actual.

Un viaje de una semana para cuatro personas requiere un presupuesto estimado de 4 millones de pesos.

Praia do Rosa es un destino brasileño muy elegido por los argentinos para vacacionar.

La playa de arena blanca del sur de Brasil, Praia do Rosa, se prepara para una nueva temporada de verano. Con casas de alquiler para grupos y una oferta que atrae tanto a familias como a jóvenes, con una devaluación del real frente al dólar en Brasil el destino vuelve a estar entre las opciones de los argentinos.

Siendo una de las playas de Brasil menos conocidas en tendencia, como Buzios, Río de Janeiro o la misma Florianópolis, Praia do Rosa, ubicada en el municipio de Imbituba, en el estado brasileño de Santa Catarina, es uno de los destinos que eligen los argentinos para sus vacaciones de verano.

Para viajar durante la primer semana de enero de 2027, los pasajes directos desde Buenos Aires a Florianópolis parten de $706.132 por persona. En tanto, una casa de 3 dormitorios para 4 adultos puede alquilarse por $781.967 semanales. Si se suman los vuelos, el alojamiento y un auto, el presupuesto para 4 personas ronda los $4 millones, sin contar comidas ni otros gastos.

Los datos oficiales muestran la presencia de turistas argentinos en Brasil. Entre enero y octubre de 2026, 2.494.421 turistas argentinos ingresaron al país, alcanzando dos meses la meta anual de turistas internacionales del Ministerio de Turismo de Brasil.

En Imbituba, donde se encuentra Praia do Rosa, los argentinos representaron el 19,2% de los turistas relevados durante el verano de 2026, de acuerdo con el informe sobre turismo de verano de Fecomércio Santa Catarina.

Cómo llegar a Praia do Rosa y cuánto cuestan los pasajes

Una de las alternativas para llegar a Praia do Rosa es volar desde Buenos Aires hasta Florianópolis y continuar el viaje en auto. Rosa se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros del aeropuerto, un recorrido que demanda alrededor de 1 hora y 30 minutos, según las condiciones del tránsito.

Así es el trayecto desde Florianópolis hasta la zona de Praia do Luz

Una vez en Florianópolis, una opción es alquilar un vehículo para llegar al alojamiento y desplazarse durante las vacaciones.

En una búsqueda realizada en Rentcars, el alquiler de un Fiat Mobi o similar, con retiro y devolución en el aeropuerto entre el 4 y el 11 de enero, cuesta $373.582 por 7 días.

En tanto, un Renault Kwid o similar se ofrece por $430.497, mientras que un Volkswagen Polo o similar cuesta $534.583 por el mismo período.

Cuánto cuesta alquilar una casa en Praia do Rosa en enero

Los precios de alquileres en Praia do Rosa, Brasil

Para la semana del 4 al 11 de enero de 2027, las opciones de alojamiento relevadas para 4 adultos presentan diferencias importantes de precio.

Según una búsqueda realizada en el sitio oficial de Booking, podemos encontrar los siguientes precios para diferentes alojamientos:

Una casa completa de tres dormitorios cuesta $781.967 las siete noches

Un departamento de dos dormitorios sale $975.584 las siete noches

Una casa completa de tres dormitorios de 100m2 sale $1.218.476

Una casa completa de dos dormitorios a 800 metros de la playa cuesta $2.624.411

Cuánto cuesta una semana en Praia do Rosa para 4 personas

Para un grupo de 4 adultos que viaje del 4 al 11 de enero de 2027, el presupuesto de vuelos, alojamiento y alquiler de auto puede acercarse a los $4 millones.

Pasajes directos ida y vuelta: $2.824.528

Alquiler de auto económico por 7 días: $373.582

Casa de 3 dormitorios por 7 noches: $781.967

Total estimado: $3.980.077

Costo por persona: $995.019

El presupuesto para pasar una semana en esta playa paradisíaca de Brasil

Casas para grupos grandes: cuánto cuestan y qué dicen los propietarios argentinos sobre las reservas

Además de las propiedades publicadas en las plataformas de reservas, en Praia do Rosa hay casas destinadas a grupos más numerosos. Algunas tienen capacidad para más de 10 personas y se alquilan por semana o quincena durante enero y febrero.

Walter Ruy, argentino de 62 años, es propietario de una casa ubicada en Rosa Sur, con 6 suites, living, cocina, lavadero y galería. La vivienda tiene capacidad para 13 huéspedes.

"En enero y febrero cuesta u$s6.000 la semana", detalló Walter Ruy. En caso de ocuparse con 13 personas, el alojamiento representa aproximadamente USD 462 por huésped durante 7 noches.

Sobre la evolución de los valores, explicó que "en los últimos 5 años los precios se mantuvieron uniformes".

Sin embargo, para esta temporada registra menos consultas. "Este año viene complicado por ahora. Percibo menos demanda", señaló. En cuanto al perfil de sus visitantes, afirmó: "El 100% de mis huéspedes son argentinos". Además, explicó que "en Rosa los alquileres se mantienen igual todos los años. Son turistas quincenales".

Walter Ruy también considera que las previsiones meteorológicas, con pronósticos sobre el fenómeno del Súper Niño, están influyendo en las decisiones de los viajeros. "El Súper Niño sí está afectando las reservas", sostuvo.

El propietario construyó la casa hace 3 años y la utiliza personalmente durante buena parte del año. En enero y febrero la ofrece en alquiler.

Sobre los cambios que observó en la localidad, aseguró que "Praia do Rosa ha crecido muchísimo en habitantes: argentinos, brasileños y uruguayos".

Aunque reconoce ese crecimiento, no volvería a invertir en el destino. "No volvería a invertir en Rosa", afirmó. Entre los motivos, mencionó que "la distancia es un inconveniente importante".

Por su parte, Matías Guzmán, argentino de 50 años y propietario desde hace 10 años de Alma do Mar, una casa ubicada en la zona de Lagoa do Meio, no registra una caída en las reservas para esta temporada.

Su propiedad se encuentra a pocos minutos a pie de la playa, tiene capacidad para 12 personas y cuenta con 3 suites, 2 dormitorios adicionales, pileta, parrilla, vistas al mar, desayuno y servicio de limpieza diario. "La demanda está al 100%, al igual que los últimos años", aseguró Guzmán.

Según su experiencia, "en verano el 80% son argentinos, fuera de temporada son la mayoría brasileños".

Sobre la influencia del clima en las decisiones de los turistas, explicó: "El clima y El Niño no se vieron reflejados, dado que esta casa se alquila con un año o varios meses de anticipación".

El propietario también destacó los motivos por los que los argentinos eligen la zona. "Tiene seguridad, tiene olas, tiene mar verde cálido, familias conocidas, idioma similar, camarones, açaí y posibilidad de venir en auto. Para grupo familiar abarata costos", enumeró.

Cómo influye la caída del real en los gastos para viajar a Brasil

La caída del real frente al dólar también influye en los gastos de los argentinos que viajan a Brasil.

Según la serie de referencia del Sistema de Pagos en Moneda Local del Banco Central de Brasil, el 17 de noviembre de 2026 el real registraba un valor de referencia de $268,33, frente a los $301,29 del 19 de octubre.

La diferencia representa una baja aproximada del 10,9% en su valor expresado en pesos argentinos durante ese período.

Se trata de una cotización oficial de referencia, que no necesariamente coincide con el precio al que un turista puede adquirir reales o pagar sus consumos.

La variación cambiaria incide especialmente en los gastos realizados en moneda brasileña, como compras, restaurantes y combustible.