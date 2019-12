Estos son los mejores vinos del 2019, según el voto de más de 30 enólogos

iProfesional convocó a un grupo de reconocidos profesionales para que elijan el vino más destacado del año. Descubrilos en esta producción

Por quinto año consecutivo, iProfesional presenta el ciclo "Los enólogos eligen", para la cual reunió a 32 reconocidos profesionales de la industria vitivinícola, quienes se embarcaron en la difícil tarea de votar, entre miles de etiquetas, sus vinos blancos, tintos y espumantes favoritos de este 2017, tanto propios como de otros colegas.

Además, debieron votar por el enólogo que más se destacó a lo largo del 2019 por su aporte a la gran bebida nacional.

A continuación, destacados enólogos cuentan qué fue lo que más les gustó de este año que está por concluir:

Alejandro Pepa – Bodega El Esteco

El vino del 2019

El Esteco Blanc de Blancs 2019. Es un blend de Chardonnay, Marssanne, Roussane, Viognier y Torrontés. Esta nueva cosecha nos vuelve a sorprender aún más que la ’18 (¡la cual fue un éxito!). Nos llena de satisfacciones y alegrías. Es un gran blend de blancas que elaboramos entre roble francés y vasijas de concreto y que en su conjunto forman colores amarillos verdosos y brillantes de muy linda intensidad, sus aromas son delicados frutales, frescos y con una elegante presencia de roble. En boca se expresa frutado, sedoso y elegante con un balance impecable y una textura final que se disfruta mucho. Es un vino muy rico. Nos gusta mucho, nos llena de alegría tomarlo y sobre todo, compartirlo con amigos.

El enólogo del año

Sergio Casé, enólogo de Bodega Trapiche. Incansable técnico, gran persona, su amor por los vinos y por el arte de crear no tiene límites. Investigador, creativo, innovador, viajero del mundo representando Argentina, Mendoza y sus vinos, responsable de un equipo de técnicos geniales y de una bodega tremenda, la más premiada de Argentina, Trapiche. Sus vinos Iscay, Terroir Series, Medalla, Gran Medalla entre otros tantos que diseña se disfrutan ya sea en Argentina como en más de 80 países. Como si todo esto fuese poco un gran amigo, excelente anfitrión y un gran tipazo.

José "Pepe" Galante - Bodegas Salentein

El vino del 2019

Single Vineyard Malbec Altamira 2019. Podemos considerar a la cosecha 2019 como muy buena y en algunos lugares sorprendente, como lo fue este año en Altamira. Se dieron todas las condiciones climáticas favorables y eso se percibe en la expresión varietal que tienen los Malbec de Altamira este año.

El enólogo del año

Daniel Pi. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo, ¡muy buenos sus vinos!

Paula Borgo – Bodega Séptima

El vino de 2019

Este año me gustaría hacerle honor a nuestra línea Séptima Obra. Nuestra "Reserva". En esta línea trabajamos en darle valor a la cepa, eligiendo uvas de diferentes terruños Mendocinos y donde la crianza es en barricas que seleccionamos específicamente para cada cepa. Así, nuestro Séptima Obra Malbec es el embajador de la línea, con un perfecto balance de aromas primarios (uva), aromas secundarios (vivificación) y terciarios, dados por la crianza en madera. Así es nuestro Séptima Obra Malbec: "cientos de detalles, una gran obra".

El enólogo del año

Rodolfo Vallebella, de Bodega Rolland Wines. Porque además de ser un excelente profesional, es una excelente persona. Y por supuesto: me encantan todos sus vinos.

Germán Di Cesare – Bodega Trivento

El vino de 2019

Vinyes Ocults Maceración Carbónica 2019, de Tomás Stahringer, realmente captó mi atención por su franqueza y sutileza.

El enólogo del año

Tomás Stahringer, por constancia e innovación. Lo conozco desde hace muchos años. Fuimos compañeros en la secundaria y no deja de sorprenderme su capacidad creativa y sencillez. Creo que este año se ha destacado y merece un reconocimiento".

Santiago Mayorga - Cadus Wines & Nieto Senetiner

El vino del 2019

El vino que más me gustó este año es el Matías Riccitelli Vineyard Selection de Las Compuertas. Me gusta mucho el estilo de vinos de Mati porque son vinos de aromas intensos, elegantes y de muchas capas aromáticas. Por otro lado, tienen gran concentración con frescura y tomabilidad. Me gusta este vino en particular porque revalida esta región como una alternativa a la diversidad y suma el concepto de viñedos viejos.

El enólogo del año

Considero que la enólogo del 2019 es Noelia Torres, con quien llevo algunos años trabajando en el mismo grupo empresario. Con ella puedo divertirme y aprender trabajando. Además, me gusta su filosofía y seguridad a la hora de hacer vinos.

Gonzalo Carrasco - Terrazas de los Andes

El vino del 2019

Mi vino elegido del 2019 es Dedicado Gran Malbec 2015, de Finca Flichman. Recientemente, tuve la oportunidad de degustarlo a ciegas en una degustación de muchos vinos, y me sedujo inmediatamente. Tiene algo que me gusta mucho en los vinos: nitidez aromática y taninos correctos. Es de esos vinos llenos de fruta, ricos y que cuando te lo ponés en la boca se convierte en seda.

El enólogo del año

Germán Berra se lleva mis elogios por este gran vino y por todos los que he degustado de su mano. Además de gran enólogo, es un tipazo. ¡Salud!

Noelia Torres - de Ruca Malen

El vino del 2019

Este año es el Ruca Malen Millésime 2012 Brut Nature. Me encanta la complejidad, volumen y suavidad que lo caracteriza. Es un excelente espumante para disfrutar.

El enólogo del año

Considero que los enólogos del 2019 son Sebastián Zuccardi y Laura Principiano por su esfuerzo y profesionalidad. Destaco la humildad de ese gran equipo.

Ricardo Galante – Bodega del Fin del Mundo

El vino del 2019

El vino que elijo es La Poderosa Tinto Cabernet Franc – Merlot, por su frescura, porque es disruptivo y porque es un gran vino accesible y permite conocer la Patagonia desde su lado más aventurero

El enólogo del año

Nicolás Navío, de Bodega Patritti. Es un gran amigo y colega, con el que compartimos las ganas de investigar el potencial vitivinícola que San Patricio del Chañar tiene para dar.

Lorena Mulet – Bodega Cruzat

El vino del 2019

Línea Exploración Malbec, de Las Perdices. Es un fiel exponente del típico Malbec de La Consulta. Es un proyecto que integra a productores de pequeñas parcelas de Malbec, dándole un valor agregado a la fruta que producen. Además, considero que este tipo de producto nos permite conocer los descriptores de las distintas zonas productivas.

El enólogo del año

Mauricio Vegetti. Mientras la industria vitivinícola atraviesa una enorme crisis, Mauricio decidió salir de la relación de dependencia que llevaba por muchos años y apostó totalmente por su proyecto personal LUI. Valoro la fuerza y el sacrificio que hay detrás de este sueño.

Manuel González – Bodega Andeluna

El vino del 2019

Andeluna Blanc de Franc 2019. Elijo este vino porque fue un gran desafío poder alcanzarlo. Es un vino totalmente original y diferente a cualquier otro producto similar. Primero fue una revelación durante una búsqueda de algo inédito, hasta que finalmente lo encontré. Luego el objetivo fue hallar la materia prima adecuada que pudiera transmitir con suficiente contundencia las características de esta uva tinta, emblema en Gualtallary; pero bajo un sistema de elaboración de vino blanco. Obtuvimos un vino extremadamente expresivo en aromas, un gran descubrimiento que viene a sumarse a los productos de la empresa, ratificando que Andeluna es Cabernet Franc.

El enólogo del año

Para mí, la enóloga del año es Belén Muñoz, enóloga de Andeluna, ya que con perfil bajo, pero con alto profesionalismo, se ha destacado en sus funciones de hacedora de vinos durante este año.

Francisco Paco Puga – El Porvenir de Cafayate

El vino del 2019

Vino del año: este año tuve la suerte de probar un gran Vino que es el Volare del Camino, elaborado por Eduardo Del Pópolo y David Bonomi. Es un vino que reúne la concentración y frescura de una manera muy compleja. No puedo dejar de mencionar el Chardonnay Alto Los Cuises, de El Porvenir, que me encanta y alegra la vida.

El enólogo del año

Juan Camuñas, dado que es un enólogo que tiene en San Juan su bodega artesanal Finca Camuñas y viene haciendo un muy buen trabajo con sus vinos y marcando un rumbo a los vinos de San Juan.

Felipe Stahlschmidt - Pascual Toso

El vino del 2019

Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016, de bodega Familia Zuccardi. Porque siento que los 100 puntos en Wine Advocate es un reconocimiento merecido por el trabajo, la innovación, persistencia y búsqueda de mejores vinos que ha hecho bodega Zuccardi.

El enólogo del año

Alejandro Sejanovich. Es un gran tipo que enseña con el ejemplo. Es un profesional a quien seguir.

Luis Rolando Díaz – Bodega Altos La Ciénaga

El vino del 2019

Elijo el blend Lamitié Robusto, del enólogo "Paco" Puga, como mejor vino. Está compuesto por Malbec, Cabernet Franc y Merlot, con una crianza de 22 meses en barrica. Lo que más me sorprende es que es un vino elegante y con una muy buena estructura.

El enólogo del año

Hay varios enólogos buenos e importantes que a menudo vamos conociendo en el Valle Calchaquí, pero siempre hay algo que sobresale y que para mí es muy importante: la faceta personal. Elijo a Francisco "Paco" Puga, que es un muy buen enólogo, con una humildad sorprendente y un profesionalismo bárbaro. Sigue creciendo profesionalmente y se merece un reconocimiento.

Fernando Losilla - Viña Las Perdices

El vino del 2019

El vino esque voy a elegir es el Dedicado Gran Corte, de Finca Flichman. Es un tremendo vino y me gusta la filosofía de este producto: varía de varietal de acuerdo a lo mejor de la cosecha, no se lanza si la añada no es buena y buscan la excelencia, lo mejor, sin ataduras.

El enólogo del año

El enólogo es Germán Berra, de Finca Flichman. Lo conozco hace bastante y sé cómo trabaja. Me gusta su seriedad, por eso es mi elegido.

Mauricio Vegetti - LUI Wines

El vino del 2019

Oid Mortal Pinot Noir 2019, de Pablo Marino. Es un Pinot de la zona de la Arboleda, en Tupungato, que realmente tiene todas las características de los grandes Pinot del mundo. Además, a mi entender, Pablo viene haciendo grandes vinos en su proyecto personal y en la bodega Solo Contigo.

El enólogo del año

Tengo dos técnicos que en proyectos muy distintos han realizado un excelente trabajo. Sin lugar a dudas creó que Cristian Moor se lleva todos los galardones por sus grandes vinos. Además, es muy buen tipo. Y en una bodega mucho más grande, Santiago Mayorga, que está generando un gran valor a la marca Argentina en el mundo, además de hacer un estilo de vinos que me gustan mucho.

Bernardo Bossi Bonilla, - Los Toneles y Vinos de Potrero

El vino del 2019

Estuve probando en estos días los vinos de Tomás Stahringer, enólogo de Vinyes Ocults y de Herencia. Conozco mucho lo que está haciendo y me encanta. Hubo algo distinto: Su Vinyes Ocults Maceración Carbónica 2019. Me encantó y me atrapó todo el trabajo que hubo detrás de este vino.

El enólogo del año

Para mí, Tomás es el enólogo destacado por su inmenso trabajo en silencio y su extraordinaria capacidad técnica. Pero más importante me parece destacar su calidad humana.

Gustavo Daroni – Bodegas Callia

El vino del 2019

Callia Magna Malbec es el vino del año porque entrega una calidad excepcional con toda la potencia que da el valle de Pedernal y a un costo muy competitivo. Es un vino de mucha concentración, muy rojo; con mucha fruta en nariz y volumen y dulzura en boca.

El enólogo del año

Pepe Galante, tremendo referente, larga trayectoria ininterrumpida. Es un gran consejero para mí.

Mariana Páez – Finca Quara

El vino del 2019

Este año me gustó mucho el Malbec Blend de extremos de El Esteco. Me encantó el aroma y la tipicidad de los Valles Calchaquíes que expresa. Es un vino que te llena los sentidos y emociona.

El enólogo del año

Norberto Páez, de Paso a Paso Wines. Aparte de ser mi hermano, porque reúne cualidades destacables para elaborar vinos: pasión, creatividad y trabajo duro. Excelente su Bonarda. Estamos proyectando juntos para 2020 algún "blend de hermanos".

Gustavo Bertagna - Susana Balbo Wines

El vino de 2019

La cosecha 2019 fue excepcional en términos de calidad debido a las excelentes condiciones climáticas. Voy a mencionar dos vinos blancos: Gran Chardonnay 2019, de Terrazas, que aún no está a la venta. Lo destaco porque han logrado un Chardonnay con un estilo que va en camino a los Chardonnay de la Borgoña, con notas de pólvora, piedra de fusil. El segundo es Susana Balbo White Blend 2018, que es un vino que nos ha dado muchas alegrías, donde se encuentra una nariz con muchas capas gracias al corte de Sauvignon Blanc, Torrontés y Semillón.Es muy armónico y de gran textura.

El enólogo del año

Muchos colegas merecen esta distinción por el gran trabajo que se está haciendo con los vinos argentinos. Voy a elegir a Paula Borgo, por su humildad, gran conocimiento y su trayectoria en la industria.

Carlos Bauzá - Espumantes Salentein Portillo y Killka

El vino del 2019

Salentein Blanc de Blancs. Porque es un espumante que se distingue en el segmento de muy buena calidad y de un estilo novedoso.

El enólogo del año

Mauricio Vegetti. Enólogo Joven, con muy buena performance en sus vinos y por su capacidad de emprendedor.

Sebastián Bisole – Casa de Uco

El vino del 2019

Este año me tomo el gusto de elegir un vino que hicimos en nuestra bodega: Winemaker Special Edition 2, un blend de Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Merlot. Lo elijo, porque es el segundo año donde, con todo el equipo, jugamos a armar este gran corte, eligiendo a nuestro entender lo mejor de la bodega, sin importar la añada, variedad, guarda o estilo, solo eligiendo lo que nos gusta a cada uno y viendo cómo se ensambla de la mejor manera posible.

El enólogo del año

Tengo que elegir a dos: Francisco Fernández, enólogo que me acompaña todos los días en el trabajo de Casa de Uco y gracias a quien el proyecto avanza en calidad. Y también a Norberto Páez, enólogo y agrónomo de Paso a Paso Wines, persona de la que realmente admiro su pasión por el vino.

Federico Bizzotto – Bodega Budeguer

El vino del 2019

Mariflor Sauvignon Blanc 2017, de Bodega Michel Rolland. Desde mi humilde entender, es uno de los mejores blancos que existen en la Argentina. El carácter de este vino es inconfundible. El manejo de viñedo y la combinación de fermentaciones en distintos contenedores (barricas , huevos de hormigón y tanques de acero inoxidable) hacen de este vino una experiencia única.

El enólogo del año

Ariel Angelini, de Bodega Petrini. Lo elijo por su pasión, su empeño y dedicación. Más allá de ser un gran amigo, lo considero un excelente profesional.

Julia Halupczok – Bodega Pulso Wines

El vino del 2019

Vinyes Ocults Merlot 2017, de Vinyes Ocults. Lo probamos de barrica con su enólogo, Tomás Stahringer, desde sus comienzos y me encantó. Es un vino distinto, con mucha personalidad. Además, me parece un buen exponente para reivindicar a la mala prensa de Merlot.

El enólogo del año

No quiero ser repetitiva y elegir a Rogelio Rabino como todos los años. Aunque se sabe que lo admiro. Otra colega a quien admiro mucho, no solo por los vinos que hace, sino por su profesionalismo y grandeza, es Valeria Antolin.

Rogelio Rabino - Bodega Kaiken

El vino del 2019

El vino que elijo es The Owl & The Dust Devil 2016, de Finca Decero, un blend de 50% Malbec, 26% Cabernet Sauvignon, 12% Petit Verdot, 8 % Tannat y 4 % Cabernet Franc. Lo probé y me pareció excelente la combinación de variedades además de su gran complejidad y elegancia.

El enólogo del año

Elijo a Tommy Hughes, enólogo de bajo perfil pero que hace vinos de gran calidad y consistentes en el tiempo.

Leandro Azin - Casarena / Mythic Estate Wines

El vino del 2019

Si tengo que elegir, no puedo ajustarme menos que a dos vinos. Dos hijos que nacen este año: uno, nuestro Mythic Rosé Divine Creation de Mythic Estate Wines. Por su elegancia, frescura y porque es un rosado a la vieja escuela francesa, un blend de rosados que lleva mucho detalle, se debe ser perfeccionista en el proceso para obtener un color muy pálido obtenido naturalmente, y una fruta muy expresiva y compleja en nariz. Dos: nuestro DNA Cabernet Sauvignon, de Casarena Bodega y Viñedos, que en degustación a ciegas fue elegido como el mejor Cabernet Sauvignon por nuestros propios colegas.

El enólogo del año

En esta me juega el corazón en la respuesta, imposible dejarlo de lado. Pero no eligiría a nadie más que a Verónica Ortego, segunda enóloga de Casarena Bodega y Viñedos y de Mythic Estate Wines, por su dedicación y apoyo. Una mujer que se está formando aún pero que es sobresaliente en su generación, que demuestra pasión y sacrificio. Gracias a ella y a todo el equipo de Casarena es que hacemos mejorar y crecer en calidad a la bodega y a sus vinos día a día

Tomás Stahringer - Herencia Wines

El vino del 2019

-El vino del año para mi es Zuccardi Piedra infinita 2016. Tuve la oportunidad de degustarlo en ProWein 2019 en el mes de marzo y realmente fue un vino que me quedó muy presente.

El enólogo del año

El enólogo del año es Seba Zuccardi, por el concepto integral que ha logrado él y su familia con el proyecto Piedra infinita, fundamentalmente.

Pablo Navarrete - Vinos de la Luz – Callejón del Crimen

El vino del 2019

Sin duda mi vino tinto favorito en el 2019 es Iluminado Paraje Altamira Malbec 2015, de Vinos de la Luz. Este vino representa la visión de un gran grupo vinícola y la esencia e historia del Malbec Argentino. Es un vino con identidad que emociona y eso es lo que más me gusta.

El enólogo del año

Elijo a mi gran compañero de equipo Leandro Velázquez, segundo enólogo de la bodega, por su calidad de persona, profesionalismo y gran pasión por la enología. No me quiero olvidar también de otros colegas como Sebastián Bisole y Rodrigo Serrano que están haciendo un gran trabajo desde el viñedo y lo enológico, logrando obtener grandes vinos.

Antonio Mas - Antonio Mas Wines

El vino del 2019

Como vino del año elijo el espumante de Cruzat Milléssime. Es un producto digno de la sabiduría de Pedro Rosell.

El enólogo del año

Santiago Sari y Aníbal Catania, por los trabajos de investigación con énfasis en genética varietal que vienen llevando a cabo en el Centro de Estudios Enológicos del INTA, con visión de futuro que abren un nuevo campo en la vitivinicultura argentina.

Héctor Renna – Bodega Goyenechea

El vino del 2019

Algodón Pinot Noir 2016, de Bodega Algodón Wine Estate. Es un vino que tiene un color rojo radiante y de mediana intensidad cromática, característico de los Pinot, pero una conquista indiscutible en su elegante y compleja nariz; en boca me sorprendió su amplitud y equilibrio. Un vino muy bien logrado. También quiero destacar Centenario Sauvignon Blanc 2019, de bodega Goyenechea. Habla por sí solo; es un vino impecable desde la presencia en copa, de gran frescura, equilibrio y excelente final.

El enólogo del año

Mauro Nosenzo. Es mi maestro y padre de la enología, fanático de los desafíos. Además de ser un excelente enólogo, es un gran amigo y muy buena persona.

Nicolás Navío – Bodega Patritti

El vino del 2019

Tero Rengo Malbec 2018, de San Patricio del Chañar, Neuquén. Es un Malbec bien característico de los suelos de Chañar, fresco, concentrado y buen equilibrio con la madera. Goloso y bebible.

El enólogo del año

Lucas Quiroga, el hacedor de Tero Rengo, "El Luquitas" es un mendocino que vive y trabaja en vinos en la Patagonia hace más de 15 años. Incansable y trabajador. Buen tipo. Hace este vino junto a su linda familia, que armaron este proyecto hace un par de año y ahora ven sus frutos.

Alejandra Martínez – Anaia Wines

El vino del 2019

Anaia Cabernet Sauvignon 2017. Siento que este vino identifica lo que es Agrelo. También mencionaría un vino de un colega: Vinyes Ocults Merlot; hacía mucho tiempo que no probaba un Merlot con tanta tipicidad y carácter.

El enólogo del año

Gustavo Rearte, de Achaval Ferrer, por ser un gran profesional, que sigue innovando y creciendo constantemente. Sus vinos son de mis favoritos. Además, porque es una excelente persona y gran colega.

Pedro Pelegrina – Casa Montes

El vino del 2019

Fuego Negro Blend, Sauvignon Blanc - Viognier, de bodega Casa Montes. Por el desafío que significa elaborar un Sauvignon Blanc en zonas cálidas como San Juan. Primero la búsqueda del varietal, en lo posible que sea parral, la pureza del mismo, y el punto de madurez. Es fresco, de buena acidez, pero con un volumen de boca importante que aporta el Viognier.

El enólogo del año

Tomás Stahringer, de Bodega Polo. Todo lo que hace tiene un toque distinto, es un profesional meticuloso y muy dedicado, sus vinos y espumantes tienen una relación exacta de calidad. Es una excelente persona y es un placer compartir su trabajo.

