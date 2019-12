Clásicos, innovadores y de estreno: 12 espumantes de diferentes precios para arrancar el 2020

En esta producción te proponemos doce etiquetas pensadas para diferentes paladares y que arrancan en los 240 pesos. ¡A tomar nota!

El ritual de descorchar un espumante para recibir un año nuevo es una costumbre ya instalada.

Sin embargo, por sus características -en general tienen muy buena acidez y se disfrutan bien frescos-, son vinos que se prestan para ser disfrutados durante todo el verano, ya sea como aperitivo o durante las comidas.

Por eso, en esta producción de Vinos & Bodegas te recomendamos 12 espumantes (para tomar en copas de vino blanco o tinto, las tipo flauta van quedando en el armario) que van de los $240 y superan los $1.000, que se adaptan a diversos paladares y que son perfectas para arrancar el 2020.

Latitud 33 Extra Brut – Bodega Latitud 33 – Precio sugerido: $240

Uno de los grandes best value que podés encontrar hoy en la góndola. Traducción: seguramente supere tus expectativas en función del precio que pagaste. Es simple, franco y directo, con aromas suaves a frutas tropicales, mientras que en boca es fácil de beber, frutado y con una agradable acidez. No falla.

Dadá 7 Passion Maracuyá – Bodega Finca Las Moras – Precio sugerido: $313

Si lo ves en la góndola, dale una chance. Se trata de un espumante método charmat elaborado a partir de Torrontés y que suma un toque de Malbec y una dosis homeopática de esencia natural de maracuyá. Es interesante porque en nariz es bien fresco y exuberante, gracias al Torrontés, con una tropicalidad muy palpable. Las burbujas son suaves y la acidez compensa muy bien el dulzor, dejando un perfume largo y perdurable en el paladar. ¿Querés agregarle hielo? ¡Perfecto!

Mumm Léger – Bodegas Mumm – Precio sugerido: $330

Te puede interesar Vinos argentinos: estas son las 30 mejores novedades del 2019

Cuando lo sirvas en la copa, al instante vas a notar un perfume delicado, con notas de frutas y flores blancas. Luego, en el paladar, seguramente vas a notar que es un espumante con buen peso y con un andar ligeramente cremoso. En su medio de boca aparecen más notas de frutas blancas y también un dejo a cítricos dulces y, lo interesante, es que vas a sentir el dulzor pero bien balanceado por esa cuota de acidez, justa, bien ensamblada, que lo hace fluir.

Putruele Extra Brut – Bodega Putruele – Precio sugerido: $340

Nos gusta porque en nariz es fresco y directo, de la mano de una abundante paleta de frutas de carozo y un dejo tostado muy sutil, lejano. En el paladar premia con una mousse liviana. Piña, cítricos dulces y pomelo rosado le dan vida a su medio de boca. Su acidez contenida lo hace apto para todo tipo de paladares.

María Codorníu Brut Nature – Bodega Séptima – Precio sugerido: $430

Sutil, fresco y elegante. En nariz hay mucho perfume tropical, con un dejo a pan tostado que suma algo de complejidad, pero sin tapar la fruta. En ese sentido, es un espumante fácil de entender y súper disfrutable. En boca las burbujas avanzan de manera delicada. Muestra algo de peso, lo que le da algo de presencia, sin abandonar nunca ese estilo definitivamente bebible. Uno de los grandes best value de la Argentina.

Salentein Blanc de Blancs – Bodegas Salentein – Precio sugerido: $460

Se trata del último lanzamiento de la bodega, que ofrece un 100% Chardonnay que atrae desde el arranque, con su color diáfano. En nariz premia con notas de frutas de pepita, un dejo tropical y un recuerdo a brioche, sin pretender ser demasiado complejo. En el paladar es un espumante que se define por su linda acidez y sus toques realmente evidentes a ananá y algo sutil a levadura. La mousse es delicada, tiene volumen y es ultra bebible.

Chandon Apéritif - Bodega Chandon – Precio sugerido: $470

Te puede interesar Estos son los mejores vinos del 2019, según el voto de más de 30 enólogos

Este espumante toma la esencia del vermouth francés, con un toque argentino (naranjas de Entre Ríos) y un mix de especias y hierbas de diferentes partes del mundo. Al probarlo, se pueden notar varias cosas: está presente en nariz el toque ligeramente complejo de un espumante clásico, junto con una punta cítrica y un fondo especiado; se siente en el paladar la sensación dulce, pero se las arregla de maravillas para compensarlo con una acidez equilibrada y un agradable amargor. Una forma original de brindar y una alternativa perfecta antes de arrancar un asado o cuando cae la tarde y alguien pide un aperitivo.

Cruzat Premier Dulce – Bodega Cruzat – Precio sugerido: $560

Un espumante dulce pero método tradicional, como todos los que hace la bodega, que garantiza calidad en cada una de sus botellas. En nariz es franco, directo, con notas de fruta de carozo y tropical y de levaduras, que le aportan complejidad. En boca se siente el dulzor y un excelente volumen. Pero su punto fuerte es la acidez persistente, marcada, que le da agilidad y lo hace vibrante.

Bianchi Premium Extra Brut – Bodegas Bianchi – Precio sugerido: $750

Un espumante que habla el lenguaje de la alta gama, con una paleta donde se encuentra una complejidad disfrutable. Notas de pan blanco tostado, frutas blancas, flores y frutos secos conforman su amplio abanico. Su mousse es delicada, con burbujas punzantes, que lo hacen vibrante. La acidez es constante y estira la experiencia. Excelente relación calidad-precio.

Osadía de Crear Brut Nature – Bodega Susana Balbo Wines – Precio sugerido: $826

Un espumante de atractivo color salmón, con una fruta roja brillante en nariz, muy bien definida, mostrándose fresco y vibrante. En boca se luce con una mousse amplia y un paso envolvente pero de agradable fluidez. Versátil: perfecto para gastronomía, pero 100% disfrutable como aperitivo.

Luigi Bosca Brut Nature – Bodega Luigi Bosca – Precio sugerido: $900

Te puede interesar Cinco nuevos e imperdibles vinos tintos para mantenerse actualizados

Un espumante que conjuga Pinot Noir y Chardonnay y que premia con notas de fruta de pepita y también de carozo. En la copa, cobrará expresividad esa clásica nota de brioche, bien definida. En el paladar impacta con una burbuja delicada y constante y con un desarrollo algo oleoso, que le da presencia. De esos espumantes ideales para ser disfrutados en una comida y no únicamente con sushi, ensaladas o carnes blancas.

Rosell Boher Encarnación Brut Nature – Bodega Rosell Boher – Precio sugerido: $1.200

En la categoría de la alta gama, esta bodega ofrece espumantes que entregan ese plus de elegancia y complejidad. Y esto se palpa en la copa, donde confluyen notas de frutas de carozo, dejos a pomelo, toques a brioche y algo de frutos secos. En el paladar se luce con la untuosidad de su mousse, el peso que exhibe en su recorrido y una fruta de perfil más rojo. La acidez es delicada y nunca incomodará, pero siempre estará ahí para darle vida y frescura.

Seguí Leyendo en Vinos & Bodegas:

Cinco nuevos e imperdibles vinos tintos para mantenerse actualizados

Es descendiente de un prócer, vendió su auto para poder viajar y ahora triunfa como sommelier en París

Alerta por el cambio climático: así se verá alterado el negocio del vino a nivel mundial

Vinos argentinos en China: bodegas van a la conquista del mercado más codiciado

Vinos: ¿cuál es la bodega más premiada y el Malbec número uno de Argentina?

Cada vez más bodegas argentinas utilizan tapones sustentables y de origen vegetal en vinos de alta gama

Cinco vinos que sólo se consiguen en bodegas y que vale la pena probar