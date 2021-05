Once vinos para comprar online directo de bodega y recibir en la puerta de tu casa

En plenas restricciones y con restaurantes y bares cerrados, el ecommerce vuelve a ganar protagonismo. Diez etiquetas para recibir en la comodidad de casa

En el 2020, la pandemia de coronavirus cambió la economía mundial. De la mano del distanciamiento social, los canales online fueron los protagonistas, ya sea para aprender, trabajar o consumir. Y el mercado del vino no quedó al margen de estos cambios.

Por el contrario, el último año, más bodegas se sumaron a la tendencia del ecommerce, que experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando volúmenes que los expertos proyectaban recién para dentro de dos o tres años.

Ahora, con el refuerzo de las restricciones y con restaurantes y bares cerrados durante varios días, el vino en casa vuelve a ganar protagonismo. Y comprarlo de manera directa a las bodegas y recibirlo sin costo en la puerta de casa se convierte en una alternativa realmente conveniente.

En esta producción, once vinos de diez bodegas para tener en cuenta. ¡A tomar nota!

Bodega: Amalaya

Vino: Amalaya Malbec 2019

Definitivamente hay mucho del ADN de Salta. Arranquemos por su paleta aromática profundísima, con notas de futas rojas sanamente maduras y un juego de especias exóticas que lo lleva a otro nivel. Se percibe el aporte de las otras dos variedades, que detrás de esta intensidad, ofrecen un toque herbal, que le imprime al vino un espíritu fresco.Hablemos también de su desarrollo en boca: este vino, de paladar pleno, es sustancioso y jugosísimo, con dos cosas interesantes para destacar: sus taninos son firmes pero nunca dejan de ser amables, gran mérito. Además, ofrece un paso graso pero no sucroso. ¿Qué significa esto? Que se vuelve más sedoso en su desarrollo, pero no empalaga ni cansa.

¿Dónde comprar este vino?

Podés comprarlo en Cava Colomé, el ecommerce de la bodega. Se comercializa a un precio de $3.240 la caja de 6 botellas, con un 25% off.

Bodega: Don Cristóbal

Vino: Danzón Malbec 2018

Cuando lo abras, vas a encontrar uno de esos Malbec bien logrados, versátiles, que se adaptan a los platos cotidianos, desde una pizza hasta un asado. Hablamos de los Malbec que apunta más hacia la fruta roja clásica y sexy y que en boca ofrecen cuerpo medio y taninos bien redondos. Se luce con una enorme fluidez y un final con una acidez que se prolonga durante un rato, sin incomodar. Definitivamente, un Malbec noble y a buen precio.

¿Dónde comprar este vino?

Lo podés conseguir en la tienda online de la bodega, a un precio de $2.850 la caja de 6 botellas, con un 10% de descuento.

Bodega: La Liga de Enólogos

Vino: El Regreso 2019

La etiqueta es llamativa, impertinente: dos superhéroes chocando sus copas en pleno vuelo. Uno lleva la Letra "S"; el otro, una "CH" en su pecho. Esto, está relacionado con el nombre del vino: "El Regreso", que alude a dos cepas tradicionales de la vitivinicultura argentina que habían perdido brillo en las últimas décadas y que van por su revancha: Semillón y Chenin. Como parte de ese "operativo rescate", este proyecto de enólogos presenta un blend muy transparente desde lo aromático: están bien definidas, sin interferencias, las notas tropicales y de fruta blanca. En boca es un vino fluido, de avance ligero, con un agradable graso. Y ahí, cuando empieza a sentirse el dulzor de la fruta y parece que el vino quiere remolonear, entra una acidez con excelente filo, que lo despierta y deja una sensación más cítrica. Excelente blend y a un precio más que atractivo.

¿Dónde comprar este vino?

Se consigue en VinosySpirits.com, a un precio de $372 la botella, con un descuento del 20% (la compra mínima es de 6 botellas).

Vino: Séptima

Séptima Cabernet Franc 2019 - Bodega Séptima

La bodega con base en Agrelo, Luján de Cuyo, presentó el año pasado un interesante exponente, que se luce con una intensa paleta aromática que conjuga fruta negra y roja y un buen colchón especiado. En segundo plano aparece una ráfaga bien fresca que recuerda al eucalipto. Hay un toque de madera, pero apenas se sugiere y no alcanza a tapar la expresividad de la fruta. En boca es jugoso, con taninos muy bien pulidos. Culmina con una buena acidez, que termina ofreciendo un final fresco, pero que no incomodará nunca a los paladares sensibles, de esos que escapan un poco de los vinos demasiado filosos. Muy buen ejemplar y a un precio súper atractivo.

¿Dónde comprar este vino?

La bodega acaba de lanzar su propio ecommerce, así que es una buena oportunidad para conocer su portfolio, con envío puerta a puerta. Esta etiqueta en particular se consigue a $2.967 la caja de 6 botellas, con un 15% off.

Bodega: Luigi Bosca

Vino: De Sangre Cabernet Franc 2018

Se trata de la nueva colección de vinos de una de las pocas bodegas centenarias que continúa en manos de la familia fundadora. Y este vino le rinde homenaje a esa historia pero también con una mirada con perspectiva de futuro. Lo interesante es que, en momentos en que muchos de los nuevos Cabernet Franc provienen de Uco, este ejemplar nace en la zona de Maipú. Impacta por ese mix de frutas rojas y negras, con un trasfondo herbal y especiado, complementado con una madera que no pide protagonismo. Entra desde el arranque con una linda frescura, nada fingida, con esa acidez que le da soporte y lo va llevando, junto a una ligera jugosidad. Un vino para beber y beber. Alberto Arizu destacó, durante la presentación de este vino que este Cabernet Franc "es un hallazgo, es una perla de un viñedo de casi 100 años que nos lleva al origen de la bodega" y que resume bien la filosofía enológica de Luigi Bosca: "Es un vino para el placer".

¿Dónde comprar este vino?

Se consigue en la tienda de Luigi Bosca, a un precio de $15.600 la caja de 6 botellas. Podés pagar en 6 cuotas sin interés y cuenta con envío sin cargo.

Bodega: Finca Flichman

Vino: Dedicado Malbec Tupungato Vineyard Malbec

Un rico Malbec, con una fruta roja intensa, especias, flores y una barrica que no reniega de un papel coprotagónico, aportando aromas que recuerdan al caco y a la nuez moscada. En boca es un vino caudaloso, con buen músculo, sucroso pero no dulce. El mérito es que es súper bebible, gracias también a sus taninos impecablemente trabajados y a su acidez constante, que le da un giro incluso vibrante. Un Malbec muy actual.

¿Dónde comprar este vino?

Finca Flichman tiene su propia tienda online y esta etiqueta se comercializa a $7.200 la caja de 6 botellas (20% off).

Bodega: Trivento

Vino: Golden Reserve Malbec 2018

Es un Malbec de Luján de Cuyo que entrega una fruta expresiva y voluptuosa, suavemente madura. Completan la paleta unos toques de especias y una madera que ganó delicadeza vendimia tras vendimia. En boca es jugoso pero no denso. Revela un agradable paso suelto sin dejar de ser sucroso, con fruta confitada y taninos de pulso dulce. Este Malbec no renuncia al ADN de Cuyo, pero no empalaga y la acidez está muy bien equilibrada. El resultado es un clásico actualizado.

¿Dónde comprar este vino?

En el ecommerce Descorcha, a un precio de $1.270 (10% off), con envío gratis a domicilio.

Bodega: Terrazas de los Andes

Vino: Terrazas de los Andes Reserva Sauvignon Blanc 2020

Si algo lo define a este vino, que fue presentado hace algunos meses, es su complejidad: capa tras capa, tras capa de aromas. Es una paleta sumamente expresiva, como esos perfumes que, al destaparlos, no paran de revelar matices. Cuando lo "desenrosques" y lo sirvas (viene con tapa a rosca, perfecta decisión de la bodega), vas a encontrar una ráfaga que recuerda al maracuyá y a otras frutas tropicales; luego, algo de hierbas, espárragos y muchos cítricos, como pomelo rosado. Lo interesante es que, a medida que lo vayas oxigenando, el vino va mostrando diferentes facetas. En boca es híper fluido, con una frescura equilibrada y más de ese impetuoso mix percibido al comienzo, que entremezcla frutas, hierbas, toques vegetales y algo de cítricos. Tiene buen volumen y desarrollo, lo que lo hace perfecto para acompañar un listado amplio de comidas.

¿Dónde comprar este vino?

En la tienda oficial de la bodega en Mercado Libre: la caja de 6 botellas cuesta $4.380.

Bodega: Bianchi

Vino: Particular Merlot 2018

Este vino (que procede de la Finca Asti, en San Rafael) tiene como objetivo buscar más la identificación del terroir y la tipicidad del varietal, algo que lograron reduciendo los quintales por hectárea y trabajando muchísimo en el viñedo y en la canopia, para que reciba la cantidad de irradiación solar justa; y también, en la bodega, con remontajes suaves, maceraciones post fermentativas y un uso racional de la madera. Es un vino con mucha elegancia y profundidad aromática, con registros que difieren mucho de otras cepas. Hay especias exóticas, frutas rojas algo maduras, mucho de negras, y un trasfondo que recuerda a las hojas secas. Todo esto se sobrepone a la madera, de manera integrada, generando una sensación de estar ante una cosecha anterior. En boca es fluido, preciso y compacto, de largo desarrollo, con más fruta roja que se agarra del paladar. Hay cuerpo, un dejo graso, pero mucha fluidez. El centro ácido se prolonga y estira su final. ¡Más Merlot por favor!

Se puede comprar en la tienda de Bodegas Bianchi, con un 10% off, a un precio de $11.340 la caja de 6 botellas.

Bodega: Finca La Igriega

Vino: La Igriega Superior Malbec 2018 – Finca La Igriega

Hay un predominio de la fruta negra, con toques ligeros de fruta roja y algo herbal de fondo, junto a una madera que es más un complemento que protagonista. La paleta es bien fresca y revela mucha pureza. En boca es todo lo que está bien de Altamira: largo, bien fluido, taninos de grano fino con una textura presente pero deilcada y una acidez constante que va de menor a mayor, que le da brío pero sin llegar a ser crocante. Un vino que lo define el gran equilibrio.

¿Dónde comprar este vino?

En la https://www.laigriegawines.com/product-page/la-igriega-superior, a un precio de $1.480 la botella.

Bodega: Susana Balbo Wines

Vino: Crios Chenin 2020

Se trata del último lanzamiento de la bodega: un blanco de bajo alcohol que se luce en nariz con notas de frutas blancas y toques florales. Se anticipa fresco y eso es lo que ocurre en el paladar: hay una energía ácida intensa, con un centro en el que se percibe un pulso más cítrico. Filoso pero, esto es lo importante, de paso muy amable; una buena ecuación.

¿Dónde comprar este vino?

En la tienda de Susana Balbo Wines, a un precio de $4.098 la caja de 6 botellas.