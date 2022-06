Cuál es el vino argentino que se consagró como uno de los 50 mejores del mundo

Un vino del Valle de Uco fue reconocido como "Best in Show", el máximo galardón otorgado en el marco del Decanter World Wine Award 2022

Los vinos argentinos continúan cosechando importantes premios en el mundo y ratifican el buen rumbo de la vitinicultura nacional.

Este martes se conocieron los resultados del Decanter World Wine Awards, uno de los certámenes más prestigiosos de la industria, donde los ejemplares nacionales obtuvieron muy buenos resultados.

En la edición número 19, el jurado -conformado por cerca de 250 referentes del mundo del vino-, evaluó 18.244 vinos de 54 países en diferentes etapas clasificatorias y dio con una restringida selección de lo mejor del certamen.

Y, entre los ejemplares más destacados, se posicionó un vino argentino: Bianchi IV Generación Gran Corte 2019, de Bodegas Bianchi, que obtuvo el reconocimiento "Best in Show", reservado a los 50 mejores exponentes del mundo de cada año.

Se trata de uno de los últimos lanzamientos, que refleja el espíritu de búsqueda de la bodega que, sin olvidar sus raíces en San Rafael, viene explorando a fondo el terroir de Los Chacayes, en el Valle de Uco. Y este blend, conformado por Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, es una muestra del presente, pero también del futuro al que apuesta Bianchi.

Bodegas Bianchi, premiada a nivel internacional

Cuánto cuesta este vino multi premiado

Bianchi IV Generación Gran Corte 2019 está disponible en la tienda oficial de Bodegas Bianchi a un precio promocional de $43.350 la caja de 6 botellas. Es decir, $7.225 por botella. Esto es, un 15% menos que su precio de lista original.

Este vino está elaborado en la nueva Bodega Enzo Bianchi, ubicada en el Valle de Uco. Un dato clave es que las uvas provienen de viñedos propios, ubicados en la subregión de Los Chacayes, que cuenta con indicación geográfica. Allí, la bodega selecciona lotes específicos para lograr vinos de alta gama, que exhiban las particularidades del terroir.

"El Gran Corte de la línea Bianchi IV Generación es un blend de uvas tintas formado por Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, cosechadas a partir de bloques seleccionados especialmente para producir unas escasas y muy singulares 7.713 botellas", explicó Silvio Alberto, jefe de enología de Bodegas Bianchi.

"Es un vino de gran intensidad aromática, con notas profundas, donde se mezclan frutos rojos y negros con dejos especiados de tomillo y pimienta negra, resaltando también esa mineralidad típica de Los Chacayes. Se trata de un vino complejo y seductor, con gran cuerpo y equilibrio, en donde cada una de las variedades aporta sus notas características", agregó el experto.

Silvio Alberto le pone la firma a los vinos de Bodegas Bianchi

A su turno, Rafael Calderón, gerente general de la compañía, explicó que "este vino tinto representa la visión de Bodegas Bianchi sobre el Valle de Uco. La histórica bodega, que posicionó a San Rafael como zona productora de prestigio en el mundo, desde 2017 extendió su área de acción para apostar a la elaboración en Valle de Uco con foco en la sustentabilidad y en reflejar la identidad del lugar en este vino".

"La línea "Bianchi IV Generación" es el resultado del trabajo que venimos realizando en las distintas áreas de la bodega y que responde a nuestra filosofía de respeto por el entorno, la comunidad y el énfasis en las buenas prácticas a lo largo de todo el proceso de elaboración de nuestros vinos", agregó.

Cabe destacar que este vino proviene de la indicación geográfica Los Chacayes, una de las mejores zonas de Argentina para hacer vinos destacados debido a varios factores. Entre ellos, la cantidad de rocas en los suelos aluviales que dan un estilo muy fresco a los vinos por su componente mineral y las expresivas notas frutales.

Bodegas Bianchi recientemente puso un pie en Valle de Uco

"La gran altitud al pie de la Cordillera de los Andes, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, también aporta buen color, maduración de taninos, vinos con nervio y personalidad única. Se trata de un lugar desafiante debido a las condiciones climáticas, a la gestión del agua, y a la cosecha manual de uvas, que se realiza seleccionando de los viñedos, algunos bloques específicos para crear este vino", explicaron desde la bodega.

Vinos argentinos, en lo más alto del podio

Como se mencionó, el reconocimiento "Best in Show" está reservado para los 50 mejores vinos del año, a escala global, y fue el que, justamente, obtuvo el vino de Bodegas Bianchi.

El vino premiado de Bodegas Bianchi proviene de un viñedo propio del Valle de Uco

"La evaluación de DWWA 2022 de Platino y Best in Show se lleva a cabo en la suite de degustación de última generación de Decanter. Allí, en una cata separada, cuatro copresidentes vuelven a probar todos los vinos ganadores de Platino hasta determinar al mejor de los mejores", explicaron desde Bodegas Bianchi.

"Como parte del riguroso proceso de evaluación de DWWA, los vinos se vuelven a catar hasta cinco veces antes de recibir su medalla, así los ganadores de Medallas de Plata se degustan para pasar a Oro, entre éstos -que ya cuentan con 97 puntos o más- surgen los de Platino. Pero la exigencia no termina allí, entre los mejores Platinos surge el ansiado ganador del máximo galardón del concurso, el `Best in Show´`", agregaron.

Para Calderón, esta distinción confirma el camino trazado por la familia Bianchi al extenderse a nuevos terruños: "La llegada a Valle de Uco, una de las zonas productoras de uva de alta calidad más importante de la Argentina, refuerza nuestra estrategia de potenciar aún más nuestro portafolio de alta gama".

Te puede interesar Este vino de $1.200 y que se vende en supermercados se consagró como el mejor Malbec

"Este enorme reconocimiento –a uno de nuestros nuevos vinos de Valle de Uco- nos confirma el camino de la calidad que nuestra bodega ha encarado para brindar vinos de clase mundial al público local y a exigentes mercados internacionales", recalcó.