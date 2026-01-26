Una bodega de San Juan quedó bajo la lupa financiera tras acumular cientos de cheques rechazados, en un contexto crítico para la industria vitivinícola

La firma Casa Montes, una bodega con fuerte presencia en el Valle de Tulum, atraviesa una compleja situación económica que quedó reflejada en los registros oficiales del sistema financiero. De acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, la empresa suma compromisos impagos por $471.421.066.

El pasivo se explica por la emisión de 286 cheques rechazados entre el 14 de noviembre y el 19 de enero que obedecen tanto a la falta de fondos como a errores formales en la documentación, lo que encendió señales de alarma en el sector.

Bancos, mora creciente y deterioro del perfil crediticio

El problema no se limita a los cheques impagos. Desde enero de 2025 comenzaron a registrarse atrasos en las obligaciones financieras de la empresa, que escalaron rápidamente dentro del sistema bancario. Si bien la Central de Deudores no detalla el volumen exacto de la deuda con cada entidad, el nivel de mora alcanzó estado 2 en los primeros meses del año.

Con el correr del tiempo, la situación se profundizó. A partir de junio, algunas entidades clasificaron a Casa Montes en situación 4, entre ellas el Banco Nación, lo que refleja un deterioro significativo de su perfil crediticio.

La venta del Diario de Cuyo, un antecedente clave

En el segundo semestre de 2025, el holding empresario tomó una decisión clave al vender el Diario de Cuyo, un histórico referente del periodismo sanjuanino. Tras casi ocho décadas de pertenecer a la familia Montes, el control del medio pasó al grupo propietario de Diario Los Andes.

En su momento, la operación fue interpretada como un hito dentro del recorrido empresarial del grupo y hoy aparece como un antecedente relevante en medio del actual escenario financiero.

Otras bodegas en problemas y un patrón que se repite

El caso de Casa Montes no es una excepción dentro de la vitivinicultura argentina. Otras bodegas tradicionales también enfrentan severas dificultades económicas. Una de ellas es Bodegas Bianchi, con sede en San Rafael, Mendoza, que acumuló 99 cheques rechazados entre el 26 de diciembre y el 20 de enero.

Esa situación llevó a que su deuda superara los $1.200 millones, todos los rechazos por falta de fondos. Desde la empresa aseguraron que están dialogando "con toda la cadena de valor" para "encauzar la situación actual" y "acordar un esquema viable de normalización" que permita sostener "la estabilidad de la compañía y la continuidad de sus operaciones".

El antecedente de Norton y el concurso preventivo

Antes de estos episodios, la situación de Bodega Norton ya había encendido alertas en el sector. La magnitud de sus deudas y el cese en los pagos derivaron en la apertura de un concurso preventivo de acreedores.

La Justicia mendocina fijó el 14 de abril de 2027 como fecha límite para que la firma alcance un acuerdo con quienes reclaman pagos pendientes, un plazo que marca la gravedad del proceso.

Un contexto económico que asfixia a la industria

Más allá de las diferencias entre compañías, el sector vitivinícola enfrenta un contexto económico desfavorable a nivel nacional. La combinación de márgenes cada vez más ajustados, acumulación de excedentes, menor demanda interna y retroceso de las ventas externas presiona a todos los eslabones de la actividad.

Este conjunto de factores impacta tanto en grandes bodegas como en productores más pequeños, profundizando tensiones financieras y laborales en distintas regiones del país.

La mirada sindical y un debate abierto

No todos los actores del sector coinciden con el diagnóstico de crisis generalizada. Desde el gremio que representa a los trabajadores viñateros sostienen que no existe una emergencia sectorial y reclaman a las empresas que no utilicen ese argumento para evitar recomposiciones salariales.

Esta postura suma una nueva capa de conflicto a un escenario ya complejo, donde se cruzan dificultades económicas, reclamos laborales y el futuro de una de las industrias emblemáticas de la Argentina.

Una bodega con historia familiar