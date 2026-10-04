En plena crisis del vino argentino, cuatro grandes bodegas cambian sus cúpulas

Los movimientos alcanzan a Norton, Bianchi, Grupo Avinea y Altos Las Hormigas. Dos de ellas, además, atraviesan serios problemas financieros

La industria vitivinícola atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo interno, el aumento de los costos y las dificultades financieras ya llevaron a distintas compañías a reducir personal, vender activos y recurrir, en los casos más complicados, a concursos preventivos.

En medio de esta situación, cuatro de las principales bodegas del país avanzaron con cambios en puestos de conducción durante las últimas semanas.

Los movimientos alcanzaron la dirección de Operaciones, la gerencia general y las áreas enológicas, e incluyeron también el pase de un ejecutivo entre dos históricos nombres de Mendoza.

Cuáles son los cambios en las cuatro bodegas

Uno de los movimientos más importantes de las últimas semanas fue la salida de Silvio Alberto de Bianchi después de casi una década. El enólogo se incorporó a Norton como director de Operaciones y tendrá bajo su responsabilidad la actividad de la bodega y sus fincas.

Alberto había llegado a Bianchi en 2017 como responsable de Agronomía y Enología y Chief Winemaker. Antes había trabajado en algunas de las principales casas vitivinícolas del país, entre ellas Rutini, Navarro Correas, Andeluna, DiamAndes y Achával-Ferrer.

En Norton tendrá un rol diferente al que ocupaba hasta ahora. David Bonomi continuará como Chief Winemaker y asesor enológico, dedicado principalmente a los vinos de alta gama y con reporte directo al CEO, Tomás Lange. Alberto, en cambio, quedará más vinculado con la operación y el manejo de los viñedos.

La salida también llevó a Bianchi a rearmar su equipo. Sergio Pomar regresó como Chief Winemaker and Viticulture y quedó al frente de las áreas de Enología y Viticultura.

Pomar ya había trabajado en la compañía y cuenta con experiencia en la Patagonia, donde pasó por Bodegas del Fin del Mundo y Malma. Es egresado con honores de la Universidad Juan Agustín Maza y fue ganador del concurso Winemaker Sub 40. En esta nueva etapa tendrá a cargo el desarrollo de los vinos y el trabajo sobre los distintos viñedos.

Otro cambio se produjo en Grupo Avinea, propiedad de Alejandro Bulgheroni, que renovó su gerencia general tras la salida de Rafael Calderón, quien ocupó ese lugar durante los últimos tres años.

El puesto quedó en manos de Franck Noguiez, que ya formaba parte del grupo como gerente técnico de Argento, Pacheco Pereda y Otronia. Mantendrá esa función y, a partir de ahora, también estará al frente de la operación de Avinea.

Noguiez es ingeniero agrónomo y enólogo y lleva más de 25 años trabajando en la industria vitivinícola. A lo largo de su carrera pasó por Francia, la Argentina, Chile y California. También estuvo al frente de Château Suau y Château de Langalerie, dos propiedades francesas de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, donde trabajó sobre la producción y el manejo de viñedos orgánicos.

Dentro de Avinea tendrá a su cargo proyectos que atraviesan distintas zonas productivas. Entre ellos está Viña Artesano, que nació a partir de MatrizViva y desarrolló cinco vinos de alta gama. Tres comenzaron a venderse en el Reino Unido durante 2025: Nassella, elaborado con uvas de Gualtallary; Achillea, de Paraje Altamira; y Gazania, de Alto Agrelo.

El grupo también controla Otronia, en Sarmiento, Chubut. El proyecto trabaja con viñedos orgánicos en una de las zonas productivas más australes del país y elabora principalmente Pinot Noir, Chardonnay y Merlot.

El cuarto movimiento se dio en Altos Las Hormigas. Federico Gambetta dejó la dirección técnica después de seis años para concentrarse en Los Rayos, el proyecto que desarrolla por cuenta propia.

Durante su paso por la compañía trabajó principalmente en Jardín de Hormigas, el viñedo ubicado en Paraje Altamira del que surgieron vinos como Meteora y Los Amantes. Uno de los mayores reconocimientos de ese período fue para Jardín de Hormigas Los Amantes 2021, que recibió 100 puntos de Tim Atkin en 2024.

Gambetta continuará ahora con Los Rayos, con trabajo principalmente en Paraje Altamira y Gualtallary. El proyecto también se extendió fuera de Mendoza y cuenta con presencia en Balcarce, provincia de Buenos Aires, y Trevelin, Chubut, dos zonas que ampliaron en los últimos años el mapa de producción de vino del país.

La crisis financiera que atraviesa al sector

Los cambios en los equipos coinciden con un momento difícil para varias de las principales productoras del país. Bianchi y Norton son hoy dos de los casos de mayor peso, aunque atraviesan situaciones diferentes: la primera intenta reestructurar su deuda sin recurrir a un concurso preventivo, mientras que la segunda lleva casi un año bajo ese proceso judicial.

En Bianchi, los problemas comenzaron a hacerse más visibles a principios de 2026. En enero acumulaba 80 cheques rechazados por $1.012 millones, una cifra que con el correr de los meses creció hasta alcanzar los 205 documentos por $1.623 millones. Hasta ahora regularizó apenas 11 por poco más de $12 millones.

A eso se suma una deuda bancaria superior a los $17.000 millones, repartida entre más de una decena de entidades. Entre ellas aparecen: Supervielle, Macro, Provincia, ICBC, Comafi, Nación, BBVA, Galicia, Santander, Banco Industrial, Bibank y Credicoop.

Frente a esta situación, la familia avanzó con distintas medidas durante el año. Una de las principales fue la venta de una finca histórica en San Rafael por alrededor de u$s 10 millones, una operación que le permitió obtener fondos para afrontar pagos inmediatos.

También contrató a Southern Cone Partners y Ernst & Young como asesores financieros y a Beccar Varela para el frente legal. El objetivo es renegociar las deudas y evitar, justamente, el camino que ya tomó Norton.

El ajuste también alcanzó al personal. En las últimas semanas, Bianchi despidió a 17 trabajadores y abrió programas de retiro voluntario. La compañía aseguró que la producción, las ventas y las exportaciones continúan con normalidad.

Los problemas financieros se sumaron a los cambios que ya se habían producido en la conducción. En mayo dejó su cargo el CEO Pablo Glöggler, que había asumido esa función en 2024 y estaba vinculado con la compañía desde 2021. Hasta el momento no se anunció un reemplazante definitivo.

Norton, en cambio, ingresó en concurso preventivo a fines de octubre de 2025, con una deuda que en ese momento rondaba los u$s30 millones. Desde entonces mantiene su actividad sin acceso a financiación externa y con los ingresos de la propia operación como principal fuente de fondos.

Actualmente acumula 355 cheques rechazados por más de $4.530 millones, de los cuales regularizó 22 por alrededor de $391 millones.

El expediente judicial entrará ahora en una nueva instancia. El período de verificación de acreedores ya terminó y en octubre el síndico deberá presentar su informe. En febrero de 2027 quedará determinado el monto que deberá negociar y tendrá hasta septiembre de ese año para alcanzar un acuerdo.

Durante estos meses, la compañía también revisó su portfolio y dejó de producir algunas líneas que tenían menores márgenes para concentrarse en las de mayor rentabilidad.

Los problemas se extienden a otras bodegas

Norton y Bianchi no son los únicos casos que muestran las dificultades que atraviesa la industria. En San Juan y Mendoza, otras bodegas también acumularon problemas financieros durante el último año, con cheques rechazados y procesos concursales.

Una de ellas es Casa Montes, ubicada en el Valle de Tulum, en San Juan. La compañía acumula 286 cheques rechazados por $471,4 millones, de acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central.

Los primeros documentos impagos comenzaron a aparecer en mayo de 2025. Desde entonces, logró regularizar 99 por $171,3 millones, alrededor del 35% del monto total informado.

La familia Montes está detrás de etiquetas como Alzamora, Baltazar y Ampakama. Hasta el año pasado también controlaba el Diario de Cuyo, uno de los principales medios de San Juan, que en agosto fue vendido a los propietarios del diario Los Andes.

En Mendoza, Casir dos Santos también recurrió al concurso preventivo ante las dificultades para sostener sus pagos. La situación llegó al punto de que la compañía pidió ante la Justicia que no se interrumpiera el suministro eléctrico, con el argumento de que necesitaba mantenerlo para continuar con la producción.