Alerta en la realeza británica: el príncipe Carlos podría tener coronavirus

Ante la llegada inminente del riesgo de contagio por coronavirus, la realeza británica se encuentra en alerta, dado que el príncipe Carlos podría sumarse a la lista de contagiados.



Las alarmas se encendieron luego de que el hijo de la Reina Isabel II hubiera tomado contacto cercarno con Alberto de Mónaco, quien recientemente informó dio positivo al test y en días pasados sostuvo un encuentro con el heredero al trono en el evento Water Aid, celebrado en Londres.



Días antes de hacerse el análisis, Alberto mantuvo un encuentro con el heredero del trono de la reina Isabel, por este motivo se vive una angustia sin precedente en la casa real, principalmente en Clarence House, donde reside el royal junto a Camilla Parker Bowles.





La triste noticia fue confirmada desde Buckingham, el príncipe Carlos tuvo contacto con Alberto de Mónaco y en las próximas horas se espera la confirmación del estado de salud del hijo de la reina Isabel.





