¿Sos emprendedor? Te mostramos las frases motivadoras de los grandes empresarios con las que podrías identificarte

Las frases motivadoras no solucionan los problemas, pero sí pueden contribuir a disparar una idea o sobrellevar un momento difícil

La idea de ser emprendedor puede parecer difícil, y en muchos casos lo es, pero para aquellas personas que quieren hacerlo uno de los elementos más importantes es la motivación. Además de los recursos realmente necesarios, como el dinero para invertir y el espacio para llevar adelante la idea, encontrar motivación es esencial para poder continuar con el proyecto que se tenga en mente y aquí es donde entran en juego las frases motivadoras.

Las frases motivadoras son importantes y necesarias en todo momento, pero más aún en las situaciones difíciles. Cuando la realidad es adversa y da la espalda, encontrar estímulo en frases motivadoras, sean anónimas o de personas reconocidas, puede ser de gran ayuda.

Es por eso que en este artículo de iProfesional te mostramos las frases motivadoras más destacadas del mundo empresarial y político.

Frases motivadoras de empresarios reconocidos

Algunos empresarios reconocidos alrededor del mundo han dicho frases motivadoras para otras personas, sobre todo para quienes están a punto de emprender un proyecto.

De acuerdo al reconocido sitio Entrepreneur estas son algunas de las frases motivadoras que empresarios reconocidos de diversos sectores han dicho a lo largo de sus carreras.

Las frases motivadoras podrían ser útiles para aquellas personas que quieran emprender un proyecto

- "Las ideas son fáciles, implementarlas es lo difícil"- Guy Kawasaki, fundador de AllTop.

Guy Kawasaki es el creador de AllTop, que es un agregador de noticias fundado hace más de diez años. Allí se pueden encontrar las últimas noticias de varios temas.

- "Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo" - Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

Mark Zuckerberg no necesita mucha presentación a esta altura. Es el fundador de la red social Facebook, que comenzó como una prueba pequeña dentro de su universidad y se transformó en una de las más utilizadas a nivel mundial. Actualmente también es dueño de Instagram y Whatsapp.

A Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se le atribuyen varias frases motivadoras

- "Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces te vas a arrepentir" - Catherine Cook, cofundadora de MyYearbook.

MyYearbook fue una red social, de las primeras que surgió, y actualmente debió reinventarse. Desde hace más de tres años se transformó en MeetMe, que está diseñado para conectarse con personas que el usuario no conoce y quiere conocer, algo diferente al objetivo de MyYearbook, que buscaba conectar personas con sus conocidos. Es por eso que actualmente muchos lo utilizan para citas, aunque en Argentina no tiene mucha difusión.

- "No tiene nada de malo ser pequeño. Puedes hacer grandes cosas con un equipo así" - Jason Fried, fundador de 37signals.

37signals es otra de las empresas de este listado que han cambiado su identidad, ahora es Basecamp. Fundada en 1999, es una herramienta de gestión de proyectos, aunque ellos se definen como mucho más que eso. Según explican en su web, los equipos que se cambian a Basecamp son más productivos y están mejor organizados.

- "Hay muchas malas razones para empezar una empresa. Pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es: para cambiar el mundo" - Phil Libin, fundador de Evernote.

Evernote es una aplicación diseñada para tomar notas, pero también para organizarlas, para ordenar las tareas pendientes y archivar ciertos documentos. Su sede central está en California y ofrece la posibilidad de tomar notas de la manera en que al usuario le resulta más práctica: escribir, dibujar, guardar contenido de un sitio web, en imágenes.

- "El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"- Marc Benioff, CEO de Salesforce.

Salesforce.com es una empresa estadounidense de software que brinda un servicio de gestión de relaciones con el cliente. A su vez, ofrece un conjunto de aplicaciones empresariales centradas en el servicio al cliente, la automatización de marketing, el análisis y el desarrollo de aplicaciones.

- "Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento" - Henry Ford, fundador de Ford Motor Company.

Otra personalidad que no requiere presentación. Su empresa, todavía menos. Sin embargo, es uno de los hombres a quienes se atribuyen algunas frases motivadoras, como la citada, que pueden impulsar a un emprendedor a seguir en tiempos de crisis.

- "Si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio" - Ray Kroc, fundador de McDonald's.

McDonald's es una de las compañías que más éxito ha tenido a nivel mundial. Literalmente, es una empresa que está presente en todos -o casi- los países del mundo y es muy difícil encontrar alguien que no la conozca, más allá de si la consume o no. Es uno de los casos de éxito que se estudian en algunas carreras de administración y de negocios.

A tal punto es interesante su historia que se ha filmado una película, titulada El fundador -a quien se le atribuyen algunas frases motivadoras presentes en el film- y protagonizada por Michael Keaton.

- "Siempre da más de que lo esperan de ti" - Larry Page, cofundador de Google.

¿Hay alguien que no vaya a Google cuando necesita buscar algo, sin importar qué sea? La respuesta es, casi de manera universal y tajante, no. Comenzó con el objetivo de ser un buscador únicamente, pero con el tiempo se transformó hasta ser lo que es al día de hoy, que ofrece otros productos y servicios a sus usuarios.

Sus fundadores pueden ser fuente de motivación para algunos emprendedores, no solo por el proyecto que han logrado desarrollar, sino por las frases motivadoras que han dicho a lo largo de sus carreras.

El cofundador de Google ha pronunciado una frase motivadora: "siempre da más de lo que esperan de ti"

- "No deberías enfocarte en por qué no puedes hacer algo, que es lo que la mayoría de la gente hace. Sino en por qué no puedes hacerlo y ser una de las excepciones" - Steve Case, cofundador de AOL.

- "Arriesgarte más de lo que los otros piensan es seguro. Soñar más de lo que los otros piensan es práctico"- Howard Schultz, CEO de Starbucks.

Esta es una de las frases motivadoras que los emprendedores pueden usar para encontrar inspiración y continuar con sus proyectos. Quien pronunció esta frase motivadora fue Howard Schultz, su fundador, quien arrancó como un local de café para preparar en el hogar, pero un viaje mostró algo que faltaba en Estados Unidos. Así fue como su éxito lo llevó a todo el planeta.

- "Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que han fracasado es la perseverancia" - Steve Jobs, cofundador de Apple.

Steve Jobs, con su empresa Apple, es uno de los modelos de éxito más claros en todo el mundo. Apple es sinónimo de innovación y se constituye como un ejemplo a seguir para las empresas tecnológicas.

Además de esa frase motivadora, Steve Jobs tenía algunas características que hicieron que pudiera alcanzar sus objetivos y llegar tan lejos. El perfeccionismo, la mente fría, el diseño de equipos pequeños y el hecho de no basarse únicamente en estudios de mercado son algunas de las cualidades que le valieron la llegada al éxito.

- "La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar"- Walt Disney, cofundador de The Walt Disney Company.

Walt Disney también es un hombre que ha pronunciado varias frases motivadoras a lo largo de su carrera, aunque no haya sido contemporáneo de muchas de las personalidades que se han mencionado. Su compañía también es un caso de éxito reconocido a nivel mundial y es una de las empresas que más presencia ha tenido -con sus productos, películas, cortos, personajes- en la vida de muchos niños y adultos a nivel mundial.

Walt Disney ha dicho algunas frases motivadoras que podrían ayudar a los emprendedores en su camino

- "No te avergüences por tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo" - Richard Branson, fundador de Virgin Group.

Virgin Group Ltd. es un conglomerado de capital riesgo multinacional británico fundado por los empresarios Richard Branson, el autor de esta frase motivadora, y Nik Powell.

- "Odio cómo piensa la gente con el "vaso medio vacío" cuando en realidad su vaso está casi lleno. Estoy agradecido cuando tengo una gota más en el vaso porque sé exactamente qué hacer con ella" - Gary Vaynerchuk, cofundador y CEO de VaynerMedia.

VaynerMedia, cuyo fundador y CEO pronunció esta frase motivadora, es una agencia global de servicio completo. Su objetivo es impulsar a algunas de las marcas más importantes del mundo a la intersección de la atención y la cultura.

- "El tiempo, la perseverancia y diez años de intentos eventualmente te harán ver como un éxito de la noche a la mañana" - Biz Stone, cofundador de Twitter.

Twitter es una de las redes sociales más usadas en el mundo, aunque siempre después de Instagram y Facebook. Tal como se define en su biografía, quien pronunció esta frase motivadora es "un tipo común", solo que su nombre es Biz.

- "En el mundo moderno de los negocios, es inútil ser un pensador creativo y original a menos que también vendas lo que creas" - David Ogilvy, fundador de Ogilvy & Mather.

Ogilvy es una agencia británica de publicidad, marketing y relaciones públicas con sede en la ciudad de Nueva York. Está en actividad desde mediados del siglo XX, cuando David Ogilvy, quien dijo esa frase motivadora, la fundó.

- "No importa cuántas veces falles, solo debes de estar en lo correcto una vez. Entonces todos te llamarán un éxito de la noche a la mañana y te dirán lo afortunado que eres" - Mark Cuban, presidente de AXS TV.

- "Si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste muy tarde" - Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

LinkedIn es la red más grande del mundo para buscar y encontrar trabajo, así como hallar empleados que se ajusten perfecto al perfil de cada compañía. Reid Hoffman, quien alguna vez pronunció esta frase motivadora, fundó la empresa en 2002 junto a Konstantin Guericke, Allen Blue, Jean-Luc Vaillant y Eric Ly.

- "Tus clientes más infelices son tu fuente de aprendizaje más grande" - Bill Gates, cofundador de Microsoft.

Bill Gates es una de las personalidades más reconocidas en el mundo de la tecnología y el desarrollo de productos tecnológicos. Con una de sus frases motivadoras, además de su trabajo, Bill Gates es capaz dde generar motivación en cualquier persona que quiera emprender o que quiera hacer crecer su negocio.

Frases motivadoras de personalidades políticas

Las frases motivadoras no salen únicamente de personalidades destacadas en el mundo empresario, en el emprendedurismo o en el universo tecnológico. También hay políticos reconocidos que han pronunciado algunas frases motivadoras a lo largo de sus carreras, algunos en medio de su éxito, otros luego de haber alcanzado el final y de haberse retirado.

- "Si estás pasando por un mal momento, sigue adelante"- Winston Churchill, Primer Ministro del Reino Unido

Winston Churchill fue el Primer Ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y luego, algunos años después y con un sucesor intercalado, tuvo otro mandato en ese cargo.

Esta es una de sus frases motivadoras, aunque también hay otras frases motivadoras que se le atribuyen a Churchill. Como consecuencia de su cargo y de la situación que atravesó durante la Segunda Guerra Mundial, junto al resto de los Aliados, también ha dicho algunas frases célebres que no resultan tan motivadoras. Es el autor de "solo tengo para ofrecerles sangre, sudor y lágrimas", en alusión a la devastadora situación que estaba viviendo su país durante aquel tiempo.

- "Observa, escucha y aprende. No puedes saberlo todo. Todo el que piensa que lo sabe todo está destinado a la mediocridad" - Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos

Donald Trump es una persona que sorprendió a muchos cuando decidió presentarse para la presidencia de Estados Unidos. En aquel momento la mayor parte del mundo lo pensaba como un excéntrico multimillonario. Dueño de las Trump Towers, ubicadas por muchas ciudades de su país y ex conductor del programa que se llamó El aprendiz, por mencionar algunas excentricidades, pocas personas pensaron que Trump podría llegar hasta su puesto actual.

Sin embargo, independientemente de la opinión que cada persona tenga sobre Trump y su gestión, es cierto que ha tenido un gran éxito en su carrera empresaria y puede ser una motivación para emprendedores y empresarios. El actual presidente de Estados Unidos, sobre todo mientras se dedicaba a sus empresas, ha dicho algunas frases motivadoras que podrían jugar de esta manera en alguien que quiere comenzar un proyecto.

