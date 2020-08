Cantando 2020 tuvo su noche de revancha

En esta nueva tanda abrieron la pista Ángela Leiva y Brian Lanzelotta con una muy buena performance, siguieron Lola Latorre y Lucas Spadafora

Luego de la salida de los Agapornis, el Cantando 2020 arrancó su segunda ronda y cada pareja una vez más eligió qué temas interpretar para conmover al jurado. Con Moria confirmada en el jurado y luego de una jornada más relajada, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con los números de rating.

En esta nueva tanda abrieron la pista Ángela Leiva y Brian Lanzelotta con una muy buena performance, siguieron Lola Latorre y Lucas Spadafora que un puntaje medio y con notas muy bajas cerraron Facundo Mazzei y Agutina Agazzani.

Jesús se consagró como lo más visto del prime time del rating con pico de 13.1 , mientras que el certamen de canto tuvo una marca máxima de 10,5 . Ya en competencia directa por el rating con Educando a Nina, el certamen de canto lideró con 9,6.

De esta manera, el ciclo musical tuvio su noche de revancha luego de perder el miércoles frente a la serie de recitales producido por Mercado Libre y emitido por Telefe.

Cantando 2020: el comentario de Karina "La Princesita" para levantar el rating

Te puede interesar El test psicológico de las llaves: elegí una y descubrí tu personalidad secreta

Luego de la eliminación de Melina Lezcano, la primera famosa en abandonar el certamen, llegó la hora de dar por comenzada la segunda ronda del Cantando 2020. La pareja encargada de inaugurar la jornada fue la compuesta por Brian Lanzelotta y Angela Leiva.

A pesar de los intentos de los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, tanto Leiva como Karina "La Princesita" se negaron a volver a protagonizar un nuevo cruce.

De hecho, la jurado desmintió un informe emitido en Hay que ver, el ciclo conducido por José María Listorti y Denise Dumas en el que aseguraron que había denunciado a su colega de enviar a sus fans para que la ataquen en las redes.

"Es mentira. Nunca dije eso. Hablé en general. Igual, en 'Hay que ver' siempre mienten", disparó, sobre el programa producido, también, por Laflia, una de las empresas protagonistas del rating.

Pese a la sorpresa de Laurita Fernández y Ángel de Brito, la intérprete de "Corazón mentiroso" reforzó su postura acerca del ciclo de El Nueve: "Siempre cortan lo que uno dice, te editan". Leiva, en tanto, también desmintió haber señalado que el conflicto con su colega se mantenía abierto. "Quiero aclarar que el tema lo di por terminado la vez pasada", apuntó.

Te puede interesar Histórico: Galperín superó a Tinelli en la pelea por el rating

Leiva y Lanzelotta brindaron una versión de "Corazón espinao", de Maná. Nacha Guevara (10) fue la primera miembro del jurado en dar su devolución: "Hubo un cambio en Brian, esta semana estuviste más comunicado. Hubo un solo momento en el que perdieron la conexión, pero mejoraste muchísimo. Angela canta como la gran p... Me da placer que hayamos arrancado la ronda de esta manera".

"De todo corazón, me siento muy tranquila de que ustedes y yo estemos más tranquilos. No es mi intención hacerlos sentir incómodos. Estoy muy feliz de que la gente pueda ver el talento de Angela. A mí no me sorprende, yo la admiro mucho como artista. Están eligiendo buenos temas, en los que no se nota la diferencia vocal entre ustedes", sumó Karina (10).

Pepito Cibrián, dueño durante esta ronda del voto secreto, indicó: "Angela se parece a Lola Flores. Ese vestuario era para lucirse y no lo hiciste. Sos flamenca de alma. Creo que podés lanzarte muchísimo más en lo interpretativo. Estuvieron espléndidos, igual, los dos".

Moria Casán (8), dio a conocer su devolución. "Estoy muy feliz de estar acá. Fui muy exigente en el primer puntaje y voy a seguir en ese tono. A Angela la noto muy al estilo Gilda, parecés de diez años menos. Él empezó raro, desafinado, pero tiene mucha onda y a ella la noto antigua cuando canta; largate y tomá un estilo más modernoso. Tienen que fusionarse".

Te puede interesar TEST ¿Qué flor de loto elegís?: esto es lo que dice de tu personalidad

Cantando 2020: Lola Latorre eligió un tema de Ricardo Arjona

Luego de la festejada performance de Ángela Leiva, volvió Lola Latorre al escenario de Cantando 2020. Junto a su compañero, Lucas Spadafora, la hija de Diego y Yanina Latorre brindó una versión de "Fuiste tú", de Ricardo Arjona..

Después de escucharlos, Yanina Latorre se emocionó hasta las lágrimas, en una táctica para subir en el rating: "La verdad es que estoy muy orgullosa de Lola", expresó. "Me encanta que mamá y mi familia estén acá apoyándome", respondió la participante, también al borde del llanto. "¿Por qué mi mamá no llora?", reclamó Spadafora, risueño.

Entonces, llegó el momento de las devoluciones del jurado. La primera en dar su parecer, como todas las noches, fue Nacha Guevara (5). "Yanina dijo algo que es correcto, curiosamente, y es que son muy chiquitos. Eso es maravilloso porque tienen por delante la vida entera. Pero saben qué le falta a esto, además de la técnica, algo que enseña la vida: la verdad sobre el escenario. Ustedes lo están intentando, pero no llega a ser verdad. Elijan algo que esté más conectado a la verdad de ustedes. Limítense a interpretar algo cercano a sus vidas. Valoro la intención y la ilusión. Acostúmbrense a escuchar el 'no', que es algo que se escucha mucho en la vida del artista".

Karina, "La Princesita" (4) agregó: "A mí me pasa que soy la mamá de una nena que quiere cantar. Con ese mismo amor te voy a hablar. Fue una mala elección del tema, que es hermoso pero ellos no están a la altura en lo vocal. Lola entró calada al principio y las veces que fue arriba se nota que le costó, por eso quedaron al descubierto las fallas".

El dueño del voto secreto durante esta segunda ronda, Pepito Cibrián, coincidió: "Me pareció un cuento para chicos. Eran dos nenes de 10 años que son hermanitos, ella se puso la ropa de la mamá y él la del papá, pero era ropa que le quedaba grande. Eso es lindo para los papás que dicen "qué lindo", pero al mundo le importa que se haga bien".

Por último, Moria Casán (8), expresó: "Pidan perdón por ser tan jóvenes. No puedo creer lo bien que estuvieron. Rompieron reglas, que es un desafío. Noté que copulaban con las gargantas, algo súper tierno y romántico. Me sorprendió mucho Lola cuando empezó a hablando bajito, conociendo sus limitaciones, y con el agudo, porque no hizo un cacareo. Lucas estuvo divino y se comunicaron muy bien. Al ser tan pequeños, tienen las ganas amplificadas". En total, entonces, consiguieron 17 puntos.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ