Páginas de películas para disfrutar gratis y en español

¿Sabías que podés ver películas y series de Netflix gratis de manera legal? En esta nota te contamos cuáles son las mejores páginas de películas

La mayoría de los servicios de streaming de contenidos como Netflix o Amazon Prime son pagos y se abonan en dólares. Por eso muchas personas continúan recurriendo a páginas de películas en donde pueden acceder a ciertos contenidos gratis.

Pero las páginas de películas no siempre son lugares seguros para ingresar desde tu computadora hogareña. Algunas contienen malware que pueden llegar a infectar todos los equipos que tengas conectados en la red de tu casa.

Además, muchas páginas de películas que son gratuitas requieren suscripción o inundan tu pantalla con publicidades y avisos pop-up que interrumpen tu experiencia de contenido.

Por eso en el siguiente artículo te recomendamos algunas páginas de películas que son seguras y en donde podrás ver films gratis y en español.

Páginas de películas de Netflix gratis

¿Muchas veces sentís que quedás fuera de la conversación con tus amigos o compañeros de trabajo por no tener Netflix? ¿No viste la última serie de la cual todos ellos están hablando?

Es cierto, Netflix es la plataforma de streaming más reconocida y más utilizada, por lo cual en muchas páginas de películas podrás ver también algunos de sus contenidos.

Lo que muchas personas no saben es que también es posible acceder a algunos de los contenidos originales de Netflix de manera legal, gratuita y sin tener que recurrir a páginas de películas.

Netflix ofrece una web dentro de su propia plataforma en las que podés ver algunas de sus producciones originales gratis.

Son series y películas realizadas íntegramente por Netflix y que se ponen a disposición de los internautas sin costo, como una selección de contenido de calidad para que todos puedan conocer la propuesta de esta gigante compañía.

Esa selección va cambiando, según dice la empresa, pero en este momento podés ver gratis todos los capítulos de la galardonada serie Stranger Things y también los de la enigmática Elite.

Así nos ven es otra serie de Netflix que hoy podés ver gratis en Argentina sin recurrir a páginas de películas. Y entre los films que están disponibles sin costo en esta web particular de Netflix están Jefe en Pañales, El amor es ciego y otros títulos que no te querrás perder.

Páginas de películas en español

Si sos usuario frecuente de páginas de películas para acceder a los últimos estrenos sabrás que no son muchas las buenas opciones gratuitas para ver films en español.

Por suerte, en lo que refiere a cine argentino, tenemos una de las mejores páginas de películas que es una iniciativa nada menos que del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat).

Cont.ar y Cine.ar, junto con su aplicación móvil Cine.ar Play, son las opciones para cine argentino por excelencia en cuanto a páginas de películas se refiere. En estas páginas de películas argentinas podés ver los mejores cortos y largometrajes nacionales, los documentales locales y hasta las series "Made in Argentina" son la regla. Están los clásicos de todos los tiempos pero también los jueves se estrenan dos nuevos títulos que permanecen en modo gratuito por siete días.

Y el punto positivo es que para disfrutar de películas argentinas en estas plataformas no es necesario pagar una suscripción, ya que es una página de películas de uso gratuito.

Cine.ar y Cont.ar son las páginas de películas por excelencia en lo que refiere a cine nacional

Cont.ar

Cont.ar se trata de una plataforma de contenidos audiovisuales que permite ver películas argentinas gratis, al igual que acceder vía streaming a programas, series, documentales y material de archivo de producciones locales en todo momento.

Esta página de películas y series argentinas brinda acceso a todos los contenidos audiovisuales de la Televisión Pública, los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV. Asimismo, se transmiten los espectáculos que tienen lugar en el CCK y Tecnópolis, y se podrá acceder al archivo de contenidos de la Televisión Pública.

Es importante destacar que ofrece la posibilidad de ver películas argentinas gratis desde dispositivos como computadoras, laptops, tabletas y teléfonos celulares que cuenten con una conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G.

Cine.ar

Otra de las plataformas locales para ver películas argentinas gratis es Cine.ar. A diferencia de la anterior, se trata de un canal de televisión que se encuentra disponible en la Televisión Digital Abierta (TDA), Cablevisión, Telecentro y DirecTV.

Cuenta con una plataforma "on demand" de películas argentinas online y también una aplicación para descargar en determinados dispositivos conectados a Internet (no está presente en las tiendas de descargas de todas las marcas de electrónica).

Cine.ar es otra de las páginas de películas a la que también se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, está dedicada a películas argentinas, cortometrajes de cine nacional, series y los programas de televisión de producción local.

Páginas de películas seguras y en español

Páginas de películas para disfrutar en español, de forma segura, con toda la familia

Probablemente en Latinoamérica hoy no haya páginas de películas legales y seguras mejores que Pluto.tv

A diferencia de lo que ocurre con páginas de películas con este nivel de contenido y de calidad, en esta plataforma de la multinacional norteamericana Viacom no tenés que registrarte ni descargar ninguna aplicación (por más que cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles e incluso para Apple TV, PlayStation o Amazon Fire TV).

El uso de la plataforma es gratuito desde cualquier dispositivo, sin necesidad de abrir ninguna cuenta o contar con algún tipo de suscripción. Se financia con avisos publicitarios cortos que aparecen en medio de las transmisiones.

Esta plataforma tiene también series y permite ver películas online gratis pero en español. No está habilitada la función en la Argentina para escuchar los films o series en idioma original o subtituladas.

Lo diferente de Pluto.TV es que podemos utilizarla como una plataforma de contenidos audiovisuales on demand, como Netflix por ejemplo, pero gratuita, o sino navegar por su propuesta de canales en vivo.

Están en esta plataforma contenidos de la señal argentina TELEFE, de sus pares extraneras MTV, Fox Sports, Food Networks, CBSN, así como reconocidas series animadas de los ’90 y contenidos infantiles.

Algo que se destaca de esta plataforma para ver TV gratis es que la velocidad de reproducción es muy alta, de esta forma podrás disfrutar de tu programa favorito sin ningún retraso. Los contenidos están en calidad HD.

¿Estás buscando páginas para ver películas que no estén en Netflix ? Te contamos cuál es nuestra selección

FreeTV es otra de las opciones de páginas de películas gratis. La plataforma ofrece, además, films en idioma español para ver en casa.

Es posible que en FreeTV no se encuentren títulos de Hollywood con actores famosos y largas listas de premios. Sin embargo, sí hay una interesante variedad de films de distintos lugares del mundo, de distintas calidades.

Y lo bueno de esta plataforma es que, a diferencia de lo que ocurre con otras páginas de películas, está dedicada fuertemente a la cultura latinoamericana, por lo que encontrarás contenido en español que seguramente apele a tus intereses.

Páginas de películas Premium y gratis

En qué páginas de películas podés ver La la land o Memento gratis

Un sistema similar al de Pluto.tv ofrecen en idioma original –no necesariamente español- otras páginas de películas y plataformas como IMDb TV.

IMDb TV es propiedad del gigante del e-commerce Amazon (qué hoy también es dueño del servicio premium y pago de streaming, Amazon Prime, el principal competidor de Netflix a nivel mundial, junto con Disney+) y antes era conocida como Freedive.

IMDb TV ofrece series de TV y películas gratis con publicidad. En febrero de 2020, el servicio adquirió los derechos de más de 20 series propiedad de Disney, incluidas Lost, Desperate Housewives, Malcolm in the Middle y My So-Called Life.

Entre las películas gratis que ofrece esta plataforma podemos encontrar Memento, La La Land, Drive, Monster, Donnie Darko, Leon: The Professional, Moon, The Illusionist y hasta clásicos de la década del 80 como The Karate Kid.

Podés ver IMDb TV en la web, dispositivos Amazon Fire y Apple TV, y a través de la aplicación Amazon Prime la puedes encontrar en muchos televisores, tabletas y teléfonos inteligentes.

Otra gran opción de páginas de películas en streaming que podés disfrutar gratis es Tubi.tv. Tubi ofrece películas gratis y episodios de TV gratuitos disponibles en su biblioteca de más de 20.000 títulos de grandes productoras de contenido audiovisual como MGM, Lionsgate y Paramount.

Es muy probable que puedas ver Tubi sin importar el dispositivo que uses, ya que está disponible en Android, iOS, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, PlayStation 4, Xbox One y vía web. Pero no esperes encontrar allí los más recientes estrenos de esas productoras mencionadas.

Al igual que con la gran mayoría de los servicios en esta lista, deberás ver algunos comerciales o anuncios, pero eso es lo que mantiene el servicio gratuito y disponible de forma segura y legal.

Tubi tiene más de 200 socios, incluyendo a Shout Factory, que ofrece de todo. Si estás utilizando este servicio para complementar Netflix en lugar de reemplazarlo, la sección "No en Netflix" te ayudará a encontrar películas gratis nuevas e interesantes para ver.

Páginas de películas más conocidas

Si ya probaste todos estos sistemas que son legales y seguros, claro que también hay páginas de películas que pueden ofrecer una buena experiencia y suelen tener disponibles los estrenos más importantes.

Las más elegidas del público internauta a nivel global son Cuevana, Gnula y HD Full.

Si lo que buscás es páginas de películas en español quizás quieras probar también:

Miradetodo.net

Repelis.tv

PelisGratis.live

Pelis24

Cinecalidad

SnagFilms

PelisPlus

Como verás, son muchas las páginas de películas entre las cuales podés elegir para encontrar aquella que mejor se adapte a tus gustos y necesidades, de manera de no tener que contratar un servicio pago de streaming de contenido.

Páginas de películas gratis: YouTube

Hay varias maneras por las cuales podés ver películas completas en YouTube

Seguramente cuando pienses en páginas de películas no pienses directamente en YouTube, la plataforma de Google (Alphabet) para contenido audiovisual y la más famosa y utilizada del mundo para videos online.

Pero también tenés que saber que es posible ver en esa página películas enteras en español y gratis.

Es muy sencillo y hay varias formas. En principio, hay varios títulos antiguos que son ya de dominio público, lo que significa que no están protegidos por derechos de autor y pueden ser exhibidos sin necesidad de pagar el canon que supone su uso comercial. Y eso permite que puedas ver películas gratis online en YouTube en los casos en los que hablamos de verdaderos clásicos del cine.

Asimismo, algunas productoras deciden de forma voluntaria subir a su canal de YouTube sus propios largometrajes completos una vez que ya se han exhibido en festivales de cine, salas y plataformas de streaming pagas. Por eso es que con mucho contenido independiente realmente no es necesario que recurras a páginas de películas.

Por otro lado, hay también muchos de estos canales de YouTube en donde puedes ver películas gratis online, completas, sin ningún tipo de descarga ni infringiendo leyes de copyright.

Hay canales de YouTube que además se especializan en coleccionar films que puedes ver completos en esa plataforma de streaming y en Español. Cinetel, Cine español clásico, Cine en castellano son algunos de ellos. Aunque no esperes encontrar allí los últimos estrenos del cine.

Por otro lado, si hacés una búsqueda mediante el buscador de YouTube es posible que también puedas encontrar la manera de ver películas gratis online.

Para ello no conviene simplemente buscar el título del film que querés ver ya que probablemente no se encuentre disponible. Pero podés buscar por ejemplo palabras o frases clave que te lleven a los contenidos ofrecidos, como "película completa", "película 2021", "película en español".