Recomendados de Netflix: documentales que no te podés perder

En la plataforma de streaming encontrarás joyitas del género documental sobre las más variadas temáticas. Cuáles son los films recomendados de Netflix

Si las historias basadas en la vida real y los informes audiovisuales son lo que más te gusta ver en televisión entonces seguramente tengas tu propia lista de documentales recomendados de Netflix.

En la plataforma de streaming más famosa del mundo hay muchas historias y producciones originales que nos permiten aprender más sobre distintas temáticas, desde la pandemia y el medioambiente hasta la vida de importantes personajes.

Te contamos cuáles son los documentales recomendados de Netflix que se estrenan ahora o este año. Además, cuáles son los documentales históricos de Netflix que no te podés perder y que debés ver antes de que la plataforma los elimine de su catálogo.

Documentales recomendados de Netflix gratis

¿Querés ver películas gratis? Estos son los documentales recomendados de Netflix

Quizás lo primero que pensaste es cómo vas a hacer para acceder a los documentales recomendados de Netflix si no contás con esta plataforma.

Un dato que tenés que saber antes de arrancar es que esta compañía permite que los usuarios de Internet accedan de manera gratuita a algunos de sus contenidos propios y producciones originales.

En efecto, podés acceder a algunos de los contenidos recomendados de Netflix de manera legal, gratuita y sin tener que recurrir a páginas de películas inseguras.

Netflix ofrece una web dentro de su propia plataforma en las que podés ver algunas de sus producciones originales gratis. Son series y películas realizadas íntegramente por Netflix y que se ponen a disposición de los internautas sin costo, como una selección de contenido de calidad para que todos puedan conocer la propuesta de esta gigante compañía.

Esa selección va cambiando, según dice la empresa, pero en este momento podés ver gratis algunos de sus documentales y series basadas en la vida real gratis desde la Argentina.

"Nuestro Planeta"

En este momento, uno de los documentales recomendados de Netflix que podés ver gratis en la propia plataforma es la serie "Nuestro Planeta". Se trata de una producción de ocho capítulos sobre la naturaleza y el impacto del cambio climático, con impactantes imágenes y fotografía que te dejarán boquiabierto.

Nuestro Planeta fue un trabajo de cuatro años en conjunto de la productora Silverback Films en colaboración con WWF, que pone el foco en la necesidad de preservar los recursos naturales en un mundo que parece estar agotándose.

Las versiones en español de este documental de los recomendados de Netflix están narradas por las actrices Penélope Cruz –para el mercado europeo- y Salma Hayek para Latinoamérica.

Recomendados de Netflix: documentales de estreno

Por estos días si estás buceando entre los recomendados de Netflix vas a encontrar varios documentales.

"Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil"

Uno de los recomendados de Netflix es "Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil". El célebre Hotel Cecil cae en la infamia cuando desaparece una huésped canadiense llamada Elisa Lam. El creador de Las cintas de Ted Bundy explora en esta mini serie de tan solo cuatro capítulos los aspectos más oscuros del crimen real ocurrido en Los Ángeles.

"Despójate, elévate"

"Despójate, elévate" es otro de los recomendados de Netflix que se están estrenando en la plataforma. En este caso se trata de un grupo de mujeres decididas a recuperar control sobre su cuerpo y su vida explorando el sentido del movimiento con un curso intensivo de "pole dance".

"Pelé"

Y quizás el documental que más expectativa genera entre los recomendados de Netflix recientes es el que relata la vida del jugador de fútbol brasileño, Pelé. El mismo relata la vida del astro desde convertirse en futbolista revelación a héroe nacional durante una de las épocas más turbulentas en Brasil.

El film fue producido por el galardonado director Kevin Macdonald y cuenta con estrellas de la cultura brasileña como Zagallo, Rivellino, Juca Kfouri y Gilberto Gil.

Recomendados de Netflix: documentales sobre música

En Netflix abundan joyas del cine que cuentan los mitos y momentos cúlmines de la música contemporánea, incluso del rock nacional.

"Rocanrol cowboys"

"Rocanrol cowboys" es por ejemplo uno de los documentales recientes recomendados de Netflix. La historia dura solo una hora y 16 minutos. A través de imágenes de conciertos clásicos y detrás de escena, se cuenta la historia de los indómitos Ratones Paranoicos, la banda de rock más persistente de Argentina.

Los protagonistas de Rocanrol cowboys son entonces nada menos que Juan Sebastián Gutiérrez, Pablo Cano, Pablo Memi y Roy Quiroga.

"Rompan todo"

Junto con "Rompan todo", otro documental de los recomendados de Netflix estrenado en diciembre de 2020, "Rocanrol cowboys" apunta a convertirse en otra joya de las películas argentinas sobre el rock nacional con los cuales se preserva la memoria de las distintas épocas de este fenómeno musical.

Soda Stereo, Café Tacvba, Aterciopelados y casi cien figuras relatan 50 años de evolución del rock latinoamericano entre dictaduras, catástrofes y conflictos, y así se mete "Rompan todo" entre los infaltables de los recomendados de Netflix.

"Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese"

Aunque claro que esta categoría de recomendados de Netflix no se agota con el rock nacional ni con las propuestas más recientes.

Una de las "joyitas" para ver en esta plataforma es "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese", de 2019. Son imágenes que el afamado director rodó en los años 70 siguiendo a Bob Dylan en su gira alrededor de Estados Unidos.

El resultado es un documental brillante que captura el espíritu de una era, y que es un retrato tanto del protagonista de la función como de los secundarios que van apareciendo, desde Bone Burnett hasta Joni Mitchell.

"Homecoming"

El mismo año vio la luz otro que para muchos es uno de los documentales recomendados de Netflix fijos del género musical: "Homecoming". En el mismo la superestrella norteamericana del pop, Beyoncé, decidió dejar constancia de un punto de inflexión importante en su vida y su carrera: su retorno a los escenarios después del parto con su increíble actuación en Coachella.

El resultado fue una mirada profundamente íntima que combina el color del escenario con el blanco y negro del backstage, y que reflexiona sobre el legado de la cantante, su conciliación personal y profesional y su identidad afroamericana.

Y si te interesa ese documental, entre los recomendados de Netflix encontrarás también otro de 2017 dedicado a Lady Gaga, ("Gaga: Five foot two") y otro de 2020 sobre la afamada compositora y cantante, Taylor Swift ("Miss Americana")

Recomendados de Netflix: documentales sobre crímenes

En esta categoría de recomendados de Netflix las producciones argentinas salen a brillar en abundancia. Las más recientes docuseries de la plataforma producidas en el país tuvieron que ver con impactantes crímenes no esclarecidos de la historia contemporánea argentina.

"Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía"

En primera línea aparece entre los recomendados de Netflix el documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman mientras investigaba el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) –ocurrido en 1994- y se preparaba para denunciar a muchos políticos que siguen actualmente en su banca por haber acordado un memorándum de entendimiento con Irán que no llevó ni a la detención ni a ningún avance en la causa del atentado más horripilante sufrido en el territorio nacional.

Le sigue sin dudas entre los recomendados de Netflix para Argentina el documental del caso argentino que marcó y dividió a la sociedad local y que revivió, con su estreno, los detalles de su homicidio.

"Carmel: quién mató a María Marta"

María Marta García Belsunce apareció muerta en la bañera en octubre de 2002 en su casa de Buenos Aires. Todo apuntaba a un accidente doméstico -o así quisieron que se viera-, pero pronto se descubrió que había sido asesinada.

La docuserie de Netflix estrenada en 2020 se centra en este misterioso caso que mantuvo a todo el país atento durante meses.

Los recomendados de Netflix siguen con otro documental: "Jeffrey Epstein: asquerosamente rico".

"Jeffrey Epstein: asquerosamente rico"

Jeffrey Epstein es uno de los criminales más conocidos de los últimos años y su documental en Netflix ha sido uno de los grandes éxitos en este género. Un falso caballero con una vida de lujo que agredía sexualmente a menores.

A diferencia de otros documentales sobre crímenes recomendados de Netflix, aquí la serie no se centra exclusivamente en la figura del agresor sino en las víctimas. Fueron ellas quienes dieron su testimonio, una vez más, para poder construir el documental y contar cómo Jefrrey Epstein marcó sus vidas para siempre; el dolor sentido desde entonces, la impotencia o el trauma son los grandes protagonistas de estas historias.

Los sentimientos de las víctimas explicarán qué pasó y cómo pasó, además de las imágenes y videos de autoridades judiciales y conferencias de prensa que dieron en su momento.

"El caso Watts, el padre homicida"

Y sin dudas se mete entre los recomendados de Netflix sobre crímenes reales "El caso Watts, el padre homicida". En menos de hora y media se puede conocer esta triste y macabra historia que relata la desaparición de Shannan, una joven embarazada, y sus hijas Bella y Celeste. En agosto de 2018 una amiga de Shannan denunció la desaparición: ella no le contestaba al teléfono y no sabía nada desde que la había dejado en su casa.

A través de videos en Facebook y del uso de las redes sociales por parte de la desaparecida, las autoridades policiales pudieron volver a ver qué hizo en los últimos meses, los mensajes a sus amigas, los videos de las vacaciones de sus pequeñas o la noticia de su embarazo.

En la serie se pueden ver imágenes auténticas de cámaras de seguridad, fotos compartidas por la propia víctima y por su pareja. Con toda esta información y una reconstrucción hecha por la policía y las autoridades judiciales fue posible resolver el crimen y contar la verdadera historia de qué pasó con Shannan y sus hijas.

Recomendados de Netflix: grandes personalidades

La plataforma de streaming más utilizada en el mundo está llena de documentales interesantes e inspiradores. Pero si querés afinar la lupa y ver los recomendados de Netflix en cuanto a historias reales de grandes personalidades a nivel mundial, quizás quieras empezar por estos.

"El último baile" está sin dudas en la lista de los grandes documentales recomendados de Netflix. Se inspira en la historia de quien muchos consideran el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan.

La historia lo sigue en esta docuserie durate el ascenso de su estrellato en los Chicago Bulls de los noventa, e incluye material inédito de la inolvidable temporada 1997-1998. Cuenta con participaciones especiales de Scottie Pippen y Dennis Rodman, entre otras figuras del deporte.

Diego Armando Maradona estrenará pronto una nueva serie en otra plataforma, pero también tiene su propio documental entre los recomendados de Netflix. Atentos al fanatismo despertado entre los argentinos tras la muerte del más grande astro del fútbol nacional, la plataforma ofrece a sus suscriptores el título "Maradona en Sinaloa".

Se trata de una docuserie sobre la llegada del gran Diego Armando Maradona a Culiacán, México, para dirigir a los Dorados en el corazón del cártel de Sinaloa. El director Angus MacQueen siguió la llegada de Diego al club durante un año para contar el viaje en una historia épica.

Si de deportes se trata es posible ver también otro de los documentales recomendados de Netflix, "Drive to survive" (o "conduce para sobrevivir"), que retrata la vida de pilotos y escuderías de la Fórmula 1 dentro y fuera de la pista.

Es una serie que lleva ya dos temporadas y está entre los recomendados de Netflix de los fanáticos de las carreras de autos, junto con otros títulos como Senna, sobre el legendario piloto brasileño Ayrton Senna, o Fangio, la película del astro de las pistas argentino más reconocido de todos los tiempos.

Si sos de los que te enganchaste con la serie The Crown, que trata sobre la vida de la familia real británica y la historia política del Reino Unido, hay otros documentales recomendados de Netflix que tampoco te podés perder.

La Historia de Diana (The Story of Diana) cuenta la vida trágica de la reconocida "princesa del pueblo" a través de las palabras de personas que la conocieron de cerca, especialmente su hermano Charles Spencer. En dos capítulos de 83 minutos cada uno, se muestran imágenes de su niñez y adolescencia, antes de conocer a quien luego sería su esposo, y se va a fondo en la disputa con Camila Parker Bowles.

Sin dudas "The Story of Diana" tiene asegurado un espacio entre los documentales recomendados de Netflix pero no es el único que en esta época puso el foco en los avatares de esta polémica familia real.

"The Royal House of Windsor" es otro de los documentales recomendados de Netflix con el cual es posible conocer las tramas y luchas políticas que atravesaron a los "royals" durante casi 100 años de historia.