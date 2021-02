Nueva investigación: ¿es recomendable el uso de doble barbijo para evitar el contagio?

El estudio propone además, una serie de consejos sobre la utilización de tapabocas que permiten una mayor protección para evitar el contagio

El resultado de una investigación publicada el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos, recomiendan por primera vez utilizar una doble protección para evitar "significativamente" el contagio por coronavirus.

De acuerdo con los CDC, colocar un tapaboca de tela sobre otra de tipo quirúrgico, como las azules desechables, puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas.

"En el estudio, hallamos que usar cualquier tipo de barbijo funcionó significativamente mejor que no usar una máscara. Y los barbijos bien ajustados proporcionaron el mayor rendimiento tanto en el bloqueo de aerosoles emitidos como en la exposición de aerosoles", indicó la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

"Seguimos recomendando que los tapabocas tengan dos o más capas, cubran completamente la nariz y la boca y se ajusten cómodamente a la nariz y los lados de la cara", dijo Walensky.

No obstante, la experta aclaró que los experimentos realizados utilizaron únicamente un barbijo de tela sobre uno quirúrgico, por lo que modificaciones con otros tipos de protección facial no son recomendados, señaló

"Quiero dejar claro que estos nuevos datos científicos no cambian las recomendaciones específicas sobre quién debe usar un barbijo o cuándo debe usarse uno. Pero brindan nueva información sobre por qué es tan importante usar una máscara bien ajustada para protegerte a vos y a los demás ", afirmó Walensky.

Aunque esta es la primera investigación respaldada por los CDC que recomienda usar un tapaboca doble, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, había sugerido con anterioridad su uso.

"No hay nada de malo en que las personas usen dos máscaras. Yo mismo a menudo uso dos máscaras", dijo Fauci.

Autoridades médicas de varios países ya habían recomendado con anterioridad el uso de dos barbijos o de barbijos más efectivos, como los N95, FFP2 o KN95, ante las nuevas variantes más contagiosas de coronavirus.

Anudar los tapabocas

Durante el estudio realizado a finales de enero, los CDC probaron dos modificaciones simples para mejorar el rendimiento de los tapabocas de uso más común:

-Utilizar dos barbijos

-"Anudar" los barbijos

Ambos métodos produjeron una protección sustancialmente mejor contra la transmisión y la exposición a aerosoles infecciosos, según los CDC.

El estudio encontró que "anudar" (hacer un nudo con los elásticos cerca de la tela antes de colocarlos en nuestros oídos) puede mejorar también el rendimiento general de los barbijos.

Este procedimiento, según los investigadores, reduce las fugas de partículas a ambos lados de la cara, por lo que hace que la posibilidad de contagios también sea menor, señaló BBC Mundo.

Según el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, un barbijo anudado puede bloquear el escape del 63% de partículas que podrían contener el coronavirus, mientras la protección se reduce al 42% de las partículas cuando no están anudados.

Nuevas recomendaciones

En base a las nuevas evidencias del estudio, los CDC recomendaron además:

-Elegir un barbijo con un ajuste nasal, que evite que el aire se filtre por la parte superior de la nariz. Si no tiene ese tipo de ajuste, se le puede poner uno para evitar que el aire se escape, dijo Walensky.

-Verificar que se ajuste perfectamente a la nariz, la boca y la barbilla: "Si el barbijo te ajusta bien, sentirás que entra aire caliente por la parte delantera y podrás ver cómo el material del barbijo entra y sale con cada aliento", dicen los CDC.

-Agregar capas, ya sea usando una máscara de tela con varias capas o usando una máscara desechable debajo de una máscara de tela.

-El uso de doble barbijo no es recomendable para todos los barbijos. Según los CDC, no se deben combinar dos desechables: "Los barbijos desechables no están diseñados para ajustarse bien y el uso de más de una no mejorará el ajuste".

-No colocar otro tapabocas encima de uno del tipo KN95. "Ese tapaboca debe usarse solo", según la agencia estadounidense.

Los barbijos del futuro

La pandemia de coronavirus trajo aparejadas una serie de medidas de seguridad y prevención que son esenciales para evitar el contagio. Una de ellas es el uso de barbijo, que por el momento es obligatorio en la mayoría de los países y así seguirá por un tiempo.

Hace algunos días se discute qué tipo de barbijo es mejor para prevenir el contagio de coronavirus. Algunos expertos señalan que los tipos profesionales son superadores frente a los tapabocas de tela, que serían menos efectivos.

En este contexto, apareció otro tipo de barbijo, que según algunos expertos podría ser el barbijo del futuro.

Uno de los mayores expertos en aerosoles, profesor de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, abrió un nuevo debate en torno a los barbijos. Según su criterio, los cada vez más populares barbijos FFP2 y sus equivalentes -N95 y KN95- podrían ser contraproducentes si no se usan de la manera adecuada. "El material se elige para filtrar bien, pero se le pide a ese mismo material que ajuste bien. Y eso es difícil", aseguró el científico en un hilo que difundió desde su cuenta de Twitter.

1/ Mascarillas, tapabocas, barbijos - HiloMuchas noticias recientes:- en e.g. Alemania exigen FFP2 ( = N95) en el transporte publico- el Dr. Fauci recomienda doble mascarillaHay mucha confusión. He consultado a los expertos y lo resumo aquí. — Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) February 1, 2021

Es por eso que aconseja el uso de los llamados barbijos elastoméricos, que cuentan con filtros N95 sustituibles recubiertos de una silicona flexible capaz de ajustarse a casi todas las caras. Asimismo, por el material del que están hechos, es posible desinfectarlos con facilidad. "Noto que sellan mucho mejor, y más consistentemente. Y son menos cansadas de llevar. A medio plazo creo que se impondrán y las N95 actuales serán una reliquia del pasado", explicó.

"En los hospitales y centros de trabajo donde se usan las N95 o FFP2 para protegerse de amenazas serias hay personas entrenadas para medir el ajuste a la cara", indicó, en referencia a los protocolos médicos estadounidenses.

Así son los barbijos elastométricos

A su vez, agregó que "hay que trabajar bastante y ajustarse el alambre de la nariz muy bien para que selle de verdad". Esta tarea puede ser difícil de realizar para la población general, como demuestra un experimento realizado en Singapur tras el reparto de KN95 en 2.500 hogares: menos del 13% de los participantes las usó debidamente.

De hecho, los Centros para el Control y Prevenciones de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) las consideran como alternativas válidas para protegerse de la exposición a patógenos. Sin embargo, desde esta entidad advierten de que requieren mantenimiento y un suministro de componentes reemplazables.

Por su parte, el equivalente europeo de esta entidad, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), no hace referencia a este tipo de protección en sus documentos técnicos. De esta manera, mantiene su posición de que los barbijos con mayor capacidad de filtración deben reservarse para los profesionales de la salud. Para el resto de la comunidad, aconsejal el uso de los tapabocas quirúrgicos y las higiénicos, siempre como complemento de medidas preventivas como el distanciamiento físico, o la higiene de las manos de manera frecuente.