Las 20 mejores películas argentinas para ver en Netflix

La producción local está ampliamente representada en la plataforma de streaming más conocida del mundo. Qué películas argentinas podés ver en Netflix

¿Te gusta el entretenimiento en tu idioma? ¿No tenés ganas de leer subtítulos? Igual podés usar la plataforma de streaming de contenidos más famosa del mundo, Netflix, porque ofrece muchísimas películas argentinas en su catálogo.

Claro que además de las nacionales podés encontrar series, miniseries, documentales y más, mucho producido localmente o en asociación con otros países como España, Uruguay o Chile.

Pero si el compromiso de varias semanas, días u horas que implica una serie no es lo tuyo, las películas argentinas también están a a orden del día en Netflix.

A continuación, te contamos cuáles son los mejores contenidos nacionales para que veas en este momento.

Películas argentinas recomendadas de Netflix

Entre las películas argentinas recientes que pueden disfrutar los usuarios de Netflix, se destaca una basada en una historia de la vida real: "El Cuaderno de Tomy".

"El cuaderno de Tomy" fue el film inspirado en la parte final de la vida de María Vázquez, quien afrontó un cáncer de ovarios con amor, humor y sinceridad, una combinación de factores que, a partir de la personalidad de la protagonista, da como resultado una historia entrañable y conmovedora.

Otra opción entre las películas argentinas pero de tipo documental o inspiradas en la cultura local, entre las recomendadas de Netflix está "Rocanrol cowboys". Es documental de solo una hora y 16 minutos de duración fue estrenado en enero de 2021.

A través de imágenes de conciertos clásicos y detrás de escena, se cuenta la historia de los indómitos Ratones Paranoicos, la banda de rock más persistente de Argentina. Los protagonistas de Rocanrol cowboys son entonces nada menos que Juan Sebastián Gutiérrez, Pablo Cano, Pablo Memi y Roy Quiroga.

Se suma a esta lista de películas argentinas el título "Un secreto bien guardado".

Es un guion escrito por la cordobesa Viviana Rivero. Cuenta una historia de amor ambientada en la década del cuarenta, que ocurre entre una argentina y un oficial nazi, interpretados por Oriana Sabatini y Jorge Suárez.

Otra de las películas nacionales recientes que podés ver en Netflix es "Mi obra maestra".

El film data del año 2018, y fue escrito por Andrés Duprat y estuvo dirigido por Gastón Duprat. Los protagonistas son dos actores locales de gran trayectoria: Guillermo Francella y Luis Brandoni, quienes entablan una relación profesional que por momentos roza la amistad.

Fue seleccionado para participar en la 75° edición del Festival de Venecia en la sección oficial.

El argumento: Arturo es un galerista de arte encantador, sofisticado y un tanto inescrupuloso. Tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires, ciudad que le fascina desde siempre. Renzo es un pintor hosco, algo salvaje y en franca decadencia. Odia el contacto social y está al borde de la indigencia, sostenido solo por su único alumno. El galerista logra asociarse con una influyente coleccionista internacional, Dudú, y junto a ella intenta por todos los medios reflotar la carrera del pintor fracasado, pero las cosas no van al rumbo esperado. Entonces Arturo lleva adelante un plan muy peculiar y muy arriesgado que puede cambiar su vida para siempre.

El elenco completo de "Mi obra maestra" es el siguiente:

Guillermo Francella como Arturo Silva

Luis Brandoni como Renzo Nervi

Raúl Arévalo como Alex

Andrea Frigerio como Dudú

María Soldi como Laurita

Mónica Duprat como señora de la galería

Películas argentinas en Netflix de hace unos años

Lo bueno de las plataformas como Netflix es que, como necesitan masivas cantidades de contenido, no solamente tienen los estrenos más esperados y de los cuales habla todo el mundo. También son un gran repositorio de films y obras que tienen ya algunos años y que si no fuera por este tipo de plataformas de streaming, hoy no estarían disponibles para el público en general.

Entre las películas argentinas este es, por ejemplo, el caso de Palermo Hollywood, un film de 2004 pero que se metió entre las recomendadas de Netflix en 2019. En esta película que fue nominada al Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance, dos pequeños criminales de Buenos Aires realizan un secuestro sin experiencia y las cosas les salen mal.

"El ciudadano ilustre" es una de las películas argentinas recomendadas de Netflix

Y claro que entre las películas argentinas recomendadas de Netflix podés ver otros grandes clásicos del cine nacional y no solo los títulos más recientes.

Consagrados films como "Esperando la carroza", "La Historia oficial", "Pizza, birra y faso", o "El ciudadano Ilustre" están entre las películs argentinas ofrecidas en Netflix y están disponibles ahora mismo en esa plataforma de streaming.

La polémica "XXY" es una de las películas argentinas recomendadas de Netflix

¿Qué otras películas argentinas podés ver ya en este sistema de streaming? Para empezar, la polémica "XXY", la obra maestra del terror "Aterrados", la historia inspirada en hechos reales "Wakolda", "Nieve negra", "El rey del Once", entre otras producciones nacionales.

Otro de los films que están disponibles en Netflix aunque es de hace un tiempo es "El patrón: radiografía de un crimen".

Es una película argentina dramática/criminal que se realizó en el año 2014. El guión estuvo a cargo de Sebastián Schindel, Nicolás Batlle y Javier Olivera, y es una adaptación del libro de Elías Neuman. Esta película argentina en Netflix fue producida, montada y dirigida por Sebastián Schindel.

El protagonista de esta película es un humilde peón de campo, que comienza a trabajar de carnicero en una gran ciudad. Su empleador es un inescrupuloso hombre, quien es dueño de una cadena de carnicerías que administra con métodos poco ortodoxos. Desde el momento en que Hermógenes llega desde su provincia a trabajar a la gran urbe se inicia el camino hacia lo que sería una gran tragedia.

Se trata de una de las películas argentinas en Netflix cuyo elenco está compuesto por Joaquín Furriel, Mónica Lairana, Guillermo Pfening, Luis Ziembrowski, Victoria Raposo, Germán De Silva y Andrea Garrote. El film llegó a los cines el día 26 de febrero del 2015, aunque se transformó en un título de Netflix tiempo después.

Esta producción formó parte de muchos festivales alrededor del mundo. Entre los eventos de los que participó se encuentran el Festival de Busan en Corea del Sur -donde recibió el premio del público-, el Festival de Varsovia -donde obtuvo el segundo puesto del premio del público-; el festival de Guadalajara -donde ganó los premios a la mejor ópera prima y mejor actor (Joaquín Furriel)-; el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar -donde ganó los premios a la mejor película, mejor director y el premio del público-.

Películas argentinas de suspenso y crímenes en Netflix

Las películas nacionales en Netflix no son solo dramas y comedias.

Por supuesto que también la plataforma tiene disponibles películas argentinas del género "thriller" o suspenso, así como enigmas de crímenes o cuestiones paranormales.

Uno de los films de enigmas más recientes fue "Crímenes de familia", que cuenta la historia de Alicia e Ignacio, un matrimonio de uno de los barrios más lujosos de Buenos Aires. La pareja vive en un amplio departamento junto a Gladys, su empleada doméstica, y su hijo de tres años, Santiago.

Uno de los problemas de la película comienza cuando su propio hijo, Daniel, con quien tienen una relación conflictiva, es acusado de violación e intento de homicidio de su ex esposa. Además, la empleada del hogar se transforma en protagonista de un delito que sucede en la casa de la pareja para quienes trabaja.

Protagonizada por Rodrigo De la Serna, "El Acecho" es una de las películas argentinas en Netflix más nuevas.

La trama sucede por completo en un bosque. El guardaparque Pablo Silva se presenta en su nuevo destino, el Parque Pereyra Iraola, un territorio salvaje en la ciudad. Conoce a sus compañeros y se adapta a la nueva rutina con facilidad. Una mañana, Pablo encuentra un zorro lastimado en una jaula. Lo cura y alimenta. El rastro lo conduce a una banda de cazadores furtivos que actúan dentro de la reserva. Pablo sigue este rastro con su instinto a flor de piel. ¿Quiere atraparlos o apoderarse de su negocio?

"Rojo" es otra de las películas argentinas que se pueden ver en Netflix en este momento y que podrían considerarse dentro de estos géneros.

En este caso la historia transcurre a mediados de los años '70, un hombre extraño llega a una tranquila ciudad típica de provincia. En un restaurante, y sin motivo aparente, comienza a agredir a Claudio, un reconocido abogado de la zona, interpretado por Darío Grandinetti.

La comunidad apoya al abogado y el extraño acaba por ser humillado y expulsado del lugar. Más tarde y camino a casa, Claudio y su mujer, Susana, son interceptados por el hombre extraño que está decidido a vengarse. El abogado toma entonces un camino del que ya no podrá volver. La historia que se encuenta en esta película argentina en Netflix está signada por un camino sin retorno, de muerte, secretos y silencios.

Para más películas argentinas que bordean este género podés ver "El hijo". El protagonista Lorenzo, un artista de unos 50 años. Interpretado por Joaquín Furriel, este personaje reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles.

Se encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que tensa la relación entre ambos. La situación se complejiza y las emociones no parecen están controladas por la pareja. Con el nacimiento del bebé, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso, hacia un lugar casi sin retorno.

Y finalmente en el catálogo de películas argentinas de Netflix se destaca "La Misma Sangre". El film relata una historia que se centra en la familia que Carla (Dolores Fonzi) y Santiago (Diego Velázquez) construyeron. En el film la solidez de esa familia se pone a prueba cuando la madre de Carla (Paulina García) aparece muerta en un supuesto accidente doméstico y Santiago sospecha que su suegro Elías (Oscar Martínez) es responsable de su fallecimiento.

La investigación comienza a dar vueltas en torno a esa situación y se trata de saber qué pasó con la madre de la familia y cómo perdió su vida.

Películas argentinas clásicas en Netflix

Ya te decíamos que podés ver películas argentinas que no son estrenos a través de Netflix.

La plataforma tiene también una amplia selección de films argentinos que son clásicos del cine nacional.

Si vamos a mencionar solo algunas de estas películas nacionales, no podemos dejar afuera "La Historia oficial". Este film está situada en Buenos Aires y transcurre durante el año 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una acomodada profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos de su marido y una Abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieta son los motivos que la llevan a replantearse "la historia oficial".

En 1886, La Historia oficial fue la primera de las películas argentinas en ganar un Premio Oscar, como la mejor película de habla no inglesa.

En 1985 se estrenó otra de las películas anacionales más emblemáticas del cine nacional, "Esperando la Carroza". A partir de 2021 muchas nuevas generaciones están disfrutando de este clásico que encabeza el catálogo de películas argentinas en Netflix.

Es una comedia negra sobre una familia que organiza un accidentado velorio para la matriarca, "mamá Cora", que en realidad no está fallecida. Luis Brandoni,China Zorrilla, Antonio Gasalla, brillan en la pantalla con este film.

En el catálogo de películas argentinas que son clásicas del cine nacional ya se encuentra "Elefante blanco", pese a que es del 2012.

Dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Ricardo Darín, Jérémie Renier y Martina Gusmán, fue seleccionada para competir en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2012. Este film argentino ganó el premio de mejor película latinoamericana, Voto del público en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito en 2013.

La historia tiene como protagonistas a dos curas tercermundistas, Julián (Ricardo Darín) y Nicolás (Jérémie Renier). Ellos trabajan junto a Luciana (Martina Gusmán), una asistente social, en una villa marginal de Buenos Aires.

Juntos luchan a la par para resolver los problemas sociales del barrio. Su trabajo los enfrentará tanto a la jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamentales como al narcotráfico y a la fuerza policial, arriesgando sus vidas por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio. Los curas trabajaban también en un proyecto para hacer un bufet y poder darle de comer a toda la gente que vivía en ese sector.

Hay muchas películas argentinas que se pueden encontrar en Netflix, al igual que en otras plataformas de contenido on demand.