¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo?

Se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la fecha de la batalla de la Vuelta de Obligado. El calendario para lo que viene

El próximo feriado que marca el calendario caerá el sábado 20 de noviembre, cuando se celebra en todo el país el Día de la Soberanía Nacional, y dos días después llega el lunes 22, que fue declarado feriado con fines turísticos.

El 20 de noviembre es feriado en Argentina porque se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la fecha de la batalla de la Vuelta de Obligado, precisamente un 20 de noviembre, pero de 1845.

En esa fecha, la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó sobre las costas del Río Paraná contra la marina anglo-francesa que buscaba desafiar su soberanía en esas aguas.

Así es que volverá a haber una seguidilla de tres días de descanso para los argentinos.

A continuación te contamos todo lo que tenés que saber sobre los feriados de noviembre y cómo se paga cada uno.

¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?

Cada 20 de noviembre en la Argentina se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado, que sucedió en 1845 en lo que actualmente es la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

En esta fecha se recuerda la hazaña de los soldados argentinos que repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios del país.

Según lo relata oficialmente el gobierno nacional, en estas disputas armadas no solo se discutían los privilegios de los ciudadanos europeos en suelo rioplatense (motivo principal del conflicto de 1838), sino también la libre navegabilidad de los ríos, alentando de ese modo también la disputa por el poder político y militar local.

Para encontrar un antecedente al conflicto de 1845 no hay que retrotraerse muchos años.

De hecho, en 1838 una escuadra francesa había bloqueado el Puerto de Buenos Aires en respuesta a la obligación establecida por Rosas sobre los ciudadanos franceses de cumplir un servicio militar y por haber encarcelado a otros acusados de espionaje.

Después de largas negociaciones, en las que inclusó participó el general José de San Martín, el bloqueo llegó a su fin en 1840.

En 1845, los conflictos con Francia, y también con Inglaterra, habían estallado nuevamente debido a la exigencia europea de navegar con libertad los ríos interiores del territorio rioplatense, reclamo que era rechazado por Buenos Aires.

En ese marco sucedió la batalla que da lugar a este feriado cada noviembre. La mismatuvo lugar en 1845 y fue un momento clave para la historia argentina.

Se trató de un enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre 1845, en el que la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, se enfrentó contra la escuadra anglo-francesa en las cosas del Río Paraná.

El Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná.

Sin embargo, las tropas nacionales, al mando del general Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en lo que es actualmente el distrito bonaerense de San Pedro.

Las que intentaban avanzar libremente por el Paraná eran 22 naves de guerra bien equipadas pertenecientes a las dos grandes potencias. Ese día Mansilla estaba decidido a detener el avance de las naves invasoras a como de lugar.

En el paraje conocido como Vuelta de Obligado colocó en el ancho del río pequeños botes que sostenían cadenas. Las mandó extender bloqueando el paso de los navíos y colocando baterías de ataque a las márgenes del río.

El combate muy desigual terminó, como era presumible, con el paso de las naves. Si bien las fuerzas patriotas no pudieron evitar, tras horas de combate y numerosas pérdidas, detener las naves enemigas fue un enfrentamiento cargado de heroísmo por parte de Mansilla y sus hombres.

La valentía que mostraron poco más de mil argentinos contra un enemigo considerado de los más difíciles de vencer, llevó a una victoria honrosa y plena de orgullo. Sin embargo, durante el enfrentamiento, que duró once horas, perdieron la vida 250 soldados argentinos.

El enfrentamiento de la Vuelta de Obligado fue el primero de otros tres enfrentamientos; el del paraje Tonelero, el 9 de enero de 1846; una semana más tarde, la batalla de San Lorenzo, donde el General José de San Martín derrotó a los españoles con los Granaderos, y por último, Quebracho, sitio donde los patriotas cañonearon a los invasores.

La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña -conocido como el Tratado de Arana-Southern de 1847-, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Feriado, monumento y museo

El Monumento a las Cadenas se dio a conocer el día del aniversario de la batalla en el año del Bicentenario

A pedido del historiador José María de Rosa, y mediante la Ley 20.770, en 1974 se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional para recordar la legendaria batalla de la Vuelta de Obligado.

Años más tarde, el 3 de noviembre de 2010, la celebración fue promovida como uno de los feriados nacionales a través de un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Asimismo, además del día feriado en la Argentina hay un monumento a la batalla de la Vuelta de Obligado, ubicado, por supuesto, en el municipio bonaerense de San Pedro.

El mismo se encuentra en el parque histórico natural Vuelta de Obligado, que conserva la vegetación y fauna características de la región litoraleña, al borde del rio que fue escenario de la batalla de 1845. Los visitantes pueden recorrer el predio mediante un camino de pasarelas de madera que llevan a diferentes sitios de interés histórico.

También hay un mirador, desde donde se puede observar el río Paraná en todo su esplendor, y un museo ubicado en el ingreso de la Reserva, que busca recuperar y preservar un valioso patrimonio de objetos relacionados con el combate: proyectiles, herrajes y objetos metálicos en general.

Pero sin dudas el atractivo principal es lo que se conoce como Monumento a las Cadenas. El mismo fue dado a conocer el 20 de noviembre de 2010 para el aniversario de la batalla y para las celebraciones por el Bicentenario de la República Argentina.

Se trata de una obra que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le encargó al reconocido artista plástico Rogelio Polesello, referente del arte óptico, y que se luce al pie de la barranca. La escultura, un semicírculo conformado por una valla circular de grandes eslabones de cadenas iluminados, que alcanzan una altura de 4 metros.

La misma está acompañada por una figura de Juan Manuel de Rosas, construida en aleación de acero y bronce. A través del estos elementos se puede seguir observando el Paraná, escenario de este legendario episodio.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales.

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

¿Qué significa todo esto? Que en el fin de semana largo de noviembre, quienes trabajen los días sábado y su empleador decida que deben prestar tareas el día 20 del mes, podrán cobrar jornada doble por su trabajo, ya que se trata de un feriado nacional inamovible.

De la misma manera, si un empleador decide que su personal trabaje el día 22 de noviembre, que es un día declarado feriado por fines turísticos en 2021, tambien se deberá abonar jornada doble a los empleados.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

Como decíamos, en noviembre tendremos un fin de semana largo de tres días en parte gracias a que una de esas jornadas, el lunes 22, fue declarara como feriado con fines turísticos. ¿Pero de qué se trata esto?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En diciembre de 2020, la administración de Alberto Fernández eligió para este año las siguientes fechas como feriados con fines turísticos:

24 de mayo

8 de octubre

22 de noviembre

Otro de los objetivos que menciona la ley, es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo".

En 2021, al bajar la cantidad de casos registrados de COVID-19, el gobierno nacional decidió fomentar el turismo interno mediante el programa PreViaje, para "rescatar" a una de las industrias más golpeadas por la pandemia.

Por el momento, la iniciativa viene siendo todo un éxito: en el fin de semana largo por el feriado por fines turísticos del 8 de octubre, la Argentina registró el mejor resultado turísico en 10 años, con varias ciudades y destinos clave con 100% de ocupación. Vale la pena recordar que se trató de un fin de semana largo de cuatro días.

En este sentido es que los feriados por fines turísticos pueden resultar la clave en 2022 para que la industria nacional de los viajes vuelva a levantar vuelo tras el año y medio perdido por la pandemia.

¿Qué otros feriados quedan en 2021?

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables del 2021

Se está terminando el 2021 pero quedan aún algunos feriados y días no laborables para disfrutar en la Argentina.

Los feriados que quedan en 2021 son los siguientes, de acuerdo al calendario oficial de feriados:

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Por otra parte, vale la pena recordar que muchas empresas otorgan beneficios extra a sus empleados para Fin de Año por más que no sean días feriado oficialmente. Muchos quizás puedan trabajar media jornada el 24 y 31 de diciembre, en anticipación para los festejos del 25 (Navidad) y 1 de enero de 2022.