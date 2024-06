$DAWGZ, un lanzamiento de token muy esperado, aprovecha el potencial de la poderosa cadena Base y aprovecha el poder de atracción magnética del tema del perro de la criptomoneda meme: siete de las 10 criptomonedas meme principales tienen una personalidad que sigue la misma temática.

Base Dawgz ofrece la utilidad de compartir para ganar y presentará recompensas de apuesta en una fecha posterior.

Aunque es una cadena relativamente nueva, la capitalización de mercado de las criptomonedas Base Meme supera los 2.000 millones de dólares.

El hogar principal de Base Dawgz está en la cadena Base, pero como indica su sitio web, $DAWGZ está inspirado en el "espíritu del salto base" y es interoperable en múltiples cadenas. Además de Base, el token Base Dawgz también reside en Ethereum, Solana, BNB Chain y Avalanche.

Con $DAWGZ, los usuarios pueden realizar un salto base a través de cadenas de bloques, abriendo la cadena de bloques de Capa 2 inventada por Coinbase a comerciantes y usuarios de múltiples cadenas y ampliando así su atractivo.

Actualmente, con un precio de solo 0,00479 en la Etapa 1 de su preventa, $DAWGZ se puede comprar con ETH, SOL, BNB, AVAX y USDT.

Según la cuenta regresiva del sitio web, solo faltan seis días para que suba el precio de preventa. El precio de preventa aumenta un 5% en cada etapa sucesiva del precio, por lo que vale la pena comprar temprano.

¿El precio base de Dawgz podría explotar como BRETT, hasta un 11.902%?

Esta nueva criptomoneda como DEGEN y el token de redes sociales Friend.tech han causado revuelo en Base; en particular, la primera llamó la atención de los fanáticos de las nuevas criptomonedas meme. Ahora Base Dawgz es la siguiente criptomoneda base meme en tendencia.

Aunque todavía no están en las alturas de las criptomonedas meme WIF, BONK, TRUMP o BODEN Solana, las comunidades de criptomonedas meme Base alrededor de BRETT, NORMIE y TOSHI son hoy una fuerza a tener en cuenta. Sobre todo por su enorme potencial, podría ser una de las primeras en salir listadas en Binance al finalizar su preventa.

La capitalización de mercado de DEGEN, la primera criptomoneda meme que causó sensación en Base cuando se lanzó hace cuatro meses, se disparó a 810 millones de dólares en su apogeo.

Esto se compara con la nueva criptomoneda base meme $BRETT, que el 2 de junio irrumpió en el descubrimiento de precios con una nueva capitalización de mercado máxima histórica de 1.270 millones de dólares.

$BRETT todavía cotiza a niveles cómodamente por encima del billón de dólares de capitalización de mercado, con un precio de 0,1182 dólares, un aumento del 22% solo en las últimas 24 horas.

No debe perderse, $TOSHI tiene una valoración de capitalización de mercado considerable de 211 millones de dólares y no está lejos de regresar a sus máximos históricos.

Es justo decir que $DAWGZ está haciendo su debut en Base en un momento excelente, con la nueva criptomonedas meme de Base como $BRETT subiendo. El precio de $BRETT ha subido un 11.902% desde su lanzamiento en marzo y un 66% más en los últimos siete días.

Base Dawgz potencia el fenómeno cultural Shiba Inu

Los miembros de la comunidad están en el centro de la estrategia de marketing de Base Dawgz, gracias a su sistema de compartir para ganar que paga puntos de recompensa por compartir contenido centrado en $DAWGZ en las redes sociales.

Simplemente, haga clic en el botón "recomendar y ganar" en la página de inicio y conecte su billetera para generar su enlace de referencia. Todos los referentes recibirán el 5% del importe aportado por el árbitro.

Todo el contenido creado y compartido gana puntos que se pueden canjear por tokens $DAWGZ.

Para comenzar a ganar recompensas, los participantes deberán vincular su cuenta X para verificar el contenido compartido, reclamar los puntos de recompensa XP y canjearlos por $DAWGZ.

Base Dawgz es un círculo virtuoso que recompensa la creatividad de la comunidad, lo que, a su vez, ayuda a hacer crecer la comunidad $DAWGZ y el valor del token.

El quince por ciento del suministro total de tokens de 8.453.000.000 se reserva para recompensas de $DAWGZ. Mientras tanto, el 20% del suministro de tokens estará disponible para su compra en preventa, el 20% para participación y liquidez, el 15% destinado a marketing y el 10% a listados.

El contrato inteligente Base Dawgz es auditado por la empresa de seguridad blockchain Solid Proof, lo que indica la profesionalidad y seguridad del proyecto.

Además, el contrato no es actualizable y se renuncia por completo, lo que significa que no se puede cambiar el suministro ni introducir puertas traseras en el código con intenciones deshonestas. Baste decir que el contrato inteligente Base Dawgz no puede quemar ni acuñar tokens.

DAWGZ se convertirá en un token superior en Base

Solana surgió de la nada para convertirse en la cadena dominante para el lanzamiento de la nueva criptomonedas meme, pero ¿podría Base ser la próxima plataforma de lanzamiento elegida para criptomonedas meme virales, lindas y divertidas?

A diferencia de Solana, que es una cadena de bloques de Capa 1, Base es una Capa 2 para Ethereum. Los protocolos Ethereum Layer 2, como Base, existen para hacer que Ethereum sea más escalable, haciendo que las transacciones sean más rápidas y económicas.

Aunque Base se lanzó recién en agosto del año pasado, ya ha logrado transacciones por segundo de hasta 400, lo que iguala a Solana. Los desarrolladores prometen aún más mejoras por venir.

Solana ha afirmado transacciones en tiempo real por segundo (tps) de hasta 1000, pero la mayoría de ellas son en realidad transacciones fallidas. La alta proporción de transacciones fallidas ha sido criticada como un factor que socava las esperanzas de Solana de convertirse en unas vías confiables y listo para empresas que buscan adoptar redes descentralizadas.

Base Dawgz se beneficiará de tarifas económicas y una seguridad más sólida en Base

Cuando se trata de tarifas bajas, debido a que la Base es una Capa 2, tiene una tarifa de ejecución separada que es mucho más barata que la tarifa de seguridad. La tarifa de seguridad solo se paga cuando se escriben paquetes de transacciones en la cadena Ethereum.

Aunque el protocolo de prueba de historial de Solana significa que las tarifas pueden ser más baratas, Base tiene la ventaja de utilizar la cadena de bloques Ethereum, más descentralizada y, por lo tanto, más segura.

En otros aspectos fundamentales, existen diferencias importantes que respaldan aún más el potencial de expansión futura de Base.

Si bien Solana aún podría, por ahora, superar a Base en lo que respecta a los niveles de transacciones en cadena de 24 horas, por un margen muy amplio (4,5 millones a 53 millones), la historia es diferente en el valor fiduciario de las transferencias desde Carteras activas únicas que interactúan con aplicaciones descentralizadas (dApps). Aquí Base recauda 1.760 millones de dólares, lo que la sitúa en el quinto lugar entre todas las cadenas, frente a 1.100 millones de dólares de Solana, según datos de dappradar.

La métrica única de billeteras activas refleja la capacidad de Base para aprovechar la base de usuarios de Coinbase en rápido crecimiento, que, según la última información reportada por la compañía en 2022, ascendía a 110 millones de usuarios en todo el mundo.

Además, si se considera el valor total bloqueado (TVL) como una forma de medir el valor de una cadena, el TVL de Base ha tenido una tendencia alcista desde marzo de este año y ahora asciende a 1.700 millones de dólares.

El salto más significativo se produjo entre mediados de los meses, cuando el TVL se duplicó con creces, de 670 dólares a 1.580 millones de dólares, según datos compilados por DefiLama. El TVL de Solana es de 4.800 millones de dólares.

Además, el valor del volumen de transacciones diarias en Base es de 320 millones de dólares, lo que ciertamente es menos de la mitad del de Solana, de 733 millones de dólares, pero, sin embargo, es una cifra impresionante para una cadena que apenas tiene un año de existencia.

Nuevamente, todos estos puntos de datos se traducen en grandes ventajas para Base Dawgz.

$BRETT en Base – Base Dawgz $DAWGZ: ¿100x ROI en juego?

En conjunto, los fundamentos de la cadena descritos anteriormente son signos muy alentadores de que la blockchain Base podría ser la próxima cadena favorita para todo lo relacionado con las criptomonedas meme.

Y, como subproducto, la proliferación de transacciones de las nuevas criptomonedas meme en la cadena podría estimular una adopción más amplia de Base al demostrar su solidez general.

Todo esto sugiere que Base Dawgz es en gran medida una criptomoneda meme en el lugar correcto en el momento correcto. Al igual que con $BRETT, se podría esperar un retorno de la inversión de 100 veces para $DAWGZ.

Una cadena de rápido crecimiento que está ganando popularidad entre los comerciantes de criptomonedas meme, lucrativas recompensas de compartir para ganar, ingresos pasivos por apuestas y el predominio del fenómeno Shiba Inu en las principales clasificaciones de la nueva criptomonedas meme, significa que todas las estrellas están alineadas para un explosivo lanzamiento por $DAWGZ.

No te pierdas la próxima joya de la nueva criptomonedas, meme en Base: únete a la comunidad Base Dawgz.