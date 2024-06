La periodista e influencer Connie Ansaldi podría ser denunciada por ejercicio ilegal de la medicina porque asegura que brinda asistencia psicológica sin ser psicóloga ni psiquiatra y encima lanzó una app que es una especie de seguro de viaje para la salud mental.

"CUX", la aplicación creada por Connie Ansaldi, asegura que está destinada a "brindar asistencia psicológica mediante el uso de la Inteligencia Artificial".

Lo más grave es que una intendencia, la de Trenque Lauquen, la contrató, es decir, contrataron a alguien para ocupar un rol de profesional de la salud mental sin ser profesional de la salud mental, solo una simple twittera.

El anuncio de Connie Ansaldi provocó indignación en las redes sociales y en el ámbito profesional

A partir de este anuncio del lanzamiento de esta app de salud mental y se armó una intensa controversia en redes sociales, donde acusan a la ex panelista de Intrusos de ejercicio ilegal de la medicina.

La aplicación trabaja con inteligencia artificial y profesionales de la salud remarcan los peligros de que gente no capacitada ejerza la medicina.

Incluso

Fuertes críticas a la app lanzada por Connie Ansaldi en redes sociales

El descargo de Connie Ansaldi

"Trenque Lauquen es la primera ciudad en toda la república Argentina que va a tener acceso a Cux para todos sus habitantes. Hoy en día lo pueden usar de manera gratuita durante tres días", dijo la periodista, destacando la colaboración con el municipio.

Ansaldi enfatizó que "Cux" no pretende reemplazar a los profesionales de la salud, sino complementarlos. "Es un botiquín de primeros auxilios que no reemplaza el factor humano, pero lo complementa de manera eficiente a gran escala. No buscamos reemplazar a los médicos, y no damos diagnósticos ni tratamientos; buscamos acompañarlos y ayudarlos", aclaró en aquel entonces.

No obstante, la polémica volvió a encenderse y los internautas fueron a expresar sus opiniones a las redes sociales de Connie. Por ese motivo, la comunicadora se sintió en la necesidad de salir a explicarse, otra vez.

Indignación en redes sociales por el anuncio de Connie Ansaldi

Connie Ansaldi defendió su app en redes sociales

En 2023, Ansaldi defendió su creación en una conferencia de prensa, subrayando que el objetivo es democratizar el acceso a la salud mental en Latinoamérica.

Ansaldi enfatizó que "Cux" no pretende reemplazar a los profesionales de la salud, sino complementarlos. "Es un botiquín de primeros auxilios que no reemplaza el factor humano, pero lo complementa de manera eficiente a gran escala. No buscamos reemplazar a los médicos, y no damos diagnósticos ni tratamientos; buscamos acompañarlos y ayudarlos", aclaró en aquel entonces.

No obstante, la polémica volvió a encenderse y los internautas fueron a expresar sus opiniones a las redes sociales de Connie. Por ese motivo, la comunicadora se sintió en la necesidad de salir a explicarse, otra vez.

Connie Ansaldi defendió su app en X. (Foto: captura de pantalla)

A través de sus redes sociales, Ansaldi expresó su frustración por el hate que recibió. "Si algo no tiene haters no es lo suficientemente innovador. Lo digo siempre. La disrupción molesta. El progreso molesta. Cux es orgullo en el mundo y acá en mi país pasa esto. Debería darles vergüenza. Seguimos haciendo mientras otros siguen destruyendo", escribió en X (antes Twitter).

"Realmente es desgastante ver tanta mediocridad. Entristece. Frustra. Pero no acobarda. Somos muchos los que queremos realmente un mundo y un país mejor. Debería darles vergüenza hostigar a una emprendedora argentina que solo busca cambiar las cosas", afirmó con indignación.

Sobre la polémica relacionada con la contratación de la app por parte del municipio de Trenque Lauquen, Ansaldi explicó que el objetivo era ofrecer una herramienta accesible y eficaz para la población. "Las empresas que pueden cambiar el mundo, como es el propósito de Cux, deben ser sustentables. Por eso quisimos trabajar con gobiernos, para que tengan una herramienta a bajo costo y de alta penetración para la población ya que hoy el 85% no accede a nada", detalló.

Qué servicios ofrece CUX, la app creada por Connie Ansaldi

CUX no es una inteligencia artificial propia sino que funciona con un modelo de búsqueda similar a ChatGPT. Es decir, es una mediación entre el cliente y las masas de texto que devuelve este modelo. En lo práctico, el cliente que requiere de los servicios de esta aplicación, tiene diez conversaciones que son gratuitas. Según promocionan desde la página, luego se paga un abono mensual de $3.500. Y se puede chatear con CUX las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A su vez, en la página oficial de CUX, promocionan a los profesionales encargados de llevar adelante la aplicación y presentan a Connie Ansaldi como su "foundress" (fundadora).

"Connie Ansaldi, nuestra Foundress y referente en innovación y tecnología, tiene una comunidad de 3 millones de personas a la cual inspira y motiva a vivir mejor. Comenzó Contame un Secreto en 2020 durante la pandemia y hoy ese espacio se transformó gracias a la tecnología en CUX, con el potencial de ayudar a millones. El Foro Económico Mundial anunció que para el año 2030, la próxima pandemia será la salud mental. El momento es ahora", anuncian.

Una de las misiones que promueven desde CUX es "ofrecer un espacio de contención y apoyo emocional para ayudar a las personas a encontrar su bienestar. Creemos que sin Salud Emocional no hay salud y con herramientas simples y accesibles, podemos transformar millones de vidas".