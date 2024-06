Sergio Agüero debió dejar el fútbol de manera repentina por un problema cardíaco. Si bien coqueteó con un regreso para retirarse con la camiseta de Independiente de Avellaneda, el club que lo formó, el Kun decidió seguir enfocado en su vida fuera del deporte profesional.

Construyó un perfil alejado de las canchas, primero en el rol de streamer y luego manejando distintos negocios en los que invirtió la fortuna que cosechó tras ser una estrella en Atlético de Madrid y en el Manchester City, más allá de su retiro en Barcelona.

El Kun, cuya venta en 2006 fue la más de cara de un futbolista argentino durante muchos años, realizó una extensa transmisión en el canal del streamer Westcol, donde también se sumaron Alana y TheGrefg. En un diálogo distendido, hablaban sobre el manejo del dinero que ganaban y el ex jugador dio detalles de cómo reinvierte sus ganancias.

"¿Cuál es la mejor inversión que hay?", le plantearon. "Depende qué querés hacer después de vos generar dinero. Él está generando dinero en esto, yo en el fútbol. Vos cuando dejas de jugar... Él tiene que pensar cuando deje de stremear por ejemplo. Ahí tenés que poner tu cabeza y ver en qué puedo generar el día de mañana. Tenés, por ejemplo, hoteles que son buenas inversiones. Te da un porcentaje anual bastante alto, entre un 12% o un 15%. Bastante. También depende dónde lo ubiques. no vas a poner un hotel en un lugar en el que no hay tanto turista", explicó.

El ex jugador de 36 años también sumó otra de las inversiones de su carpeta: "Después lo otro es tener, por ejemplo, oficinas. Suele ser bastante rentable porque te garantizas que las empresas te lo alquilen por muchos años. Por cinco años normalmente, o puede ser por diez años. Entonces vos te garantizas que en cinco o diez años una empresa importante te alquile una o diez oficinas de las que vos tengas. Es un ingreso que vos sabes que lo tenés. Pero eso lo tenés que hacer antes, no después".

En tercera instancia, Agüero planteó: "Después la otra, la mejor inversión es que tengas un agente que te pueda manejar bien el dinero. Que puedas invertir en acciones, en tesoro, en bonos, en oro, que quizás eso lo que hace es equilibrar un poco los porcentajes por cómo está el mundo hoy, la moneda. Siempre terminas ganando".

El Kun Agüero resaltó la necesidad de formarse como inversor.

El valor de la formación como inversor para el Kun Agüero

"Las acciones son un poco más complicadas, pero a largo plazo con las acciones terminas ganando. Hay un año que podes perder mucho, como fue la pandemia, que han quebrado muchas empresas, pero están creciendo de vuelta las acciones. Si pones hoy un dólar quizás en 20 años tenés 500, por decirte... Pero si empezás a hacer el juego de ‘un dólar hoy, al otro año lo saco porque gané', no es conveniente. Si no pensar en acciones a largo plazo", subrayó.

En esa línea, también destacó que los bonos, el oro y el tesoro es "mucho más seguro", pero aclaró: "Son porcentajes muy bajos, un 2 o 3 % anual. Las oficinas es un poquito más largo. Ganás un poco más, pero invertís un poco más. Lo otro lo guardas, porque las acciones, el bono, el tesoro, no estás invirtiendo en algo, sino que lo tenés con tu plata. Lo manejas. Eso siempre vuelve después a tu cuenta. Una oficina la compras, tenés renta, pero el día de mañana si lo queres vender por ahí te cuesta".

El Kun, que realizó una carrera de casi dos décadas como profesional, reconoció que tiene "varias cosas", entre los que destacó los "hoteles, las oficinas", pero al mismo tiempo señaló que tiene un grupo que le "ha enseñado" y que él se preparó para manejar su plata.

"Yo estudié porque obviamente creo que una persona tiene que manejar su dinero. Tiene que saber qué es lo que hace. Nadie puede manejar mi dinero por mí. Un dólar, que me hagan una transferencia, me puedo llegar a calentar si lo hacen sin decirme. Creo que es una manera de que también por más que vos confíes, sientan que los estás controlando. Porque es tu plata, qué mejor que cuidar tu plata", explicó.

Westcol habló sobre sus gastos de dinero y el Kun le hizo una observación sobre los vuelos: "Los jets privados sirven para vuelos cortos, no sirven largos, porque ya tenes business. Vas bien, estás tranquilo. Se viaja bien. Los jets sirven para cortos, gastar plata al pedo no tiene sentido. Para disfrutar sí, podés disfrutar, pero esos viajes yo creo que son gastos innecearios. Hay gente que lo hace, pero me parece innecesario".

En esa línea, Agüero reconoció que tuvo en el pasado Lamborghini o Ferrari para "brillar" pero eso era "más fantasma", y se animó a decir cuáles son los vehículos "más facheros" de su garage: "Para mí es un Porsche Panamera que tengo, un Porsche GTS Cayenne. No es normal, vale 300 mil. Top. Y el Aston Martin DBS año 2009, que también lo tengo. Creo que esos son los coches facheros clásicos, top".