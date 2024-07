Disfrutá unas vacaciones de invierno inolvidables con nuestro Paquete Winter Holidays, disponible en opciones de 2, 4 y 7 noches de alojamiento. Diseñado para ofrecer experiencias únicas y memorables para toda la familia, este paquete incluye: desayuno en Restaurant Leonforte, acceso al Eforea Spa para mayores de 15 años, piscina climatizada con horario especial para menores, Wi-Fi, estacionamiento gratuito, acceso al Kids Club y playroom, uso de bicicletas y canchas de tenis. Además, para completar esta oferta, te ofrecemos un Family Plan de regalo.

Si buscas una escapada corta, el Paquete Enjoy te ofrece una noche de descanso en un entorno natural a un precio promocional, con acceso al Spa incluido y todas las actividades del día.

Nuevas aventuras para los más pequeños

Durante las vacaciones de Invierno Hilton Pilar ofrece una amplia gama de actividades diseñadas para todas las edades. Disfruta de emocionantes espectáculos como el show de los WIW y talleres de magia y malabares junto a When I Wish. Disfrutá desayunos mágicos con personajes, exploraciones jurásicas con Masa Pop, y creatividad en talleres de cerámica con Plan Barro y en la clase de cookies con Estefi Colombo. No te pierdas el delicioso festival de budines de Juan Manuel Heredia. Además, búsquedas del tesoro, fútbol tenis, mini cine, paseos en bicicleta, talleres de arte y manualidades, y zonas de recreación como pelotero e inflable, ¡y muchas sorpresas más te esperan!"

Para los adultos, ofrecemos una variedad de actividades exclusivas como clases de golf, talleres de velas con Enveladas, clases de automaquillaje, clases de coctelería, catas de vino, sesiones de stretching y de yoga, acceso al Eforea Spa, y más actividades familiares.

Mes del amigo

Julio es el mes del amigo, y en Hilton Pilar lo celebramos con un 15% de descuento en los Paquetes Friends Forever y en el Spa con el Circuito Friends.

El 20 de julio, no te pierdas nuestra Cena Especial "Cocina con Amigos", una experiencia gastronómica única en Restaurant Leonforte con nuestros chefs Ezequiel Penzo, Esteban Villasmil, y el invitado especial Sebastián Raggiante. Disfruta de cocina en vivo, un vermut de recepción en el lobby del hotel, menú de pasos, vinos de reconocida bodega y música en vivo. Una noche para disfrutar entre amigos.

Royal Tea

¿Alguna vez soñaste con ser de la realeza por un día? ¡Tu sueño se hará realidad en Hilton Pilar! Te invitamos a una tarde mágica en vacaciones de invierno junto con @wheniwishentretenimiento.

Creamos un atelier mágico donde las niñas y niños pueden transformarse en auténticas princesas o príncipes con la ayuda de nuestras hadas madrinas. Disfrutar de un elegante té de la tarde repleto de delicias mientras participas en entretenidos talleres y juegos con personajes encantados. Sumergite en un emocionante show musical que te invita a cantar y bailar, y culmina la jornada con un baile real para mostrar tus mejores pasos.

Fechas únicas: 14, 17, 20, 24 y 27 de julio. Cupos limitados.

Compra tus entradas en www.hiltonpilar.ar y continúa la diversión reservando la experiencia completa con alojamiento.

¡No te pierdas estas increíbles propuestas para vivir unas vacaciones de invierno inolvidables en Hilton Pilar!

Para más información y reservas, comunicate al 0810 888 4433, por WhatsApp al +549 2304 520179, por mail a [email protected] o visitá nuestra tienda online www.hiltonpilar.ar. ¡Te esperamos para vivir momentos únicos y especiales!