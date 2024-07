Nike suele ofrecer descuentos en su página web en determinados calzados e indumentaria. Sin embargo, cuenta con un Outlet el cual tiene ofertas y promociones que suelen superar ampliamente a las de la su página oficial.

Cómo comprar zapatillas de forma económica en el outlet de Nike

Una de las formas más baratas de comprar en Nike es a través del outlet ubicado en California 2098, Barracas, Capital Federal, Buenos Aires. Su horario es de 10:00 AM hasta las 8 PM. En cuanto a las ofertas, suelen ser exclusivas del local, además de que aceptan casi todos los medios de pago.

En este, por ejemplo, unas zapatillas Alphafly Net Airzoom que normalmente cuestan $300.000, tienen un precio de promoción de $228.000. Asimismo, en el calzado femenino, hay opciones que parten desde los $90.000.

El Outlet de Nike cuenta con una gran variedad de descuentos

También hay una gran variedad de prendas seleccionadas en un 2x1, incluyendo la camiseta de San Lorenzo (utilizadas dos temporadas atrás) por $60.000, adquiriendo 2 al precio de una. Además, suelen promocionar tres y seis cuotas sin interés en productos nacionales.

En cuanto a la página web, esta suele permitir filtrar por ofertas y promociones. En ocasiones de liquidación por fin de temporada o eventos similares, se puede llegar a obtener hasta un 50% de descuento.

Como comprar zapatillas de forma económica en el outlet de Adidas

Adidas es otra de las empresas que también cuenta con outlets para acceder a importantes ofertas y beneficios. Actualmente ofrece hasta fin de mes un 30% de descuento en determinados calzados sy un 40% en la segunda unidad en artículos seleccionados.

Estas promociones se pueden acceder a través de su outlet online como también en los locales presenciales. Estos últimos se encuentran en los outlets de La plata, Floresta, Lomas de Zamora, Solei y Distrito Arcos.

En ambas modalidades suelen contar con beneficios adicionales con determinadas tarjetas, además de cotas sin interés. En concreto suelen ser tres cuotas sin interés para todos los productos y seis cuotas para aquellos que provengan de la industria argentina.

¿Cómo comprar ropa de muy económica, de calidad y con descuentos?

Obtener ropa de calidad a bajo precio es un desafío. Si embargo, existen algunas tiendas online que permiten acceder a ofertas y promociones especiales como también a una interesante financiación. En este sentido, en el sitio web Renová tu Vestidor se puede acceder desde ropa de invierno hasta zapatillas para correr.

En la primera compra bonifican hasta $1.000 y no es necesario encontrarse con el vendedor, sino que se puede recibir a través del correo. Lo único que se debe hacer es proceder a la creación de un usuario en el que llegará un email para habilitar la cuenta. Cabe resaltar que, si el producto que llegó no concuerda con lo pactado o no es de tu agrado, se puede cambiar de forma gratuita y sin inconvenientes.

En cuanto al procedimiento, es el siguiente:

Registrate en su página web

Seleccioná los productos

Abonalos (efectivo, tarjeta o transferencia bancaria)

(efectivo, tarjeta o transferencia bancaria) Esperá hasta 5 días para recibirlo. En caso contrario, te devuelven el dinero

Cómo comprar zapatillas de calidad por $50.000

Otra de las alternativas que se viralizaron fueron las promociones del Soleil Premium Outlet. El video fue publicado en TikTok por la influencer Martina, mejor conocida como Jefa del Ahorro, explicó que se pueden adquirir zapatillas Converse por $50.000, además de poder pagarlas en cuotas sin interés.

Según explica la experta, la diferencia de precios se debe a pequeñas fallas y/o imperfecciones estéticas. Sin embargo, la influencer señala que no son notorias a simple vista y que hay una gran variedad de talles y diseños.