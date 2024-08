La indignación de los famosos contra Alberto Fernández tras viralización de las fotos de Fabiola Yáñez golpeada

Distintos personalidades mediáticas repudiaron el accionar del ex presidente luego de la filtración de las imágenes de Fabiola Yáñez

La filtración de las impactantes imágenes de Fabiola Yáñez con golpes en la cara y en los brazos en medio de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández provocaron un repudio generalizado entre periodistas, conductores y famosos.

"Qué bolsa sin fondo de desgracias que sos Alberto Fernández y la p... madre que te remil parió", disparó la periodista feminista Julia Mengolini en su cuenta de X (ex Twitter).

Por su parte, Luciana Salazar apeló a la misma red social para brindarle su apoyo a la ex primera dama: "Muy valiente Fabiola. Lamentablemente si no hubiese conservado esa prueba, la Justicia machista no le hubiese creído y más con todos lo que lo protegían".

A su turno, el conductor televisivo Jorge Rial se despachó con un tajante mensaje. "Partido terminado", sentenció junto a las imágenes de Yáñez golpeada.

Indignación de famosos con Alberto Fernández tras viralización de fotos de Fabiola Yáñez

Fuerte repudio de famosos contra Alberto Fernández

En cuanto al presentador de LAM, Ángel de Brito, desató toda su furia contra el expresidente. "Hijo de p...", manifestó en X tras mostrar los chats entre Fernández y su expareja en su programa de América TV.

Respecto a la aparición del crudo contenido de la violencia física, Horacio Cabak consideró que "la grieta siempre fue moral": Enfrente están los corruptos, los violadores, los golpeadores, los asesinos, los abusadores, los cómplices de dictadores, los colaboracionistas y los partícipes necesarios. La grieta siempre fue moral".

Por último, Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, pidió disculpas por haber apoyado a Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019.

"Nunca hice ni haré campaña para un presidente. Pero sí di mi apoyo y tuve fe en un viejo nefasto. Pido disculpas públicas a todos mis seguidores por eso", opinó.

Y cerró: "Nunca acepté un sobre ni aceptaré y miren que me ofrecieron de todos los partidos. Jamás voy a tranzar con estas basuras. Se nos cagan de risa en la cara".