Solicitar la devolución de saldos a favor ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es un proceso que puede ser crucial para muchos contribuyentes que buscan optimizar sus finanzas personales o empresariales.

Este trámite, aunque puede parecer complejo, se vuelve accesible y eficiente cuando se comprenden los requisitos, el procedimiento y las particularidades que lo rodean. A continuación, presentamos toda la información necesaria para realizar este proceso con éxito.

¿Quiénes están habilitados para solicitar la devolución de percepciones?

La devolución de percepciones no está disponible para todos los contribuyentes. Solo un grupo específico de personas físicas y jurídicas puede acceder a este beneficio.

Es esencial que el contribuyente evalúe si cumple con los requisitos antes de iniciar el trámite. Los principales grupos habilitados son los siguientes.

Personas no Inscriptas en impuestos específicos

Aquellos contribuyentes que no están registrados ni en el Impuesto a las Ganancias ni en el Impuesto sobre los Bienes Personales, y que además no están obligados a inscribirse en dichos impuestos. Esto incluye a personas que no tienen un patrimonio o ingresos que justifiquen su inscripción en estos regímenes.

Inscriptos con percepciones específicas

Contribuyentes inscriptos en el Impuesto a las Ganancias, pero no en el de Bienes Personales, pueden solicitar la devolución de percepciones que estén registradas bajo el código 219.

Inscriptos en Bienes Personales, pero no en Ganancias, están habilitados a solicitar la devolución de percepciones efectuadas bajo el código 217. Esta distinción es crucial, ya que estos códigos representan situaciones fiscales específicas que la AFIP tiene en cuenta al analizar la solicitud.

Trabajadores en relación de dependencia

Aquellos trabajadores que no sufren retenciones del Impuesto a las Ganancias por parte de su empleador están habilitados a pedir la devolución de percepciones.

También pueden hacerlo quienes, a pesar de estar sujetos a retenciones de Ganancias, tuvieron percepciones bajo el código 219. Este escenario se da cuando el empleador realizó una percepción errónea o adicional.

Conocer estas categorías es fundamental para determinar si se puede proceder con la solicitud, evitando así esfuerzos innecesarios en casos de inelegibilidad.

Antes de iniciar el proceso de solicitud, es necesario que el contribuyente cumpla con una serie de requisitos previos. Estos son esenciales para garantizar que el trámite se lleve a cabo de manera fluida y sin contratiempos:

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y Clave Fiscal: El contribuyente debe poseer una CUIT activa y una clave fiscal de nivel 2 o superior. Si no se cuenta con estos elementos, se debe realizar la inscripción digital o recuperar la clave fiscal utilizando la aplicación "Mi AFIP";

El contribuyente debe poseer una o superior. Si no se cuenta con estos elementos, se debe realizar la inscripción digital o recuperar la clave fiscal utilizando la aplicación Declaración de CBU bancaria: Es obligatorio que el solicitante haya registrado la Clave Bancaria Uniforme (CBU) en la cual se acreditará el reintegro. Este paso es esencial, ya que cualquier error o falta de registro podría retrasar o incluso impedir la devolución. La AFIP proporciona guías específicas sobre cómo declarar o registrar una CBU, lo que facilita este proceso;

Es obligatorio que el solicitante haya (CBU) en la cual se acreditará el reintegro. Este paso es esencial, ya que cualquier error o falta de registro podría retrasar o incluso impedir la devolución. La proporciona guías específicas sobre cómo declarar o registrar una CBU, lo que facilita este proceso; Constitución de domicilio fiscal electrónico: El contribuyente debe tener constituido un Domicilio Fiscal Electrónico, que será utilizado por la AFIP para enviar notificaciones y comunicarse oficialmente. Este es un requisito indispensable, ya que todas las comunicaciones sobre el estado de la solicitud se realizarán a través de este canal.

¿Cuál es el proceso para pedir el reintegro de saldo a favor AFIP?

Una vez de asegurarse de cumplir los requisitos previos, el contribuyente puede solicitar la devolución de las percepciones a través del sistema de la AFIP. Los pasos que seguir para completar el trámite son los siguientes:

Acceso al servicio de devolución de percepciones: El primer paso es ingresar al portal de la AFIP utilizando la CUIT y clave fiscal . Una vez dentro, el contribuyente debe seleccionar el servicio "Devolución de percepciones" , que se encuentra en el menú de opciones;

El primer paso es ingresar al portal de la AFIP utilizando la . Una vez dentro, el contribuyente debe seleccionar el servicio , que se encuentra en el menú de opciones; Selección y verificación de percepciones: Dentro de este servicio, el contribuyente podrá visualizar las percepciones correspondientes al período mensual que fueron informadas por el agente de percepción;

Dentro de este servicio, el contribuyente podrá correspondientes al período mensual que fueron informadas por el agente de percepción; Incorporación manual de percepciones faltantes: En caso de que alguna percepción no haya sido informada por el agente de percepción, el sistema permite su incorporación manual. Para proceder con esta incorporación, el contribuyente debe contar con la documentación que respalde la percepción.

Seguimiento del trámite y acreditación del reintegro

Una vez presentada la solicitud, el contribuyente puede seguir su progreso a través del servicio "Devolución de percepciones" en el portal de la AFIP. Es fundamental monitorear el estado del trámite, ya que la aprobación o rechazo de la solicitud está sujeta a controles automáticos y verificaciones posteriores por parte de la AFIP.

En caso de aprobación, la AFIP procederá a transferir el monto correspondiente a la cuenta bancaria informada por el contribuyente durante el registro de la CBU. Es importante asegurarse de que los datos bancarios sean correctos para evitar demoras en la acreditación del reintegro.

Solicitar la devolución de percepciones ante la AFIP es un proceso detallado que requiere atención a cada uno de los pasos y requisitos mencionados. Cumplir con cada etapa del trámite es esencial para garantizar que la solicitud sea aprobada y que el contribuyente reciba el monto que le corresponde en tiempo y forma.