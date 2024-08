La actriz Florencia Peña, que fue vinculada como protagonista de un presunto video íntimo con el expresidente Alberto Fernández en su despacho de la Casa Rosada, rompió el silencio y se desvinculó de la polémica.

Luego de que salieran a la luz los videos de Tamara Pettinato tomando cerveza con el exmandatario en el despacho presidencial, el nombre de Peña se sumó a la polémica porque fue una de las tantas famosas que visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante el aislamiento obligatorio por la pandemia.

En el programa Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich contó lo que le dijo Sebastián Centeno, el representante de Peña sobre los rumores que surgieron en las últimas horas. "Dice que Florencia no va a hablar del tema y que no van a encontrar nada, insiste y ratifica que en caso de que salga algo en un ascensor, no es ella", lanzó el conductor.

También sumó: "Asegura que no va aparecer nada privado como lo de Tamara Pettinato. De esta manera, a través de su entorno, Florencia desmiente categóricamente que haya algún material que la comprometa desde alguna cuestión personal íntima con Alberto".

Los videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

Tras la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, aparecieron dos videos del exmandatario y la panelista Tamara Pettinato, en el cual comparten un diálogo distendido en el despacho de la Casa Rosada.

El primer video de Tamara Pettinato en la Casa Rosada generó una nueva polémica en medio de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. En la grabación se puede observar a la conductora sentada en un sillón, con un vaso de cerveza, mientras sonríe a la cámara.

En el video grabado por el expresidente, ambos se dicen "te amo". "Estamos brindando porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de hace muchos años", bromea Pettinato en el video, y Fernández responde: "Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza, quiero que me digas algo lindo", a lo que la conductora le contesta: "Yo te quiero un montón, y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar". La visita ocurrió en 2020, durante el confinamiento social decretado por Fernández contra el coronavirus.

Luego apareció un segundo video, difundido por el sitio Infobae, se la puede ver a Pettinato escribiendo en una hoja de papel y se escucha la voz de fondo de Alberto Fernández, quien le pregunta ‘¿qué está haciendo?’, a lo que ella responde: "Dedicándote una carta de amor".

Durante la conversación, el ex mandatario le pregunta a la conductora por el contenido de la carta que está escribiendo: "Que soy el amor de tu vida" y luego procede a mostrarle el resultado.

Fernández le responde con un "Te amo" y ella refuerza con un "yo te amo a vos".

La mujer, hija del músico Roberto Pettinato, ya había aparecido en la lista de personalidades de la farándula -como Florencia Peña y Úrsula Vargues- que pasaron por la Quinta de Olivos cuando había restricciones por la pandemia.

Los videos se conocieron a los pocos días de que se realizara la denuncia de la exprimera dama, Fabiola Yañez, contra Fernández por violencia de género.