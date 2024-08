La exprimera dama Fabiola Yañez debió solicitar asistencia médica durante la última visita de Alberto Fernández a Madrid, a mediados de este año, por un pico de estrés asociado a la violencia de género que sufría.

De acuerdo al sitio Infobae, el pedido quedó registrado en un informe de urgencias del Hospital Universitario, que asistió a la ex Primera Dama por una crisis con "cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea" atribuible a un pico de estrés personal asociado al acoso que sufría de su ex pareja.

Alberto Fernández viajó dos veces a España desde que dejó la presidencia. La primera vez fue a fines de 2023. En dicha ocasión compartió una cena de fin de año en un hotel junto a Yañez y a otras personas.

Según la ex Primera Dama, la pareja ya llevaba varios meses separada aunque habían evitado hacerlo público para evitar un escándalo que afectara los últimos meses de gestión del Frente de Todos, agregó el mencionado sitio.

Por qué hospitalizaron a Fabiola Yañez durante una visita de Alberto Fernández a Madrid

El segundo viaje de Fernández a Madrid se produjo el 23 de mayo y se extendió hasta fines de junio. En ese lapso, Yáñez fue asistida en el Hospital Universitario el 7 de junio de 2024 por una crisis atribuible a un pico de estrés personal asociado al acoso que sufría de su ex pareja.

El ingreso de Yañez a la clínica quedó registrado a las 16:07. El motivo de la consulta fue una crisis de ansiedad y está firmado por el médico de emergencias Chavez Alfaro, N° de colegiado 282864711.

Se le recetó medicación y se le recomendó que realizada un seguimiento con su médico de cabecera. Además, se le recomendó que si se repetían los síntomas se presentara nuevamente en Urgencias.

Durante la exploración física, la paciente se presentó con una presión arterial de 140/95, un registro elevado según el consenso de especialistas que consideran que un registro normal es de 120/80. Allegados a la mujer contaron que históricamente Yañez había sufrido episodios de presión baja y a raíz del acoso y violencia de la que habría sido víctima comenzó a tener episodios de hipertensión que le provocaban molestas en la cabeza y en el cuello.

El 13 de junio, con Fernández aún en España, el juez federal Julián Ercolini abrió un legajo reservado en el marco de la investigación por el escándalo de los seguros al descubrir imágenes y chats en el celular de María Cantero que podrían probar la existencia de un caso de violencia de género en la residencia presidencial de Olivos.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Según señala El País, Fernández negó la responsabilidad por las lesiones de las fotos, y se refirió al chat en el que Yañez le recrimina por haberle pegado las últimas tres noches y su respuesta fue: "Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal".

Consultado sobre si ese chat existió, Fernández respondió: "No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola. No lo sé, pero no los tengo. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado".

Y, al referirse a su respuesta ante esa acusación, Fernández sostuvo: "No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir".

Cuando le preguntaron sobre qué recuerda de esa noche, el expresidente sostuvo: "No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas".