El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó cuáles serán las medidas que llevará adelante el Gobierno, siendo una de ellas la reglamentación del capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, sumado a anuncios de modificaciones en los regímenes informativos y nuevos cambios en el régimen de firma digital.

"Se viene más libertad. Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos", dijo en una entrevista en TN.

Primero, el economista mencionó que en las próximas horas el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. "Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al Gobierno, para que después no se hiciera nada con eso", explicó.

Luego, Sturzenegger se refirió al cambio de régimen en la firma digital y precisó: "Si hoy tenés que firmar un contrato, tenes que encontrarte en un lugar. Todos esos trámites a partir de los cambios que vamos a hacer en el régimen de firma digital se van a poder hacer de manera remota".

Más reformas del Estados

El ministro siguió anunciando medidas y señaló que entre esta semana y la siguiente se estima que va a estar la letra chica del capítulo de la reforma laboral.

En esa línea, el expresidente del Banco Central se refirió al capítulo llamado "fondo de cese": "Las relaciones laborales en el país tienen una carga de incertidumbre y mucho costo asociado al proceso de indemnización y de despido. Eso le aumenta el costo a las pymes y empresas".

"El objetivo ahora es que todas las industrias puedan hacer su propio convenio y resolver ese problema. No hay ninguna resistencia de los empresarios ni de los sindicatos porque ambos ganan. ¿Quién pierde? La industria del juicio", planteó.

"La idea es ofrecer un esquema que sea mejor que la ley de contrato de trabajo. Si el sistema que se arma no le conviene ni a la empresa ni al trabajador, pueden decir yo no entro. Si me vas a traer algo que no es mejor con lo que tengo hoy, me quedo con lo que estoy. No es obligatorio", insistió.

Sturzenegger anunció la eliminación de normas en Secretaría de Comercio

Se viene más libertad", aseguró Federico Sturzenegger y anticipó tres medidas que verán la luz en los próximos días. En primer lugar, según confirmó, este lunes, la Secretaría de Comercio avanzaría en la "eliminación de regímenes informativos". Aunque Sturzenegger no lo específico, según pudo la cartera de Pablo Lavigne se aproxima a hacer pública la base de datos del Sistema Electrónico de Precios Argentinos, a la vez que eliminaría la carga de otros sistemas informativos.

"Mañana el secretario de Comercio va a anunciar la eliminación de un montón de regímenes informativos", dijo Sturzenegger al ser entrevistado en TN. "El Estado es como que tiene esta voracidad como para saber qué pasa y después no hace nada con esa información. Entonces, simplemente es una carga para las empresas que tienen que mandar información sobre sus planes, sobre sus ventas, sobre sus precios, mañana va a pasar una serie de resoluciones del secretario de Comercio que básicamente elimina eso", anticipó el ministro.

Según explicó esta medida complementa lo que introdujo el DNU de diciembre pasado, que dio por terminada la Ley de Góndolas y la Ley de Desabastecimiento que habían sido impuestas en los últimos años. "Un montón de leyes que de alguna manera entorpecían el comercio en general", dijo el ministro. "¿Qué implica para muchas empresas en Argentina? Que antes tenían que tener personas dedicadas a darle una información al gobierno, y que el gobierno después no hacía nada con eso", añadió.