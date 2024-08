La exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, rompió el silencio sobre la denuncia por violencia de género que enfrenta el expresidente Alberto Fernández. Pidió prudencia en el caso, pero dijo que está sorprendida y que las situaciones que se ven conociendo la avergüenzan.

"Hubo muchos días de silencio desde que pasó lo que pasó, la denuncia que realizó Fabiola Yañez contra el ex presidente. Yo elegí todos estos días de silencio para tener prudencia, esa es la palabra que me sale. Como no soy una persona que haya estado lejos de ellos, sentí la necesidad de ser muy prudente ante la enorme sorpresa y lo que sucedió a partir de la denuncia", declaró la exintegrante del Gabinete de Fernández durante una entrevista con Radio con Vos.

Qué dijo Victoria Tolosa Paz sobre Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género

La actual diputada de Unión por la Patria manifestó su solidaridad "como todos los casos, con quien es víctima de violencia de género", y aclaró que más allá de quien sea el denunciado, "sea expresidente o sea una figura pública, tiene que demostrar su, inocencia en la justicia".

"Tiene que hablar la Justicia. Yo entiendo que las imágenes, los chats, y todo lo que se viene mostrando, está siendo parte de la investigación judicial. Yo me alejo de cosa juzgada. Hay un juzgamiento ya. Alberto Fernández para la sociedad ya es culpable, porque todo lo que nosotros vemos indica que es así. Pero yo no soy juez ni soy quien para tomar esta sentencia. Yo quiero una sentencia de la Justicia", afirmó Tolosa Paz.

La diputada describió que cuando se comenzaron a conocer los detalles ocultos de la relación entre el expresidente y Fabiola Yañez se sintió invadida por "una enorme sorpresa. Quienes los conocimos quedamos congelados y muy tomados por el dolor de lo que significa ver a una pareja que termine en estas condiciones".

Hay que recordar que el departamento en el que vive Fernández tiene unos 120 metros cuadrados de superficie y es propiedad del publicista del peronismo Enrique "Pepe" Albistur, marido de Tolosa Paz.

Albistur y Tolosa Paz se mantuvieron en silencio desde que el expresidente fue denunciado por Yañez. La legisladora no firmó la semana pasada un proyecto de resolución del bloque de Unión por la Patria en el que se apuntaba contra el exmandatario.

"Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima", decía un fragmento del mensaje del bloque peronista.

Denuncia contra Alberto Fernández: Fabiola Yáñez deberá volver a presentarse ante la Justicia

Se espera que en los próximos días Fabiola vuelva a presentarse ante la Justicia para presentar los chats con Fernández de las últimas semanas, los cuales probarían que violó la orden del juez de no comunicarse con ella, una restricción notificada al ex presidente el 6 de agosto.

En tanto, Fabiola Yañez rechazó que la causa por lesiones graves y violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández pase a los tribunales de San Isidro, como había pedido el ex mandatario.

En un escrito presentado en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, remarcó que los hechos de violencia comenzaron en el barrio porteño de Puerto Madero en 2016.

El planteo de incompetencia fue realizado por Alberto Fernández, quien pretende que el juez federal Julián Ercolini se desprenda del caso y lo pase a San Isidro, asegurando que es la jurisdicción que corresponde sobre la quinta de Olivos.