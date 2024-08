El juez ordenó analizar las llamadas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

En el marco de la investigación tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, el juez federal Julián Ercolini ordenó conocer las llamadas que se realizaron entre el expresidente y la exprimera dama, en el período que va desde comienzos de 2016 hasta fines del 2023.

Además, el juez rechazó realizar una inspección judicial a la quinta de Olivos, tal como había solicitado la fiscalía.

El juez ordenó conocer todas las llamadas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

El fiscal federal Ramiro González había pedido estas medidas al juez el miércoles pasado, cuando imputó formalmente a Fernández por lesiones graves doblemente agravadas y amenazas.

El período en el que se buscará analizar las llamadas es desde 2016, año en el que Yañez dijo que Fernández la obligó a hacerse un aborto. Y hasta fines de 2023, tiempo en que la exprimera dama dijo que continuó el hostigamiento del expresidente. Fue, además, el final del mandato de Alberto Fernández.

Si bien el fiscal quería conocer todas las llamadas que habían recibido Yañez y Fernández, la abogada de la exprimera dama, Mariana Gallego, pidió que se limiten sólo a la scomunicaciones entre los dos.

Además, el juez rechazó "una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos", tal como había pedido la Fiscalía. El magistrado entendió que esa medida no es conducente para el estado de la investigación.

Entre otras medidas, el fiscal también citó como testigos a seis personas, cuyas fechas de declaración se terminaban de definir y que en principio comenzarían la semana que viene. Los convocados a declarar son María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios.

Fabiola Yañez dijo que todos sabían de las agresiones que estaba sufriendo. También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Los nuevos chats entre Fabiola Yañez y María Cantero

El jueves se conocieron nuevos chats entre la exprimera dama y María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. En una de esas conversaciones, Yañez le contó a Cantero que Fernández le pegó una patada en la panza: "Sabiendo que puedo estar embarazada".

"Sabiendo que puedo estar embarazada, hoy me pegó una patada en la panza", contó Yañez en un mensaje que le envió a la secretaria de Fernández, María Cantero.

El chat fue el 12 de agosto de 2021, en día en que salieron a la luz las fotos de la celebración de su cumpleaños durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, que generaron una fuerte polémica alrededor del entonces presidente.

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Fabiola Yañez a Cantero en esa conversación. La respuesta de la secretaria del ex mandatario fue: "No puedo creer lo que me decís. Preservate".