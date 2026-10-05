Cuánto hay que invertir para poner una franquicia de la pizzería Kentucky

La empresa busca expandirse en CABA y el GBA mediante locales propios y también bajo el formato de franquicias. Qué tener en cuenta

Con 80 años de historia, su pizza al molde se ganó un lugar entre las pizzerías más reconocidas de la Ciudad

Según informaron, la inversión inicial para poner una franquicia parte desde los u$s150.000.

Kentucky se expande en CABA y el GBA con locales propios y vía franquicias.

La cadena de pizzerías Kentucky busca expandirse y apuesta a las franquicias para llegar a más puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA. Así lo indicó la empresa en los últimos días mediante un comunicado, en el que informó que la inversión inicial parte desde los u$s150.000.

Lo concreto es que, además de tratarse de una estrategia de la compañía para crecer, también puede representar una oportunidad de inversión para quien busque emprender en el rubro gastronómico.

Franquicia de pizzería Kentucky: cuánto hay que invertir y qué tener en cuenta

Más allá del monto inicial de inversión, hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora de analizar poner una franquicia, ya sea de Kentucky o de otra marca. Entre los que se destacan el tamaño del local, el plazo del recupero y la cantidad de empleados necesarios.

Puntualmente en el caso de la pizzería, señalaron que busca seguir creciendo y enfoca plan de expansión en CABA y GBA. "La marca está invirtiendo en la apertura de nuevos locales propios y también abre la puerta a nuevos franquiciados. En esta línea, busca tener presencia principalmente esquinas con buena visibilidad y de alto tránsito, en el corazón de cada barrio", señalaron.

Y brindaron algunos detalles a tener en cuenta:

La inversión inicial es desde u$s150.000

Con un recupero promedio estimado de entre 18 y 24 meses

El local debe tener al menos 150 m2

Y se necesita un promedio de 12 empleados por local

"Con más de 80 años de historia, en Kentucky acompañamos a cada franquiciado con transmisión de know how, supervisión y soporte continuo. Buscamos sumar socios que compartan la misma pasión por la calidad, la cercanía y ese folclore de barrio que hace de cada local un verdadero punto de encuentro", señaló Victoria Frangi, Directora de Expansión y Franquicias de la marca.

El eje de la propuesta gastronómica de Kentucky es la pizza al molde, pero también ofrece fainá, empanadas, cafeterías y platos complementarios, según el formato. "Kentucky combina tradición, calidad y una propuesta flexible, diseñada para adaptarse a diferentes ubicaciones y perfiles de consumo", señalan desde la firma.

Kentucky es una de los nombres que se asocian con la tradición de la pizza en Buenos Aires. Su primer local fue fundado en 1942, en la esquina de Godoy Cruz y Santa Fe. A partir de 2012, la firma inició un proceso de expansión que llevó la marca a nuevos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y distintas ciudades del interior del país.

Su crecimiento continuó con la expansión internacional hacia Uruguay, donde actualmente cuenta con tres puntos de venta. Actualmente Kentucky cuenta con más de 75 puntos de venta, más de 80 años de historia y una marca que continúa creciendo.

Las 5 mejores pizzerías porteñas dentro del Top 50 Best Pizza World

En septiembre se renovó el listado del Top 50 de Best Pizza World. Y el top 5 de las pizzerías porteñas quedó integrado por Togni’s, seguida por La Mezzetta, Pizzería Popular, Kentucky y El Cuartito.

El ranking combina establecimientos con estilos muy diferentes: desde pizzerías tradicionales con décadas de historia hasta propuestas más recientes que incorporan técnicas de fermentación y estilos internacionales.

1. Togni’s

Con 923,30 puntos, Togni’s se quedó con el primer puesto entre las pizzerías porteñas destacadas por el ranking.

El establecimiento fue inaugurado en 2021 por el cocinero Máximo Togni y apuesta por un estilo de pizza inspirado en Nueva York. Para la elaboración utiliza harina orgánica, masa madre, fermentación en frío durante 24 horas, tomate italiano y productos de estación.

Su propuesta representa parte del recambio que atraviesa la escena gastronómica porteña, donde las pizzerías tradicionales conviven con nuevos locales que incorporan técnicas y estilos internacionales.

Dirección: Blanco Encalada 1665, Belgrano.

2. La Mezzetta

El segundo puesto fue para La Mezzetta, que obtuvo 922,50 puntos.

La pizzería abrió sus puertas en 1939 y mantiene una propuesta centrada en algunos de los grandes clásicos porteños, como muzzarella, napolitana, anchoas y su tradicional fugazzeta rellena.

A diferencia de otros establecimientos, el local no cuenta con mesas. Los clientes pueden comer las porciones de pie en el mostrador o pedirlas para llevar, una modalidad que forma parte de la identidad histórica del lugar.

Dirección: Álvarez Thomas 1321, Villa Ortúzar.

3. Pizzería Popular

Pizzería Popular quedó tercera, con 922,10 puntos.

Su propuesta se acerca al estilo napolitano, con una masa liviana, bordes marcados y sabores de inspiración italiana. Su ubicación en el podio refleja la diversidad que actualmente caracteriza a la oferta de pizza en Buenos Aires.

Junto con las tradicionales pizzas al molde y de media masa, en los últimos años ganaron espacio propuestas que utilizan fermentaciones más prolongadas y hornos de características diferentes.

Dirección: Malvinas Argentinas 317, Caballito.

4. Kentucky

En el cuarto lugar apareció Kentucky de avenida Corrientes, con 920,70 puntos.

La cadena nació en 1942, luego de una apuesta realizada en el hipódromo, y con el paso de las décadas construyó una identidad asociada a la pizza al molde, de masa aireada y con una abundante capa de muzzarella.

El local ubicado sobre Corrientes también se beneficia de su cercanía con la actividad teatral de la avenida y funciona como una parada habitual para quienes recorren esa zona de la Ciudad.

Dirección: Corrientes 961, San Nicolás.

5. El Cuartito

El quinto lugar correspondió a El Cuartito, que obtuvo 919,80 puntos.

El establecimiento mantiene su presencia entre las pizzerías históricas de Buenos Aires desde su apertura en 1934. Su ambientación es parte de la experiencia: las paredes están cubiertas de fotografías, camisetas y banderines vinculados con distintos momentos de la cultura popular.

La carta conserva algunos de los clásicos de la pizzería porteña, entre ellos muzzarella, napolitana y fugazzeta.

El nombre del local tiene su origen en sus comienzos, cuando funcionaba en un espacio reducido que posteriormente fue ampliado.

Dirección: Talcahuano 937.

Lo cierto es que, más allá de los nombres propios, la pizza es parte de la identidad de la gastronomía porteña. Y es posible ser parte de cadenas de pizzería reconocidas y con historia mediante el sistema de franquicias.