Ver a Messi ante Benín y comprar toda la colección Adidas exige $1,37 millones, más del 70% del salario formal promedio de Argentina

Representa el 71% de un sueldo formal y más de uno para informales.

Asistir al último partido de Messi y su colección Adidas tiene un costo alto.

Ver a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina y, además, asistir al estadio con la colección especial que Adidas lanzó para su despedida requiere un desembolso que representa más del 70% de un salario formal promedio en el país.

Para un hincha que quisiera estar este martes en el Monumental para el partido ante Benín y completar el look con las siete prendas de la colección "Messi x Argentina", el gasto estimado alcanza los $1.377.353.

La cifra surge de sumar el valor promedio estimado de una entrada al estadio y el precio de la colección completa de Adidas. En relación con el salario formal promedio informado por el Gobierno nacional a través del índice RIPTE, el desembolso representa aproximadamente el 71% de un ingreso mensual.

El último dato oficial disponible al momento de esta nota corresponde a julio de 2026. Según la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) fue de $1.946.028,12.

Cuánto cuesta una entrada para ver a Messi en el Monumental

Las entradas para el partido entre Argentina y Benín se agotaron 90 minutos después de que comenzara la venta, el 24 de septiembre. Los precios oficiales establecidos para el encuentro fueron de entre $90.000 y $480.000, de acuerdo con los valores publicados para los distintos sectores del estadio.

El estadio Monumental, donde se disputará el encuentro, tiene una capacidad de 85.018 espectadores y distribuye sus localidades entre las tribunas Sívori, Centenario, San Martín y Belgrano.

A partir de los precios correspondientes a cada sector y de la distribución física de las localidades, el valor promedio estimado de una entrada para un adulto se ubica en $237.753.

Ese monto representa cerca del 12% del salario formal promedio de julio, tomando como referencia el RIPTE de $1.946.028,12.

El cálculo tiene una particularidad. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no informó públicamente cuántas localidades de cada categoría fueron efectivamente destinadas al público general. Parte de la capacidad del estadio queda reservada para sponsors y para la propia organización.

Por ese motivo, los $237.753 corresponden a una estimación basada en la distribución de los asientos del estadio y los precios oficiales de cada sector, y no a un promedio obtenido a partir de las ventas reales.

La colección especial de Adidas para la despedida de Messi

El segundo componente del gasto es la indumentaria lanzada por Adidas para acompañar el último partido de Messi con la Selección argentina.

La marca presentó el 25 de septiembre la colección "Messi x Argentina", diseñada alrededor de elementos vinculados con la identidad de la Selección. Entre sus referencias aparecen la bandera argentina y el Sol de Mayo, mientras que el logo personal de Messi ocupa el lugar del clásico trébol de Adidas en las prendas.

La colección incluye siete productos para adultos:

Camiseta auténtica de partido.

Camiseta réplica.

Camiseta de pre-partido.

Short.

Buzo de entrenamiento.

Pantalón de entrenamiento.

Remera casual.

La compra de una unidad de cada uno de esos productos tiene un costo total de u$s740 en la tienda oficial de Adidas.

Para convertir ese valor a pesos, se tomó como referencia la cotización oficial minorista del Banco Nación correspondiente al 5 de octubre de 2026, de $1.540 por dólar.

Con ese tipo de cambio, los US$740 equivalen a $1.139.600.

La colección completa representa, por sí sola, cerca del 59% del salario formal promedio registrado en julio por el índice RIPTE.

Entrada más colección completa supera el 70% de un sueldo

Al sumar ambos gastos, el hincha que quisiera asistir al partido y comprar todas las prendas de la colección desembolsaría aproximadamente $1.377.353.

El cálculo surge de los $237.753 estimados para la entrada promedio y los $1.139.600 correspondientes a las siete prendas de Adidas.

Frente al salario formal promedio de $1.946.028,12, el gasto representa alrededor del 71% de un ingreso mensual.

En términos nominales, después de realizar ambos desembolsos quedarían $568.675 del salario tomado como referencia para afrontar el resto de los gastos del mes.

El cálculo utiliza el RIPTE porque permite establecer la comparación con la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables registrada oficialmente por el Gobierno nacional.

Sin embargo, ese ingreso no representa a la totalidad de los trabajadores ni equivale al salario que percibe cada empleado registrado. Se trata de un promedio elaborado a partir de las remuneraciones imponibles de los trabajadores estables.

Qué pasa con los ingresos de los trabajadores informales

La diferencia es más marcada cuando el costo del festejo se compara con los ingresos relevados para otros grupos de trabajadores.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, el ingreso medio de la población asalariada general fue de $1.136.558.

En ese caso, los $1.377.353 necesarios para comprar la entrada y completar la colección representarían alrededor del 121% de un ingreso mensual promedio.

Es decir, el gasto necesario para asistir al partido y adquirir las siete prendas superaría el ingreso medio mensual de un trabajador asalariado relevado por la encuesta.

La situación cambia todavía más entre los asalariados que no cuentan con descuento jubilatorio, grupo que comprende principalmente a trabajadores informales.

Para ese segmento, el ingreso medio registrado por la EPH fue de $731.150 durante el primer trimestre de 2026.

Si se compara ese valor con los $1.377.353 del combo de entrada y colección, el desembolso equivale a aproximadamente 188% de un ingreso mensual.

En otras palabras, para cubrir ese gasto un trabajador de ese segmento necesitaría destinar casi dos ingresos mensuales completos.

Cuánto representa cada parte del gasto

La comparación permite separar el peso de cada componente sobre los distintos ingresos de referencia.

En el caso del salario formal promedio del RIPTE, la entrada estimada de $237.753 equivale a aproximadamente el 12% del ingreso mensual, mientras que la colección de Adidas, valuada en $1.139.600, representa cerca del 59%.

En conjunto, ambos gastos llegan al 71%.

Para el ingreso medio de los asalariados relevado por la EPH, de $1.136.558, la entrada representa cerca del 21% y la colección completa alrededor del 100%.

En el caso de los asalariados sin descuento jubilatorio, con un ingreso medio de $731.150, la entrada equivale a aproximadamente el 33% y la colección completa supera el 155%.

La suma alcanza así alrededor del 188% de ese ingreso mensual.

Un partido marcado por la despedida de Messi

El encuentro entre Argentina y Benín tiene como uno de sus principales atractivos la presencia de Messi en lo que fue presentado como su último partido de la Selección en el país.

La expectativa por el encuentro llevó a que las localidades se agotaran poco después de iniciada la venta. Los precios oficiales partieron de $90.000 y llegaron hasta $480.000, según la ubicación dentro del estadio.

A ese gasto se suma el lanzamiento comercial de Adidas, que puso a la venta una colección específica vinculada con Messi y la Selección argentina.

El resultado de ambos consumos permite dimensionar el costo de asistir al partido con el conjunto completo de prendas de la colección. Tomando el precio promedio estimado de la entrada, el tipo de cambio oficial del Banco Nación del 5 de octubre y el salario RIPTE de julio, el desembolso llega a $1.377.353.

La cifra equivale a poco más de siete de cada diez pesos del salario formal promedio registrado por el indicador oficial.

Para quienes perciben ingresos inferiores al promedio, el peso relativo del gasto es mayor. En el caso del ingreso medio de los asalariados de la EPH, el costo supera un salario mensual, mientras que entre los asalariados sin descuento jubilatorio alcanza casi dos ingresos mensuales.

Los valores permiten comparar el precio de la entrada y de la indumentaria con distintos niveles de ingresos laborales, sin considerar otros gastos asociados a la asistencia al estadio, como transporte, alimentación o consumos adicionales.