Cómo quedaron los sueldos de empleados de comercio, bancarios y camioneros en octubre

Tres de los gremios más importantes tuvieron aumentos este mes, a partir de las distintas negociaciones paritarias. Cómo quedaron los básicos

Octubre llegó con aumentos de sueldo para algunos de los gremios más importantes del país. Así es que empleados de comercio, bancarios y camioneros tuvieron subas en los salarios a partir de los últimos acuerdos paritarios.

Por caso, los ingresos de los empleados de comercio tuvieron el último incremento del 1,9% correspondiente al acuerdo del 5,7% total para el trimestre julio-septiembre. En tanto, el caso de los bancarios el ajuste fue del 1,7%, en línea con el último dato de inflación.

Por su parte, los camioneros tuvieron un alza del 1,8% con los sueldos que cobran en octubre, como parte del acuerdo paritario del 9,9% que comprende el período entre septiembre 2026 y febrero 2027.

Cómo quedó el sueldo de empleados de comercio en octubre 2026

Los salarios de los empleados de comercio correspondientes a septiembre, que se cobraron en los primeros días de octubre, reflejaron el último tramo del aumento paritario del 1,9%, correspondiente al acuerdo del 5,7% total para el trimestre julio-septiembre 2026.

La suba salarial, acordada en paritarias ante la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), se aplicó sobre los básicos de junio y mantuvo la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000.

De acuerdo con las escalas oficiales vigentes para septiembre, los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 percibieron durante los primeros días de octubre un salario total que fue desde un mínimo de $1.303.900 para las categorías iniciales de jornada completa hasta un máximo de $1.373.514 para los escalafones superiores del convenio.

En el caso de los empleados de jornada reducida, el ingreso total partió desde un piso de 1.175.696 pesos.

La escala salarial quedó conformada de la siguiente manera:

Maestranza

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Administrativos

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514

Cajeros

Cajeros A: $1.320.875

Cajeros B: $1.326.821

Cajeros C: $1.334.462

Auxiliares

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Vendedores

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514

En cuanto a los adicionales de la actividad, las planillas informativas establecieron que debía liquidarse un 1% anual en concepto de antigüedad sobre la totalidad de los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de las asignaciones extraordinarias por única vez.

También se mantuvo el pago del adicional por presentismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del CCT 130/75.

Las partes que firmaron el acuerdo, además, ratificaron el compromiso de reunirse durante octubre de 2026 para revisar los básicos convencionales frente a la evolución de la economía.

Sueldo de bancarios para octubre tras la paritaria

Los empleados bancarios tuvieron un nuevo aumento salarial con los haberes correspondientes a octubre. La actualización respondió a la aplicación de la cláusula de actualización mensual automática incluida en la paritaria de la actividad.

El mecanismo establece que los salarios se recomponen de manera directa de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tras la difusión del último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un incremento de precios del 1,7% en agosto, se aplicó una nueva actualización sobre los salarios del sector.

Con este mecanismo, los ingresos de los trabajadores bancarios ya habían acumulado una suba del 21,3% en lo que va de 2026.

La escala remunerativa correspondiente a la categoría inicial del sector financiero contempló la suma del haber básico actualizado más el adicional obligatorio vinculado con el rendimiento de las entidades, conocido como ROE.

De esta manera, el ingreso mínimo garantizado para un trabajador que se incorporó a la actividad quedó compuesto por:

Salario inicial base: $2.505.061,24.

Adicional por participación en las ganancias (ROE): $72.41 3,50.

Sueldo total bruto para la categoría inicial: $2.577.474,74.

Sueldo de camioneros para octubre 2026

Los camioneros también comenzaron a percibir en octubre el primer tramo de un nuevo acuerdo salarial. La Federación de Camioneros alcanzó un entendimiento con las principales cámaras patronales del sector del transporte y la logística, FAETYL y FADEEAC.

El acuerdo estableció un aumento del 9,9% para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, que se abonará de manera escalonada a través de seis tramos mensuales para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Además, las partes acordaron un bono extraordinario de $1.200.000, que se abonará en cuatro cuotas.

La paritaria suscripta por la conducción de Hugo Moyano se ubicó dentro de las pautas de referencia establecidas por el área económica nacional para las negociaciones colectivas del sector.

El entendimiento también contempló una actualización de las contribuciones patronales extraordinarias destinadas a la obra social del gremio, OSSCHOCA. El monto quedó fijado en $29.000 mensuales por cada trabajador registrado.

El aumento acumulado del 9,9% se aplicará progresivamente, de acuerdo con el siguiente esquema:

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,7%

Diciembre: 1,6%

Enero de 2027: 1,6%

Febrero de 2027: 1,5%

Cuánto cobraron los camioneros en octubre

Con el primer tramo del acuerdo aplicado, la grilla salarial básica de la actividad quedó conformada por los siguientes valores mínimos:

Conductor de primera categoría: $1.095.276,83 mensuales ($45.636 por día).

Conductor de segunda categoría: $1.075.758,58 mensuales ($44.823 por día).

Conductor de tercera categoría: $1.056.220 mensuales ($44.009,19 por día).

Transportistas de caudales: $1.177.561,55 mensuales ($49.065,06 por día).

Choferes con firma registrada: $1.264.673,91 mensuales ($52.694,75 por día).

Maquinarias especiales y grúas: varió desde $1.114.803,28 al mes (hasta 10 toneladas) hasta $1.996.413,45 mensuales (más de 300 toneladas).

De esta manera, tres de los principales gremios de la actividad privada cerraron acuerdos salariales que determinaron nuevos ingresos para sus trabajadores durante octubre. Entre ellos se encuentran empleados de comercio, bancarios y camioneros, con mecanismos de actualización diferentes y escalas que varían según la categoría y la actividad.

En el caso de los empleados de comercio, los salarios correspondientes a septiembre llegaron a los bolsillos durante los primeros días de octubre con el último tramo del aumento paritario acordado para el tercer trimestre del año. Los bancarios, en tanto, recibieron una nueva actualización vinculada a la inflación, mientras que los camioneros comenzaron a cobrar el primer tramo de una suba escalonada que se extenderá hasta febrero de 2027.