Empleadas domésticas: cuánto se paga por trabajar el feriado del 12 octubre

El feriado del 12 de octubre plantea dudas para las empleadas domésticas. Qué establece la normativa y cómo impacta en el trabajo y el pago

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre y tendrá reglas específicas para las empleadas domésticas. La jornada está alcanzada por un régimen particular que establece cómo debe liquidarse el trabajo realizado ese día.

Para el personal de casas particulares, los feriados nacionales tienen un tratamiento diferente al de una jornada habitual. La normativa contempla distintas situaciones según la modalidad de trabajo y la forma de contratación.

Cuánto cobra una empleada doméstica si trabaja el feriado

Si una trabajadora de casas particulares presta servicios durante un feriado nacional, las horas realizadas deben abonarse con un recargo del 100%, es decir, al doble del valor habitual.

El adicional se aplica sobre el valor correspondiente a la categoría de la empleada y alcanza tanto al personal con retiro como sin retiro.

Si la trabajadora no presta tareas durante el feriado, conserva el derecho a cobrar la remuneración correspondiente a esa jornada. Por lo tanto, el empleador no debe descontar ese día por el hecho de que no haya trabajado.

Cuánto se paga por hora trabajada el feriado

Para calcular cuánto corresponde pagar, primero hay que tomar el valor mínimo de la hora correspondiente a la categoría de la trabajadora y luego aplicar el recargo del 100%.

En el caso de una empleada de tareas generales con retiro, por ejemplo, si el valor habitual de la hora es de $4.064,08, una hora trabajada durante el feriado se abona a $8.128,16.

El mismo criterio se aplica a las demás categorías:

supervisor/a

tareas específicas

caseros

asistencia y cuidado de personas

Por lo tanto, el cálculo no consiste en sumar un monto fijo, sino en duplicar el valor correspondiente a las horas efectivamente trabajadas durante el feriado.

Qué pasa si la empleada doméstica no trabaja el feriado

Si la trabajadora decide no prestar tareas el lunes 12 de octubre, no corresponde descontarle el día.

La Secretaría de Trabajo establece expresamente que durante los feriados nacionales las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a no trabajar y cobrar igualmente la jornada, tanto si trabajan por hora como si están bajo la modalidad sin retiro.

Por lo tanto, el feriado no debe computarse como una falta ni generar una reducción automática de la remuneración.

Cómo se calcula si trabaja algunas horas

Si la empleada trabaja por hora y concurre al domicilio durante el feriado, se deben contabilizar las horas efectivamente realizadas y aplicar sobre ellas el recargo del 100%.

Por ejemplo, si una trabajadora de tareas generales con retiro presta servicios durante cuatro horas el lunes 12 de octubre y el valor mínimo habitual de la hora es de $4.064,08, el cálculo sería:

$4.064,08 × 4 horas × 2 = $32.512,64

Ese sería el importe correspondiente a esas cuatro horas trabajadas en el feriado, tomando como referencia el valor horario utilizado en el ejemplo.

Feriado y domingo: qué hay que tener en cuenta

En 2026, el feriado de octubre será el lunes 12, por lo que no se presenta la situación de un feriado que coincida con un domingo.

De todos modos, la Ley 26.844 establece que las horas suplementarias realizadas en domingos y feriados tienen un recargo del 100%.

Para el feriado del 12 de octubre, entonces, la regla aplicable es clara: si la empleada doméstica trabaja, las horas deben liquidarse con el adicional correspondiente.

Qué deben tener en cuenta los empleadores

Los valores establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares funcionan como mínimos salariales. Si la remuneración acordada con la trabajadora es superior, el cálculo del feriado debe realizarse tomando como referencia el salario que efectivamente corresponda.

La clave para el lunes 12 de octubre es distinguir entre las dos situaciones:

Si la empleada no trabaja: conserva el derecho a cobrar la remuneración correspondiente al feriado.

conserva el derecho a cobrar la remuneración correspondiente al feriado. Si trabaja: las horas realizadas deben pagarse con un recargo del 100%.

las horas realizadas deben pagarse con un recargo del 100%. Si trabaja por hora: se toma el valor horario que corresponda a su categoría y se lo duplica por las horas trabajadas.

se toma el valor horario que corresponda a su categoría y se lo duplica por las horas trabajadas. Si está mensualizada: el feriado forma parte de su remuneración y, si además presta tareas ese día, corresponde contemplar el recargo establecido.

La Secretaría de Trabajo confirma que esta regla alcanza al personal de casas particulares durante los feriados nacionales.

Cuándo es el feriado de octubre 2026

El feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será el lunes 12 de octubre. La fecha forma parte de los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación argentina.

Para las empleadas domésticas, esto implica que el lunes 12 será una jornada alcanzada por las reglas especiales de pago de los feriados.