Sancor Seguros respondió a las críticas por el show de drones en la despedida de Messi

La empresa publicó un mensaje después de la controversia por su logo en el espectáculo de drones que acompañó la despedida del capitán argentino

La participación de Sancor Seguros en el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental terminó convirtiéndose en motivo de cuestionamientos. La compañía publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse a las repercusiones, pero varios usuarios retomaron el episodio y expresaron su descontento.

"Llenamos el cielo de luces. Y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, Capitán", escribió la aseguradora en una placa blanca con letras en los colores de la marca.

La publicación aludió a las críticas que había recibido por la presencia de su identidad visual durante el espectáculo organizado para despedir al futbolista de la Selección argentina. Entre las respuestas, algunos usuarios incluso plantearon que dejarían de contratar los servicios de la compañía.

Sancor Seguros respondió a las críticas por el show de drones con un mensaje dedicado a Lionel Messi

Las críticas que recibió la aseguradora en redes sociales

Los comentarios se concentraron, en buena medida, en la decisión de incluir el nombre de la empresa en una celebración que los hinchas esperaban que estuviera dedicada exclusivamente a Messi.

Algunas de las frases que aparecieron en las respuestas a la publicación fueron:

"Orgulloso de haberme dado de baja del seguro

"¿Cuál es el número para darme de baja?"

"Te salió cara la jugada"

"Baja masiva"

También hubo mensajes de tono más duro, entre ellos "Ojalá se fundan" y "Horrible lo de los drones".

Las reacciones reflejaron el rechazo de parte del público a la presencia de la marca en uno de los momentos más emotivos de la despedida.

Algunos usuarios fueron más allá de las críticas y amenazaron con dar de baja sus seguros

El logo que interrumpió el clima de homenaje en el Monumental

El episodio ocurrió después de la victoria de la Selección argentina por 3-0 ante Benín. Una vez terminado el encuentro, los hinchas aguardaban el espectáculo de drones previsto como parte del reconocimiento al capitán.

Con los protagonistas ubicados detrás de Messi sobre el campo de juego y el estadio iluminado, los dispositivos comenzaron a formar figuras en el cielo. Sin embargo, la primera imagen fue el logo de "Sancor Seguros", la empresa que auspiciaba el homenaje.

La aparición de la marca generó silbidos en las tribunas y modificó el clima que se había creado alrededor de la despedida. Las imágenes del momento se difundieron en las redes sociales y alimentaron una discusión que continuó durante los días siguientes, hasta que la compañía publicó su respuesta.

La bandera de Malvinas que generó críticas en Reino Unido

La despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental también tuvo repercusiones internacionales por otro episodio de la ceremonia. Durante el homenaje al capitán argentino apareció una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un mensaje vinculado con el reclamo de soberanía sobre las islas.

La imagen llegó a los medios británicos y provocó cuestionamientos en Reino Unido. De esta manera, una escena de la celebración que acompañó la última presentación de Messi con la Selección argentina trascendió el ámbito deportivo y abrió otra discusión alrededor del evento.

El episodio se sumó a las repercusiones que dejó una jornada cargada de emoción para los hinchas argentinos.