El papa León XIV canceló su visita a Asís, pero mantiene la gira prevista para noviembre

El Papa canceló su viaje a Asís porque sus médicos desaconsejaron volar en helicóptero tras su operación de pulmón. La gira regional sigue en pie

La primera gira latinoamericana del papa León XIV tiene fecha prevista para noviembre y, por ahora, continúa en pie. El recorrido por Uruguay, y Perú se mantiene entre los próximos compromisos del Pontífice, pese a que los médicos le recomendaron limitar los desplazamientos durante su recuperación de una cirugía de pulmón.

La precaución tuvo una consecuencia concreta en su agenda: León XIV no asistirá el martes 27 de octubre a una actividad por la paz en Asís. El motivo no es un empeoramiento de su salud, sino la recomendación de evitar un vuelo en helicóptero tan poco tiempo después de la intervención.

El Vaticano comunicó que los controles posteriores a la operación arrojaron resultados favorables. Una radiografía de tórax permitió verificar la evolución del Pontífice, aunque el equipo que lo atiende consideró que todavía era pronto para realizar ese traslado.

En su comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede señaló que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre". El informe también confirmó "su excelente evolución postoperatoria".

Qué actividades tenía previstas en Asís

La presencia del Papa estaba programada en el encuentro "Paz desarmada y desarmante", convocado para recordar los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, impulsada por San Juan Pablo II.

Aunque no participará personalmente, León XIV hará llegar un mensaje a los organizadores y a los representantes religiosos que se reunirán en la ciudad italiana. La Santa Sede anticipó que el Pontífice considera fundamentales el diálogo y los gestos orientados a la convivencia, especialmente en un escenario internacional marcado por las disputas.

El mensaje buscará transmitir esa postura a través de una reflexión sobre el valor de la paz. Según informó el Vaticano, el Papa está "convencido de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos".

El diagnóstico que obligó a operarlo en Roma

La intervención a la que fue sometido León XIV se realizó el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. El Pontífice, de 71 años, había revelado dos días antes, durante el rezo del ángelus, que le habían encontrado un nódulo en el pulmón derecho.

Los análisis permitieron establecer que se trataba de un adenocarcinoma localizado. Para extirparlo, el equipo médico retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La operación resultó exitosa y los estudios indicaron que la enfermedad no se había extendido. Por ese motivo, los profesionales descartaron la necesidad de someter al Papa a otras terapias y comunicaron que "no será necesario ningún tratamiento adicional".

Después de recibir el alta, León XIV retomó sus compromisos públicos. Volvió a participar del ángelus y de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde también saludó a los presentes desde el papamóvil.

Un itinerario de 14 vuelos y nueve misas multitudinarias

Los preparativos para el viaje regional previsto entre el 6 y el 17 de noviembre siguen adelante. Será la primera gira latinoamericana del pontificado e incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

La planificación contempla una agenda exigente: 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, además de nueve misas multitudinarias. Entre los destinos figura Cusco, en territorio peruano, ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para esa parte del recorrido también se prevé un traslado en helicóptero.

La cancelación de la visita a Asís no implica, por sí sola, un cambio en el cronograma de noviembre. Mientras continúa la recuperación, el Vaticano conserva la gira entre las actividades previstas para el Papa.

La reacción de León XIV que renovó las expectativas por su visita a la Argentina

La posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina volvió a cobrar fuerza después de un encuentro que mantuvo con religiosos argentinos en el Vaticano. Durante la audiencia pública del miércoles 21 de octubre, Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano, se acercaron al Pontífice y le transmitieron una invitación para que visite Córdoba.

"Padre, te esperamos en Córdoba", le dijeron. La respuesta del Papa, "Allá vamos", alimentó las expectativas en torno a la gira prevista para noviembre. El episodio ocurrió durante la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro y fue relatado por Fernando León, quien participaba del cuarto Encuentro Internacional de Religiosos Hermanos, organizado por el grupo Tutti Fratelli.

En declaraciones posteriores, el religioso describió al Pontífice como sonriente, entusiasta y lúcido, aunque también advirtió que se lo notaba cansado por la operación reciente. La intervención pulmonar había tenido lugar apenas una semana antes del encuentro.

La reacción del Papa se sumó a otros indicios que mantienen la expectativa por su llegada al país. El cirujano Stefano Margaritora había señalado que, desde el punto de vista clínico, no encontraba razones que impidieran realizar el viaje programado. Sin embargo, la decisión definitiva depende de la evolución de León XIV y de las recomendaciones médicas.