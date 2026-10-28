Aquellos que cobren haberes mínimos recibirán un pago adicional por única vez, junto con el incremento correspondiente al onceavo mes del año

El aumento es proporcional según el haber. Se recomienda revisar recibos en Mi ANSES por descuentos.

Se mantiene el bono de hasta $70.000 para quienes cumplan requisitos. El ingreso total llega a $514.158,45.

Las jubilaciones y pensiones ANSES suben 1,93% en noviembre por la inflación. El haber mínimo alcanza $444.158,45.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una actualización de sus haberes en noviembre de 2026. El incremento previsto es del 1,93%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual vinculado con la inflación. Además, continuará el pago del bono previsional de hasta $70.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $444.158,45. Para quienes reciban el bono completo, el ingreso mensual llegará a $514.158,45. La diferencia se notará en el monto que cada beneficiario tendrá disponible durante el mes, aunque la cifra final dependerá de la prestación que cobre, de los descuentos aplicados y de su situación particular.

La actualización también alcanzará a otras prestaciones previsionales, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). En estos casos, el aumento se calcula sobre el haber correspondiente a cada beneficio. Por eso, aunque el porcentaje sea el mismo, los importes finales serán distintos.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre de 2026

El aumento del 1,93% modificará los montos de las jubilaciones y pensiones alcanzadas por la movilidad previsional. Para quienes cobran el haber mínimo, el ingreso mensual pasará a $444.158,45, sin contar el bono extraordinario.

Con el refuerzo completo, en cambio, el total ascenderá a $514.158,45. Esta diferencia es importante para quienes organizan sus gastos mensuales, ya que el haber y el bono se computan como conceptos distintos dentro del esquema de pago.

Los principales valores previstos para noviembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,45

Jubilación mínima con bono de $70.000: $514.158,45

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,76

PUAM con bono: $425.326,76

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $310.910,91

PNC por invalidez o vejez con bono: $380.910,91

Jubilación máxima: $2.988.765,84

Estos importes permiten tener una referencia de cuánto cobrará cada grupo de beneficiarios. Sin embargo, hay una diferencia entre el monto anunciado para una prestación y el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria.

La verdad es que el recibo individual es el que permite conocer esa cifra con mayor precisión. Los descuentos y otros conceptos incluidos en la liquidación pueden modificar el importe depositado, por lo que conviene revisar el detalle antes de dar por confirmado el total.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes pueden cobrarlo

El bono previsional de hasta $70.000 continuará destinado a jubilados y pensionados que se encuentren dentro de los límites de ingresos previstos para acceder al refuerzo.

El esquema contempla principalmente a los titulares de jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a quienes perciben determinadas Pensiones No Contributivas.

Para quienes reciben la jubilación mínima, el complemento completo elevará el ingreso mensual a $514.158,45, siempre que se mantengan las condiciones informadas para noviembre. En las demás prestaciones alcanzadas, el total dependerá del haber correspondiente y de los requisitos para recibir el adicional.

También existe una situación intermedia. Algunos jubilados cobran más que la mínima, pero no llegan al límite de ingresos establecido para acceder al bono completo. En esos casos, el refuerzo puede ser proporcional: se paga una suma menor para completar el tope previsto.

Por ejemplo, un jubilado que perciba $490.000 podría recibir un bono de $24.158,45. De esa manera, su ingreso total alcanzaría los $514.158,45. No cobraría los $70.000 completos, pero sí un adicional equivalente a la diferencia entre su haber y el límite fijado.

En cambio, quienes superen ese tope no accederán al complemento bajo este esquema. Por eso, no alcanza con saber cuánto aumentó la jubilación: también hay que considerar el monto mensual que percibe cada titular y las condiciones vigentes para noviembre.

El bono no se incorpora al haber permanente

Hay una diferencia que conviene tener presente al momento de hacer las cuentas: el aumento por movilidad y el bono extraordinario no tienen el mismo tratamiento.

El incremento del 1,93% se aplica sobre los haberes previsionales alcanzados por el mecanismo de actualización mensual. El bono, en cambio, funciona como un adicional destinado a complementar los ingresos de determinados grupos de beneficiarios.

Esto significa que el refuerzo no se incorpora al haber permanente ni se utiliza como base para calcular los aumentos de los meses siguientes. La movilidad futura se determinará según el mecanismo vigente y los indicadores económicos que correspondan a cada período.

En la práctica, esta distinción ayuda a entender por qué el total cobrado durante un mes puede ser diferente del haber que se toma como referencia para las actualizaciones posteriores.

También explica por qué dos personas que reciben prestaciones de ANSES pueden terminar el mes con ingresos distintos, incluso cuando ambas acceden al aumento correspondiente. El tipo de beneficio, el monto de partida y la posibilidad de cobrar el bono influyen en el resultado.

Para saber cuánto corresponde en cada caso, entonces, hay que identificar el haber previsional, verificar si se cumplen las condiciones para recibir el refuerzo y consultar la liquidación individual.

Por qué aumentan las jubilaciones en noviembre

La actualización prevista para noviembre responde al sistema de movilidad mensual vinculado con la inflación. Este mecanismo utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado dos meses antes del período en que se aplican los nuevos valores.

Para el ajuste de noviembre de 2026, la referencia es la inflación de septiembre. Según los datos aportados para esta actualización, el incremento será del 1,93%.

El sistema busca trasladar a los haberes previsionales la variación de los precios registrada durante el período correspondiente. De esta manera, las jubilaciones y pensiones alcanzadas reciben una actualización mensual de acuerdo con el indicador establecido.

El porcentaje se aplica sobre el haber de cada prestación, pero el aumento expresado en pesos no es igual para todos. Quien cobra la mínima recibe un incremento nominal diferente del que corresponde a una persona con una jubilación más alta. Lo mismo sucede con la PUAM y las Pensiones No Contributivas, cuyos valores de partida son distintos.

Por ejemplo, dos beneficiarios pueden recibir un aumento del 1,93% y, aun así, ver diferencias en la cantidad de pesos que se agregan a sus ingresos. La explicación está en el monto que cobraban antes del ajuste.

Además, el aumento mensual debe analizarse por separado del bono extraordinario. Mientras la movilidad modifica el haber previsional, el refuerzo se liquida como un adicional y depende de las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Qué prestaciones de ANSES reciben el aumento

La movilidad previsional alcanza a distintas prestaciones administradas por ANSES. Entre ellas se encuentran las jubilaciones del sistema contributivo, las pensiones y otros beneficios comprendidos en las normas vigentes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas que reúnen los requisitos establecidos para acceder a esa prestación. Su importe se calcula en relación con la jubilación mínima y puede complementarse con el bono cuando corresponde.

Las Pensiones No Contributivas, por su parte, incluyen prestaciones destinadas a determinados grupos que cumplen con las condiciones previstas por la normativa. Entre ellas se encuentran las pensiones por invalidez y vejez, cuyos montos también se actualizan según el mecanismo aplicable.

En noviembre, los titulares de una PUAM tendrán un haber de $355.326,76, mientras que quienes perciban una PNC por invalidez o vejez cobrarán $310.910,91, de acuerdo con los valores informados.

Si reúnen los requisitos para recibir el bono completo, los ingresos respectivos llegarán a $425.326,76 y $380.910,91. En ambos casos, el adicional representa una diferencia en el dinero disponible durante el mes.

De todos modos, cada beneficiario deberá verificar su situación particular. El tipo de prestación, el haber que percibe y las condiciones de acceso al refuerzo determinarán cuánto cobrará finalmente.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto de la prestación. Por ese motivo, los depósitos se distribuyen en distintas fechas a lo largo del mes.

El organismo establece un cronograma para quienes cobran hasta el haber mínimo y otro para los beneficiarios que reciben ingresos superiores a ese límite. La terminación del DNI permite identificar el día asignado a cada grupo.

Para conocer la fecha exacta de cobro de noviembre de 2026, los titulares deberán consultar el calendario oficial de ANSES. Es un paso que conviene hacer antes de ir al banco, ya que las fechas pueden variar por feriados o cuestiones administrativas.

Los beneficiarios también pueden ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar la información de su prestación.

Desde esa plataforma es posible consultar la fecha y el lugar de cobro, acceder al recibo mensual de haberes y comprobar los conceptos incluidos en la liquidación. Así, cada titular puede verificar cuánto le corresponde por su jubilación o pensión y si figura el bono extraordinario.

Consultar el cronograma con anticipación también permite organizar mejor los gastos del mes. Para quienes dependen de una fecha determinada para pagar servicios, comprar medicamentos o cubrir otros compromisos, conocer el día de acreditación ayuda a evitar confusiones.

Cómo consultar el recibo de haberes y controlar el aumento

Antes de confirmar cuánto cobrarán en noviembre, los jubilados y pensionados pueden revisar su recibo digital a través de Mi ANSES. Allí encontrarán el detalle de la liquidación y podrán comprobar si los importes corresponden a su prestación.

El documento permite identificar el haber liquidado, los descuentos aplicados y los adicionales que correspondan. También sirve para verificar si el aumento mensual se reflejó en el monto informado por el organismo.

Para realizar la consulta, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma oficial con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, podrán acceder a los datos de su prestación y revisar los conceptos que integran el pago.

Además, conviene comprobar que los datos personales y bancarios estén actualizados. Mantener vigentes el domicilio, el teléfono de contacto y el correo electrónico facilita la recepción de comunicaciones relacionadas con los trámites previsionales.

¿Y qué ocurre si el importe depositado no coincide con el esperado? En ese caso, lo primero es revisar el recibo para identificar los conceptos incluidos y comprobar si se aplicaron descuentos. Si las diferencias persisten, el titular podrá recurrir a los canales oficiales de atención de ANSES para solicitar información sobre su liquidación.

En noviembre de 2026, la jubilación mínima se ubicará en $444.158,45 y llegará a $514.158,45 para quienes reciban el bono completo de $70.000. El monto definitivo dependerá de la prestación de cada beneficiario, los descuentos correspondientes y las condiciones de acceso al refuerzo previsional.