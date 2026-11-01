Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1,6% en noviembre. Conocé cuánto cobrarán por hora y qué adicionales deben recibir

En noviembre, el personal doméstico recibe una suba del 1,6% y se integra el saldo de la suma no remunerativa.

El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma de incrementos establecido para el segundo semestre del año. La suba alcanzará a todas las categorías del régimen laboral y comprenderá tanto a las trabajadoras contratadas con retiro como a quienes cumplen sus tareas sin retiro.

Además, el esquema ya tiene previsto otro incremento del 1,6% en diciembre, con el que se completará la actualización salarial de este año. Para miles de trabajadoras y empleadores, conocer los nuevos importes es necesario a la hora de organizar los pagos y calcular cuánto corresponde cobrar por cada jornada.

Los aumentos quedaron formalizados mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo que establece las remuneraciones mínimas del sector. La normativa dispuso una serie de reajustes mensuales que comenzaron en agosto y se extenderán hasta diciembre.

En noviembre también habrá un cambio en la composición de los haberes: se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa de $20.000 que se había otorgado en agosto. Este movimiento debe tenerse en cuenta al momento de realizar las liquidaciones, ya que modifica los conceptos que integran la remuneración.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en noviembre de 2026

Los salarios mínimos del personal de casas particulares dependen de las tareas que realiza cada trabajadora y de la modalidad bajo la cual fue contratada. No cobra lo mismo una persona que se ocupa de la limpieza general de una vivienda que otra dedicada al cuidado de niños o adultos mayores.

También hay diferencias entre quienes trabajan con retiro y quienes cumplen sus funciones sin retirarse del domicilio del empleador. Por eso, antes de calcular el sueldo, conviene identificar correctamente la categoría correspondiente.

Las escalas establecen los importes mínimos obligatorios por cada hora de trabajo. Para noviembre de 2026, los valores informados para las distintas actividades son los siguientes:

Tareas generales: limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar

Con retiro: $4.447,11 por hora

Sin retiro: $4.170,52 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Esta categoría comprende las tareas vinculadas con la atención de niños, adultos mayores y personas enfermas.

Con retiro: $4.918,66 por hora

Sin retiro: $4.447,11 por hora

Caseros

Incluye a quienes realizan tareas de cuidado y mantenimiento general de una vivienda en la que residen como parte de su modalidad de trabajo.

Sin retiro: $4.447,11 por hora

Tareas específicas

Comprende actividades que requieren conocimientos particulares, como la preparación de comidas y otras labores especializadas dentro del hogar.

Con retiro: $5.093,82 por hora

Sin retiro: $4.695,59 por hora

Supervisión

Corresponde al personal que tiene a su cargo la coordinación y el control de las tareas realizadas por otras trabajadoras de casas particulares.

Con retiro: $5.339,08 por hora

Sin retiro: $4.923,44 por hora

Estos importes funcionan como referencia mínima para calcular los pagos de noviembre. La remuneración final dependerá de las horas trabajadas, la categoría correspondiente y los adicionales que deban incorporarse en cada caso.

Cómo se calcula el sueldo mensual del personal de casas particulares

Una de las primeras cuestiones que deben tener en cuenta los empleadores es la cantidad de horas trabajadas durante el mes y la modalidad de contratación. No es lo mismo liquidar los haberes de una trabajadora que concurre algunas horas por semana que los de otra que cumple una jornada mensual.

En los casos de contratación por hora, el cálculo se realiza tomando el valor correspondiente a la categoría y multiplicándolo por las horas efectivamente trabajadas. Por ejemplo, si una empleada realiza tareas generales con retiro durante cuatro horas, el importe básico de esa jornada se obtiene multiplicando el valor horario por cuatro.

A ese resultado deben sumarse los adicionales que correspondan, como antigüedad, horas extra o zona desfavorable, cuando se cumplan las condiciones previstas para cada concepto.

Cuando existe una relación laboral mensual, en cambio, se utilizan los salarios mínimos mensuales establecidos para la categoría y la modalidad correspondiente. La liquidación también debe contemplar los suplementos que establece el régimen.

La diferencia entre trabajar con retiro y sin retiro está vinculada con las condiciones en las que se desarrolla la relación laboral. En el primer caso, la trabajadora cumple sus funciones y se retira del domicilio al finalizar la jornada. En el segundo, permanece en la vivienda del empleador durante los períodos acordados.

Además, es necesario prestar atención a las tareas que efectivamente realiza cada persona. Una trabajadora contratada para limpieza general puede tener una función distinta de otra que se dedica al cuidado de personas o a la preparación de comidas. Esa clasificación determina qué escala salarial debe utilizarse.

Qué adicionales deben cobrar las empleadas domésticas

El salario básico no siempre representa el total que debe recibir una trabajadora de casas particulares. La legislación contempla distintos adicionales que pueden modificar el importe final y que los empleadores deben incorporar cuando corresponde.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. El cálculo debe contemplar el tiempo de permanencia en la relación laboral y sumarse a la remuneración correspondiente.

En la práctica, esto significa que dos trabajadoras que realizan las mismas tareas y cumplen idéntica cantidad de horas pueden cobrar importes diferentes si una tiene más años de antigüedad que la otra.

También deben considerarse las horas extraordinarias. En este punto, el porcentaje adicional depende del día y del horario en que se haya realizado el trabajo. La diferencia no es menor, porque el recargo cambia según se trate de una jornada habitual o de un sábado por la tarde, un domingo o un feriado nacional.

Cuánto se paga por horas extra en noviembre

El régimen establece dos tipos de recargos para las horas trabajadas fuera de la jornada habitual.

Cuando las horas extraordinarias se realizan durante días hábiles comunes, corresponde aplicar un adicional del 50% sobre el valor de la hora normal.

En cambio, el recargo asciende al 100% cuando las tareas se desarrollan los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados nacionales.

Para entender cómo funciona, basta con tomar como referencia el valor horario de la categoría correspondiente. Si una trabajadora realiza horas extra durante un día hábil, el empleador debe calcularlas con el recargo del 50%. Si las cumple un domingo o durante un feriado nacional, corresponde aplicar el adicional del 100%.

Por eso, al preparar la liquidación mensual, no alcanza con sumar todas las horas trabajadas y multiplicarlas por el mismo importe. Es necesario distinguir cuáles fueron horas ordinarias y cuáles extraordinarias, además de identificar cuándo se realizaron.

Qué trabajadoras cobran el adicional por zona desfavorable

El régimen de casas particulares también contempla un suplemento para quienes desarrollan sus actividades en determinadas regiones del país. Se trata del adicional por zona desfavorable, que representa un 31% sobre los salarios mínimos establecidos para el sector.

El beneficio alcanza a las trabajadoras que prestan servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

También comprende al partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Para calcular este adicional, se debe aplicar el porcentaje correspondiente sobre el salario mínimo de la categoría y modalidad de contratación. De esta manera, una trabajadora que desarrolla sus tareas en alguna de estas jurisdicciones percibe un importe superior al que establece la escala general para el resto del país.

Este concepto debe incorporarse a la liquidación junto con los demás adicionales que correspondan. Por eso, la ubicación donde se presta el servicio es otro de los datos que los empleadores deben verificar antes de calcular los haberes.

Cuándo será el próximo aumento para las empleadas domésticas

El incremento de noviembre forma parte de un cronograma de actualizaciones salariales que comenzó en agosto de 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció subas escalonadas para el segundo semestre, con el objetivo de actualizar progresivamente las remuneraciones del sector.

Después del reajuste del 1,6% correspondiente a noviembre, el esquema prevé otro incremento del mismo porcentaje para diciembre. Será el último tramo del calendario salarial establecido mediante la Resolución 6/2026.

Así, los nuevos valores deberán aplicarse a todas las categorías y modalidades de contratación comprendidas en el régimen. Los empleadores tendrán que considerar, además, la incorporación al salario básico del tramo restante de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

Para las trabajadoras, consultar las escalas permite controlar que el pago recibido respete los mínimos establecidos y que se hayan incluido los adicionales correspondientes. Para los empleadores, conocer los importes actualizados es necesario para liquidar correctamente los haberes y cumplir con las obligaciones laborales.

Con el aumento de diciembre se completará el esquema previsto para 2026. Hasta entonces, los valores de noviembre serán la referencia para calcular las remuneraciones del personal de casas particulares durante el penúltimo mes del año.