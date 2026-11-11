El conductor ironizó sobre Pampita y Yanina Latorre y criticó los privilegios de un grupo de invitados durante la multitudinaria ceremonia en Palermo

La discusión sobre los invitados que tuvieron acceso a un sector reservado durante la misa de León XIV encontró un lugar en la televisión. Mario Pergolini retomó el tema en Otro día perdido, por El Trece, y lanzó una serie de bromas dirigidas a algunas de las figuras que participaron de la ceremonia desde la carpa VIP.

Uno de los comentarios más filosos estuvo dirigido a Pampita. El conductor vinculó su presencia en ese espacio con sus anteriores participaciones en las peregrinaciones a Luján y construyó una comparación irónica entre ambas situaciones.

"Pampita pasó de caminar para ir a Luján, así, que iba a dormir en una bolsa, al VIP. Ese es el famoso ascenso social, ¿no?", disparó.

No fue la única figura mencionada. Yanina Latorre también quedó involucrada en el intercambio, cuando Pergolini imaginó que alguien habría tenido que pedirle que moderara sus comentarios durante un encuentro religioso encabezado por el Papa: "A Yanina le habrán tapado la boca".

Misa del Papa en Palermo: qué famosos estuvieron en la carpa VIP

El episodio ocurrió durante la misa que León XIV celebró el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La convocatoria superó los dos millones de personas, distribuidas a lo largo de la avenida Del Libertador. Mientras buena parte del público aguardó durante horas para acercarse a la ceremonia, un grupo de invitados contó con un lugar diferenciado.

La carpa tenía acceso exclusivo, asientos, catering y otras comodidades. Entre quienes ingresaron estuvieron Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza, Florencia de la V, Analía Franchín, Zulemita Menem y Claudia Villafañe. También participaron empresarios y dirigentes políticos.

La existencia de ese espacio generó cuestionamientos en redes sociales. El punto de fricción fue la diferencia entre las condiciones que tuvieron esas personalidades y las del resto de los fieles, en una celebración cuyo mensaje estaba relacionado con la humildad, la solidaridad y la austeridad.

La discusión no giró únicamente alrededor de la organización del sector reservado. También alcanzó a quienes aceptaron las invitaciones y a la exposición de una experiencia privilegiada en medio de una convocatoria multitudinaria.

Pergolini contó por qué no fue al VIP de la misa de León XIV

Antes de apuntar contra los invitados, el conductor reveló que había sido convocado a la misa y que su decisión de no asistir estuvo relacionada con el desconocimiento de que habría un espacio VIP. Lo contó con una mezcla de sorpresa y humor: "¿Sabés que me dio bronca no haber ido a lo del Papa? Me habían invitado, había un VIP, no sabía que había VIP, ¡si no hubiese ido!".

Después volvió sobre Pampita y agregó una segunda observación, esta vez sobre la posibilidad de que la modelo hubiera modificado sus planes al enterarse de que podía acceder a la carpa: "Pero ella había dicho que se iba a ir a dormir a la noche, hasta que alguien le dijo, 'mirá que hay VIP'. Y dijo, 'ah, bueno, bueno, lo tomo'".

Rada Aristarán puso el foco en la exhibición del VIP

Agustín "Rada" Aristarán participó del debate con una reflexión sobre la dimensión social de estos espacios. Para el artista, el problema no reside solamente en que exista un sector diferenciado, sino en la conducta de quienes buscan que los demás adviertan que forman parte de él.

"El problema del VIP en la cuestión social es la exhibición del VIP. El que va al VIP se pone en el borde del VIP para que lo vean que está en el VIP. Eso es un bajón", sostuvo.

Pergolini siguió el juego y describió, también en tono de broma, una modalidad de exclusividad todavía más restringida. Aclaró que no suele aceptar invitaciones de ese tipo, aunque remató con una definición sobre el lugar al que preferiría ir: "Yo voy al VIP del VIP, al que no te dejan sacar fotos. Que somos cuatro".

El intercambio incluyó además comentarios sobre la vestimenta negra de los asistentes y las distintas categorías de acceso. Así, las bromas del programa volvieron sobre el mismo interrogante que había alimentado las críticas en las redes: qué sentido tiene exhibir un privilegio de ese tipo en una ceremonia multitudinaria cuyo mensaje central apuntaba, precisamente, a valores alejados de la ostentación.