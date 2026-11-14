Las empleadas domésticas recibirán un aumento del 1,6% en diciembre. Cuánto cobrarán por hora, los nuevos sueldos y el aguinaldo

Además, en diciembre se liquida la segunda cuota del aguinaldo y pueden aplicarse adicionales por antigüedad o zona desfavorable.

Se establecen nuevos valores mínimos para cada función laboral, diferenciando entre personal con y sin retiro, y cubriendo distintas tareas.

Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026. Este incremento impacta en las tarifas mínimas por hora y mensuales de todas las categorías.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial del 1,6% en diciembre de 2026, de acuerdo con la actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La suba alcanzará a todas las categorías de la actividad y modificará los valores mínimos que deben cobrar quienes trabajan por hora y quienes tienen una remuneración mensual.

El incremento llegará en el último mes del año y tendrá impacto en los ingresos del personal que realiza tareas de limpieza, mantenimiento del hogar, asistencia y cuidado de personas, entre otras actividades comprendidas en el régimen de casas particulares. Para los empleadores, además, será necesario revisar las escalas y ajustar los pagos de acuerdo con los nuevos importes.

Uno de los valores que más interesa conocer es el correspondiente al personal para tareas generales con retiro. Se trata de la categoría que comprende actividades habituales como limpiar, ordenar, lavar y mantener una vivienda. En diciembre, el salario mínimo para esta modalidad quedará en $4.237,25 por hora.

La diferencia respecto de noviembre será de $66,73 por cada hora trabajada, ya que hasta ahora el valor se ubicaba en $4.170,52. Aunque el aumento pueda parecer acotado cuando se observa una sola hora, el impacto se acumula al calcular el pago de toda una semana o del mes completo.

La actualización forma parte del esquema de incrementos salariales previsto para el cierre de 2026. Además, desde noviembre quedó incorporada al salario básico la suma extraordinaria que se había abonado durante agosto. Esto significa que ese concepto pasó a formar parte de la remuneración habitual y debe tenerse en cuenta al consultar los nuevos valores.

Cuánto cobrarán por hora las empleadas domésticas en diciembre de 2026

Los valores mínimos por hora del personal de casas particulares dependen de la categoría laboral y de las funciones que desempeña cada trabajador. No todas las actividades tienen la misma remuneración, ya que la escala contempla diferentes responsabilidades y tareas.

Para diciembre de 2026, los importes mínimos correspondientes al personal con retiro serán los siguientes:

Supervisores: $5.002,21 por hora

Personal para tareas específicas: $4.770,72 por hora

Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 por hora

Personal para tareas generales: $4.237,25 por hora

Cada categoría tiene características propias. Los supervisores, por ejemplo, son quienes coordinan y controlan el trabajo de otros empleados dentro de una vivienda. El personal para tareas específicas, en cambio, realiza actividades que requieren conocimientos particulares o una preparación determinada.

En el caso de asistencia y cuidado de personas, la función comprende el acompañamiento y la atención de quienes necesitan ayuda para desarrollar sus actividades cotidianas. Por su parte, el personal para tareas generales se ocupa principalmente de la limpieza, el lavado, el planchado y el mantenimiento habitual del hogar.

También hay que considerar la situación de los caseros. Para esta actividad existe una escala particular, vinculada con la modalidad sin retiro, porque los trabajadores residen en el establecimiento donde prestan sus servicios.

Un punto que conviene tener presente es que estos importes representan los salarios mínimos legales. Los empleadores pueden acordar pagos superiores, pero no están habilitados a abonar menos que el valor establecido para la categoría y modalidad de contratación correspondiente.

¿Y cómo se calcula el ingreso de quienes trabajan solamente algunas horas por semana? La cuenta parte del valor mínimo por hora y se multiplica por la cantidad de tiempo efectivamente trabajado.

Por ejemplo, una empleada de tareas generales con retiro que trabaja 20 horas semanales tendrá como referencia los $4.237,25 por cada hora. Si mantiene ese esquema durante cuatro semanas, el cálculo arroja $338.980, antes de incorporar los adicionales que pudieran corresponder.

La diferencia puede ser significativa según la cantidad de horas contratadas. Por eso, tanto trabajadores como empleadores necesitan identificar correctamente la categoría y verificar el valor vigente antes de realizar la liquidación.

Cuánto cobrarán por mes las empleadas domésticas en diciembre

El aumento del 1,6% también se trasladará a los salarios mensuales de las empleadas domésticas que trabajan con retiro y sin retiro. En este caso, los importes cambian según las tareas realizadas y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Para una jornada laboral completa, los nuevos valores mínimos de diciembre de 2026 serán los siguientes:

Supervisores: $624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro

y $688.207,61 sin retiro Personal para tareas específicas: $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro

y $643.289,43 sin retiro Caseros: $571.280,64

Asistencia y cuidado de personas: $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro

y $629.727,77 sin retiro Personal para tareas generales: $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro

La diferencia entre las modalidades tiene que ver con las condiciones de prestación del servicio. Una empleada con retiro termina su jornada y regresa a su domicilio, mientras que una trabajadora sin retiro permanece en la vivienda donde desarrolla sus tareas.

Los importes mensuales corresponden a una jornada completa de 48 horas semanales. Sin embargo, muchas empleadas domésticas tienen contrataciones por menos horas y, en esos casos, el cálculo debe ajustarse a la cantidad de tiempo trabajado y a las disposiciones laborales aplicables.

Por eso, no alcanza con mirar el salario mensual publicado en la escala. Antes de determinar cuánto corresponde pagar, es necesario revisar la modalidad de contratación, las horas semanales y las funciones que efectivamente cumple la trabajadora.

Además, hay otros conceptos que pueden modificar el ingreso final. Entre ellos aparecen los adicionales por antigüedad y por zona desfavorable, que deben incorporarse cuando se cumplen las condiciones previstas por la normativa.

El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario mensual por cada año trabajado con el mismo empleador. Se trata de un reconocimiento que se acumula con el paso del tiempo y que debe reflejarse en la liquidación salarial.

Por ejemplo, una empleada doméstica que lleva cinco años trabajando para el mismo empleador tiene derecho a un adicional del 5% sobre la remuneración que corresponda.

También existe el adicional por zona desfavorable, que se aplica a quienes trabajan en determinadas provincias y regiones contempladas por la normativa. Este concepto representa un incremento del 30% sobre los salarios mínimos establecidos para las categorías alcanzadas.

En consecuencia, los importes de diciembre funcionan como punto de partida para calcular los ingresos. El monto que finalmente recibe cada trabajadora puede ser mayor si corresponde sumar alguno de estos adicionales.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en diciembre

Diciembre trae otro pago que las trabajadoras de casas particulares deben tener en cuenta: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Este concepto equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para el pago de diciembre, se toman como referencia los salarios correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre.

Y hay un detalle que conviene no pasar por alto: el aguinaldo no se calcula necesariamente sobre el último sueldo cobrado. La referencia es el mes en el que la trabajadora tuvo la remuneración más alta durante esos seis meses.

Por eso, el aumento salarial de diciembre puede modificar el importe de la segunda cuota del SAC. Si el sueldo de ese mes supera los registrados anteriormente, será ese valor el que se utilice para realizar la cuenta.

Para una empleada doméstica de tareas generales con retiro que haya trabajado durante todo el semestre y cuyo mejor salario mensual sea el básico de diciembre, de $519.825,60, el aguinaldo será de $259.912,80.

En el caso de una trabajadora de tareas generales sin retiro, con un sueldo mensual de $571.280,64, el medio aguinaldo alcanzará los $285.640,32, siempre que esa remuneración sea la más alta del semestre y corresponda el período completo.

La situación cambia cuando la relación laboral comenzó después de julio o no comprende los seis meses del período. En esos casos, el aguinaldo debe liquidarse de manera proporcional al tiempo trabajado.

Esto significa que una empleada que ingresó durante el segundo semestre no cobra automáticamente el mismo importe que alguien que trabajó desde el comienzo del período. El cálculo debe contemplar los meses efectivamente trabajados y la mayor remuneración mensual correspondiente.

De esta manera, diciembre reúne dos componentes que impactan en los ingresos del personal de casas particulares: el salario actualizado según la categoría y la modalidad de contratación, y la segunda cuota del aguinaldo. A esos conceptos se suman los adicionales por antigüedad o zona desfavorable, cuando corresponda.