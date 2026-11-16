La iniciativa reúne a 200 locales de todo el país con promociones en alimentos, bebidas, limpieza y productos navideños hasta el 23 de noviembre

El Black Mayorista llega con descuentos de hasta el 40% en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y productos navideños. La campaña comenzó este lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el 23, con la participación de unos 200 locales de todo el país, tanto físicos como online.

Se trata de la última edición del año del Black Week Nacional Mayorista, que, en esta oportunidad, pone el foco en las compras para Navidad y Año Nuevo. La propuesta busca anticipar parte de los gastos que suelen concentrarse en diciembre y generar movimiento en un período en el que los comercios comienzan a preparar sus existencias para las fiestas.

La campaña también alcanza a almacenes, autoservicios, kioscos y otros negocios de cercanía. Para estos establecimientos, noviembre representa una instancia de abastecimiento previa al aumento de la demanda de fin de año. Alimentos, bebidas y artículos de uso cotidiano forman parte de la mercadería que necesitan reponer para atender a sus clientes durante las próximas semanas.

El descuento máximo anunciado alcanza el 40%. Ahora bien, ese porcentaje no se aplica de manera generalizada a todos los artículos. Las rebajas dependen de los productos seleccionados y de las condiciones comerciales que establezca cada establecimiento adherido.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y cuenta con la participación de fabricantes de productos de consumo masivo. Entre las empresas que se sumaron figuran Unilever, Procter & Gamble, Colgate, L'Oréal, Beiersdorf, Newsan, Kimberly, Softys, SC Johnson, Nestlé, Grupo Ayudín y Molinos Río de la Plata, entre otras.

El listado de los establecimientos que participan del Black Week Nacional Mayorista se encuentra disponible en el sitio oficial de CADAM. Allí se detallan los comercios adheridos a la campaña, que se desarrolla durante ocho días en distintos puntos del país.

Black Mayorista: qué productos tienen descuentos de hasta 40%

Las ofertas de esta edición abarcan diferentes rubros de consumo cotidiano. Entre los productos alcanzados por la campaña se encuentran alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería. También hay promociones especiales en mercadería vinculada con la temporada navideña.

Y es que la proximidad de las fiestas empieza a modificar las compras de los hogares y las necesidades de los comercios. Por eso, uno de los ejes de esta última edición del año es incorporar productos relacionados con Navidad y Año Nuevo, dos celebraciones que suelen concentrar una parte importante de los gastos familiares de diciembre.

La participación de fabricantes de distintos sectores permite que las promociones incluyan alimentos, productos de higiene personal, cosmética y artículos para el cuidado del hogar. Se trata de categorías que forman parte de las compras habituales y que también tienen presencia en las operaciones de abastecimiento de los pequeños comercios.

Sin embargo, hay una diferencia entre el descuento máximo anunciado y las rebajas que efectivamente ofrece cada local. El 40% representa el porcentaje más alto previsto para la campaña, pero no significa que toda la mercadería esté alcanzada por esa reducción. Los beneficios varían según el producto y el establecimiento participante.

Qué empresas participan de la última edición del Black Mayorista

El Black Week Nacional Mayorista reúne a compañías que comercializan productos de consumo masivo en diferentes categorías. La nómina incluye fabricantes de alimentos, bebidas, artículos de higiene, cosmética y limpieza.

Entre las empresas que participan de la campaña se encuentran:

Unilever: productos de higiene personal, cuidado del hogar y alimentos

productos de higiene personal, cuidado del hogar y alimentos Procter & Gamble: artículos de limpieza, higiene y cuidado personal

artículos de limpieza, higiene y cuidado personal Colgate: productos de higiene bucal y cuidado personal

productos de higiene bucal y cuidado personal L'Oréal: artículos de cosmética y cuidado del cabello

artículos de cosmética y cuidado del cabello Beiersdorf: productos de cuidado de la piel

productos de cuidado de la piel Newsan: productos de distintas categorías de consumo y electrónica

productos de distintas categorías de consumo y electrónica Kimberly: artículos de higiene y cuidado personal

artículos de higiene y cuidado personal Softys: productos de papel e higiene

productos de papel e higiene SC Johnson: artículos de limpieza y cuidado del hogar

artículos de limpieza y cuidado del hogar Nestlé: alimentos y bebidas

alimentos y bebidas Grupo Ayudín: productos de limpieza y desinfección

productos de limpieza y desinfección Molinos Río de la Plata: alimentos y productos de consumo masivo

La presencia de estas compañías amplía las categorías que pueden formar parte de las promociones. De todos modos, hay que tener en cuenta que la participación de una empresa no implica que toda su línea de artículos tenga descuentos. Cada establecimiento define qué productos incorpora y cuáles son las condiciones comerciales de las ofertas.

Las ofertas apuntan a adelantar las compras de Navidad

La campaña está dirigida a dos públicos con necesidades diferentes: los consumidores que realizan compras para sus hogares y los comerciantes que necesitan preparar sus negocios para la demanda de fin de año.

En el caso de las familias, las promociones incluyen productos que forman parte de las compras habituales y otros relacionados con las celebraciones. Los alimentos no perecederos, las bebidas y los artículos de limpieza integran algunas de las categorías contempladas en la iniciativa. Son productos que suelen tener presencia en las compras de diciembre y cuya adquisición comienza a adelantarse durante noviembre.

Para los almacenes, autoservicios, kioscos y otros negocios de cercanía, el evento representa una oportunidad comercial para organizar el abastecimiento previo a las fiestas. La disponibilidad de promociones en productos de consumo masivo permite anticipar parte de las compras de mercadería destinadas a la venta durante las próximas semanas.

Además, el período previo a Navidad y Año Nuevo suele modificar el movimiento de determinados rubros. Las bebidas, los alimentos y los productos vinculados con las reuniones familiares adquieren mayor presencia en las compras, mientras que los comercios deben ajustar sus existencias para responder a esa demanda.

En este contexto, el Black Week Nacional Mayorista busca concentrar operaciones durante ocho días y generar actividad comercial antes del cierre del año. La propuesta combina descuentos en distintas categorías con una fecha de realización vinculada directamente con el calendario de compras de las fiestas.

Las ventas mayoristas registraron una caída en septiembre

La última edición del Black Week Nacional Mayorista llega en un contexto de retracción del consumo y dificultades para sostener el volumen de operaciones del sector. La campaña se desarrolla después de varios meses en los que los indicadores comerciales mostraron retrocesos en diferentes categorías.

De acuerdo con los últimos datos de la consultora Scentia difundidos por CADAM, las ventas del canal mayorista disminuyeron 6,7% en septiembre respecto de agosto.

El comportamiento de los distintos rubros también mostró diferencias. Entre las categorías con mayores retrocesos interanuales se ubicaron las bebidas sin alcohol, con una caída del 21,1%, y los productos de higiene y cosmética, que registraron una baja del 9%.

Las cifras reflejan las dificultades que atraviesa el sector para sostener las ventas de productos de consumo masivo. La retracción alcanza artículos vinculados con las compras habituales de los hogares y también repercute en las decisiones de abastecimiento de los comercios.

En ese escenario, las promociones ganaron espacio como herramienta para incentivar las operaciones y estimular compras en un mercado en el que el consumo todavía muestra dificultades para recuperar volumen.

La elección de noviembre para esta última edición también responde a una cuestión comercial: es el período previo al movimiento de diciembre, cuando las compras relacionadas con las fiestas suelen modificar la demanda de alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo.

Hasta cuándo dura el Black Mayorista y dónde consultar los locales adheridos

El Black Week Nacional Mayorista comenzó el lunes 16 de noviembre y finalizará el lunes 23. Durante esos ocho días, los establecimientos participantes ofrecerán promociones en sus locales físicos y, cuando corresponda, mediante sus canales de venta online.

La campaña reúne a unos 200 puntos de venta distribuidos en distintas provincias. La organización está a cargo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que publica en su sitio oficial el listado de los comercios adheridos.

Las promociones incluyen descuentos de hasta el 40% en distintas categorías de consumo masivo, aunque los porcentajes y los productos alcanzados varían según cada establecimiento. También forman parte de la propuesta las ofertas especiales en artículos vinculados con Navidad y Año Nuevo.

De esta manera, la última edición del Black Mayorista de 2026 concentra su propuesta en las compras previas a las fiestas, con promociones en alimentos, bebidas, limpieza y perfumería. La iniciativa se desarrolla en un momento en el que los mayoristas buscan recuperar actividad y los pequeños comercios comienzan a preparar su abastecimiento para el cierre del año.