El presidente norteamericano confirmó que intervino para que Jensen Huang regrese como CEO de la compañía y que hablaron el día previo

Jensen Huang vuelve a Nvidia como CEO y presidente tras una intervención directa de Donald Trump. El mandatario estadounidense confirmó este lunes que habló con la junta directiva de la compañía para cerrar el acuerdo y luego llamó al fundador para pedirle algo puntual: que trabaje duro.

Trump contó los detalles de la operación en una entrevista telefónica con CNBC. "Los convencí. Cerré el trato", afirmó poco después de que Nvidia anunciara oficialmente el regreso de Huang al máximo cargo ejecutivo de la empresa líder en chips para inteligencia artificial.

La movida ocurrió en medio de tensiones entre el gobierno estadounidense y Nvidia por cuestiones de seguridad nacional. La compañía genera el 80% de los chips más avanzados para IA del mundo.

La conversación entre Donald Trump y Jensen Huang

Según el relato presidencial, la conversación con Huang se produjo el domingo por la noche, apenas horas antes del anuncio oficial. Trump reconstruyó el diálogo palabra por palabra.

Trump celebró la decisión de Nvidia en su red social

"Le dije: 'Me tienes que prometer algo. Tienes el cerebro, tienes todo en marcha. Vas a trabajar duro. Y si trabajas duro, nadie puede vencerte'", contó el mandatario.

Huang le habría respondido que trabajaría más que nunca. Trump pareció satisfecho con la promesa.

En otro tramo de la entrevista describió la llamada de forma más directa. "Le pedí una cosa, Jensen: trabajar duro", resumió. Agregó que no habló de otros temas porque "él lo entiende mejor que nosotros".

La frase sugiere que Trump dejó en manos de Huang las decisiones técnicas y estratégicas de Nvidia. El presidente se concentró únicamente en asegurar el compromiso personal del CEO con la empresa, sin entrar en detalles operativos ni corporativos.

Las garantías que Trump dio a la junta directiva

Trump sostuvo que la junta de Nvidia le pidió garantías sobre la amenaza de seguridad nacional que planteaba mantener a Huang en el cargo. El tema era sensible por la importancia estratégica de los chips de IA.

"Les dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho", afirmó el mandatario. No precisó en qué consistieron esas garantías ni qué información compartió con los directores.

El presidente dijo haber hablado con la junta "directa e indirectamente". La frase deja abierta la posibilidad de que haya usado intermediarios además de contactos personales.

Consultado sobre si mantener a Huang en la empresa representa un riesgo, Trump fue categórico: "No, el riesgo es perderlo". También defendió al empresario: "No hizo nada malo".

La postura presidencial marca un respaldo total a Huang frente a cualquier cuestionamiento. Trump priorizó el valor del CEO para Nvidia y la industria tecnológica estadounidense por sobre las dudas de seguridad.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia cierra así un episodio que combinó presión política, negociaciones corporativas y diplomacia presidencial. Trump se atribuyó el mérito del desenlace y dejó en claro su confianza en el fundador de la compañía más valiosa del sector tecnológico.

El escándalo que terminó con la salida de Jensen Huang

La crisis comenzó a principios de noviembre, cuando trascendieron informaciones sobre relaciones extramatrimoniales de Huang. Una de ellas involucraba a Alice Huang, una exdirectiva de la compañía tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur.

El caso adquirió una dimensión política y de seguridad nacional porque, según versiones periodísticas basadas en fuentes de inteligencia estadounidenses, la mujer era investigada por sus presuntos vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Las autoridades de Pekín rechazaron esas acusaciones. Por su parte, la controversia también abrió interrogantes sobre las relaciones comerciales de Nvidia con China y los controles sobre la exportación de sus procesadores de inteligencia artificial.

El 12 de noviembre, Huang presentó su renuncia como presidente, CEO y miembro del directorio. El consejo de administración aceptó su salida y designó como CEO interina a Colette Kress, quien hasta entonces se desempeñaba como directora financiera.

La decisión sorprendió al mercado por tratarse del fundador y principal referente de una compañía que se convirtió en uno de los actores centrales del desarrollo de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la salida no cerró la discusión. Huang manifestó posteriormente su disposición a regresar si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa. La posibilidad generó una campaña de apoyo entre empleados, inversores y socios comerciales.

El 17 de noviembre, durante una comunicación con inversores, el presidente del directorio, Harvey C. Jones, había descartado expresamente esa alternativa y asegurado que Nvidia no tenía previsto reincorporarlo. La decisión anunciada este lunes revirtió esa postura.

Las sospechas sobre China y la investigación que enfrenta Nvidia

La controversia no quedó limitada a la conducta personal del empresario. Las versiones sobre su relación con Alice Huang también pusieron bajo la lupa los negocios de Nvidia en China.

De acuerdo con una investigación de Reuters, las autoridades estadounidenses examinaron posibles conexiones entre la empresaria y operaciones que habrían permitido el acceso de clientes chinos a procesadores de Nvidia cuya exportación está restringida.

La agencia también informó que, tras conocerse el escándalo, algunos clientes chinos comenzaron a cancelar o postergar pedidos, ante la incertidumbre sobre el futuro comercial de la compañía en ese mercado.

En paralelo, el caso provocó cuestionamientos de legisladores estadounidenses, pedidos de audiencias en el Congreso y actuaciones de organismos de control. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el FBI quedaron vinculados a las investigaciones sobre distintos aspectos de la controversia.

Uno de los puntos bajo análisis es si existieron fallas en los controles internos de Nvidia y si los vínculos personales de su entonces CEO pudieron afectar el cumplimiento de las restricciones comerciales estadounidenses.

Las acusaciones sobre espionaje, sin embargo, no equivalen a una comprobación judicial de que Alice Huang haya actuado como agente china ni de que Nvidia haya participado deliberadamente en operaciones ilegales.

Nvidia perdió cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado

La crisis de conducción coincidió con un período de fuertes bajas para las acciones de Nvidia y una liquidación generalizada de activos tecnológicos en Wall Street.

El 10 de noviembre, Reuters informó que la compañía había perdido alrededor de u$s430.000 millones de capitalización bursátil en apenas dos ruedas, en medio de las repercusiones del escándalo y de las dudas sobre sus operaciones vinculadas con China.

Las acciones también sufrieron después de conocerse la renuncia de Huang y las posteriores declaraciones del directorio que descartaban su regreso. La incertidumbre sobre quién conduciría la empresa y la continuidad de su estrategia comercial se sumaron a las preocupaciones de los inversores.

La caída se profundizó durante noviembre. Nvidia llegó al cierre del viernes 20 de noviembre con una baja diaria cercana al 14%, mientras acumulaba un retroceso semanal del 23%, según los datos publicados por Yahoo Finance.

La acción terminó esa jornada en torno a los u$s125,53, muy por debajo del máximo histórico de octubre, cuando había alcanzado los u$s239,24.