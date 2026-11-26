Zapatos, zapatillas, carteras y accesorios entran en los descuentos de las marcas, que ofrecen la posibilidad de comprar en cuotas

Este viernes 27 de noviembre llega una nueva edición del Black Friday, pero muchas empresas ya comenzaron a ofrecer descuentos y anunciaron que las promociones se extenderán por los próximos días. Es el caso, por ejemplo de las marcas de calzado y accesorios Prüne y Grimoldi.

En el caso de Prüne, anunció en su sitio web que este jueves 26 comenzaron las rebajas, que se extenderán hasta el próximo domingo 29. También ofrece la posibilidad de pagar en cuotas sin interés y envío gratis a partir de determinados montos.

Por el lado de Grimoldi, si bien en su sitio web no hace referencia específica al Black Friday, sí lanza descuentos de hasta el 45%, con la posibilidad de cuotas sin interés. Tampoco aclara hasta cuándo son las promociones, pero la marca suele tener este tipo de rebajas tanto online como en sus locales y tiendas outlet.

Prüne vende zapatos y carteras con descuentos por el Black Friday

Según anuncia en su sitio web, en Prüne el Black Friday es del 26 al 29 de noviembre. Vende zapatos, carteras y billeteras con hasta 30% de descuento y cuotas sin interés.

Ofrece 3 cuotas sin interés para cualquier monto y 6 a partir de los $180.000. Con envío gratis para compras online a partir de los $200.000.

A continuación, algunos de los preciso con descuentos de Prüne relevados por iProfesional:

Bolso Nicky en cuero gamuza: $138.000 (descuento del 30%)

Mini bag Juliette en cuero graneado: $119.000 (descuento del 25%)

Bandolera Bahamas en efecto cuero: $68.900 (descuento del 30%)

Cartera hombro Round efecto cuero: $68.900 (descuento del 30%)

Sandalia alta Stella en cuero gamuza: $165.000 (descuento del 25%)

Sandalia alta Frances en efecto cuero liso: $115.000 (descuento del 25%)

Mule Hans en cuero gamuza: $168.000 (descuento del 15%)

Mocasín Cannes en cuero gamuza: $149.000 (descuento del 21%)

Sandalia media Bungalow: $27.900 (descuento del 30%)

Billetera Katy en cuero graneado: $58.900 (descuento del 15%)

Algunos de los descuentos de Prüne por el Black Friday

El outlet de Grimoldi tiene descuentos de hasta 45% en zapatos y zapatillas

Como suele ser habitual, Grimoldi tiene su sección outlet tanto en su sitio web como en las distintas tiendas.

En ese marco, si bien no aclara que es por el Black Friday, en la página de Grimoldi también hay descuentos de hasta casi 45%. Y ofrece 6 y 9 cuotas sin interés en compras desde $150.000.

Algunos de los precios con rebajas son los siguientes:

Mocasin Hush Puppies Negro: $79.000 (descuento del 38%)

Balerinas Hush Puppies Negro Bres: $69.000 (descuento del 44%)

Balerinas Hush Puppies Beige Tory: $89.000 (18% de descuento)

Balerinas a pie rojo Blu: $59.000 (45% de descuento)

Zapatillas Vans Negro: $99.000 (descuento del 31%)

Casual Hush Puppies marrón Greco: $99.000 (descuento del 31%)

Zapatillas Vans Azul Cielo: $129.999 (descuento del 19%)

Zapatillas Merrell celeste Speed 2: $225.000 (descuento del 31%)

Zapatillas Caterpillar: $99.000 (descuento del 33%)

En Grimoldi se consiguen zapatos, zapatillas y sandalias con hasta 45% off

Las claves para aprovechar los descuentos del Black Friday en Argentina

Lo cierto es que el Black Friday 2026 comienza este viernes 27 de noviembre en Argentina y llega con descuentos que, en algunos casos, prometen rebajas de hasta el 50% o más. Sin embargo, para distinguir una oportunidad concreta de una promoción que solo resulta atractiva a primera vista, hay algunas precauciones que conviene tomar antes de pasar por caja.

La primera es revisar cómo evolucionó el precio del producto durante las últimas semanas y compararlo con su valor habitual, no solamente con el que tenía el día anterior. También hay que calcular cuánto se terminará pagando, incluidos el envío, las cuotas y los eventuales intereses. Por último, es fundamental comprar en tiendas oficiales o comercios con buena reputación.

La desconfianza de los consumidores frente a las ofertas tiene sustento en los datos. Según el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), apenas el 54% de los compradores confía en que los descuentos anunciados están efectivamente por debajo del precio habitual. Otro 20% desconfía de manera activa y el 27% mantiene una posición neutral.

La jornada central será el viernes 27, aunque la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) prevé que las promociones se extiendan al sábado 28 y al domingo 29. Además, numerosos comercios prolongarán sus ofertas hasta el lunes 30 de noviembre. Ese margen permite comparar alternativas antes de decidir.

El porcentaje de descuento, por sí solo, no garantiza que una compra sea conveniente. Para saber si una oferta es real, el primer paso es conocer el precio del producto antes de que comenzara el evento y observar cómo evolucionó en el tiempo.

En ese sentido, resulta más útil comparar con el valor que tenía durante un mes habitual que tomar como referencia únicamente el precio publicado en la víspera del Black Friday. Algunos comercios pueden modificar sus precios en las semanas previas y hacer que una rebaja parezca más importante de lo que realmente es.

Quienes comenzaron a buscar productos con anticipación tienen una ventaja. El relevamiento de BCG indica que el 62% de las personas que planean comprar durante estas fechas empieza a rastrear ofertas en octubre o a principios de noviembre. Sin embargo, solo el 30% tiene definidos de antemano la marca y el modelo que quiere adquirir.

Esa diferencia puede favorecer las compras impulsivas. Llegar al evento sin una lista de necesidades concretas aumenta las posibilidades de terminar eligiendo productos que no estaban previstos, simplemente porque aparecen con una etiqueta de descuento.

Una estrategia sencilla es seleccionar dos o tres artículos, seguir sus precios en distintas tiendas y guardar capturas de pantalla de los valores anteriores. De esa manera, será posible comprobar si la rebaja anunciada el viernes representa un ahorro efectivo o si se calcula sobre un precio de referencia que fue elevado previamente.

Lo concreto es que con la llegada del Black Friday muchas marcas lanzan agresivos descuentos, promociones y cuotas para incentivar ventas, en un escenario de consumo retraído.