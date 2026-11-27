En un contexto de presión cambiaria, el sector advierte que hay poco margen para trasladar nuevas subas a los consumidores antes de fin de año

Se esperan más aumentos (Coca-Cola). El consumo ya está débil y las ventas bajaron.

Almaceneros suspenden pedidos y buscan alternativas por temor a más caídas de ventas.

Los precios de los alimentos vuelven a generar preocupación entre los comerciantes y consumidores. En los últimos días, Arcor comunicó una nueva lista de precios con aumentos promedio del 6%, una actualización que ya provocó una reacción entre los almaceneros y que podría trasladarse progresivamente a las góndolas.

La decisión de la compañía llegó en un contexto de presión cambiaria y de consumo todavía debilitado. Frente a las nuevas condiciones comerciales, distintos grupos de comerciantes de barrio resolvieron suspender temporalmente los pedidos de productos de la empresa y buscar alternativas entre fabricantes más pequeños.

Según confirmó Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, el incremento promedio informado por Arcor fue del 6%, aunque algunos artículos tuvieron ajustes considerablemente superiores.

El dirigente explicó que la empresa justificó la actualización al señalar que se trataba del primer aumento en tres meses. Sin embargo, los comerciantes cuestionaron el impacto de las modificaciones sobre sus costos y advirtieron que también influye la eliminación de bonificaciones comerciales, que puede encarecer el precio final de los productos.

Qué otros aumentos de precios se esperan para diciembre

La actualización de Arcor no sería el único movimiento en las listas de precios de las principales empresas de consumo masivo.

Desde el Centro Unión Almaceneros de Rosario, su presidente, Juan Milito, confirmó los incrementos y estimó que la suba promedio de la alimenticia se ubicó cerca del 7%, con diferencias importantes según el producto: algunos registraron ajustes del 5%, mientras que otros llegaron al 12%.

Además, el referente del sector anticipó que Coca-Cola comunicó aumentos del 4% para sus productos a partir de los primeros días de diciembre.

De esta manera, las próximas semanas podrían traer nuevas modificaciones en los valores de distintos artículos de consumo cotidiano, en un período del año en el que habitualmente aumenta la demanda por las fiestas.

Por qué los comerciantes decidieron frenar los pedidos de Arcor

La reacción de los almaceneros responde a una preocupación concreta: la posibilidad de que los aumentos terminen afectando todavía más las ventas.

Los comerciantes de cercanía acordaron postergar durante al menos una semana las compras de productos de Arcor. La estrategia también contempla reemplazar parte de la mercadería por alternativas de pequeñas y medianas empresas.

El problema, según explicó Sergio Casinerio, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Rosario (Casar), es que existe poco margen para seguir trasladando los aumentos a los consumidores.

El dirigente señaló que las cadenas que compran directamente a los fabricantes todavía no detectaron modificaciones en sus listas. Sin embargo, advirtió que los clientes están cada vez más sensibles a las variaciones de precios y pueden dejar de comprar determinados productos cuando consideran que son demasiado caros.

En ese escenario, las diferencias entre los canales de comercialización también pueden generar variaciones en los valores que finalmente encuentran los consumidores en los comercios.

Caen las ventas en supermercados y crece la preocupación por el consumo

Los nuevos aumentos llegan en un momento complicado para el comercio minorista. Los últimos datos disponibles muestran que las ventas en supermercados retrocedieron durante septiembre y acumularon varios meses consecutivos de caídas.

De acuerdo con las cifras mencionadas por La Capital, las ventas disminuyeron un 0,9% en septiembre respecto de agosto, en la medición a precios constantes y sin estacionalidad. Fue el cuarto retroceso mensual consecutivo.

En la comparación interanual, la contracción llegó al 3%, mientras que durante los primeros nueve meses de 2026 el sector acumuló una caída del 2,9%.

A este escenario se suma el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre los presupuestos familiares. Según Casinerio, los incrementos de luz, gas y agua representan actualmente una de las principales dificultades para los hogares.

En octubre, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento del 4,2% a nivel nacional y del 6,4% en la región Pampeana. En el mismo período, la inflación general fue del 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2%.

Con diciembre en el horizonte, los comerciantes esperan un movimiento algo mayor en las ventas durante los días previos a las fiestas. Sin embargo, la evolución del consumo y la posibilidad de nuevas remarcaciones serán factores determinantes para el cierre del año.