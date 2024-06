Cada vez que el dólar blue sube vuelve la gente a los concesionarios, y la situación que se está viviendo desde hace varios días en el mercado local ya se está trasladando operaciones concretas, ya que los ahorros en esa moneda toman más valor con los autos en pesos.

Así lo confirmaron a iProfesional fuentes de diferentes automotrices y puntos de venta, quienes admitieron que, ante la escalada de la divisa, se produce un incremento de consultas y muchos de ellas terminan en la compra del 0km.

A este factor se suman los estímulos que varias marcas vienen dando hace tiempo con descuentos y financiamientos, los cuales sedujeron a personas que ni siquiera tenían pensado cambiar el auto, explicó el gerente de Ventas de una red de concesionarios.

La única contracara de esta tendencia es que, en muchas marcas, todavía faltan algunos modelos y "no todo es color de rosas". El problema ya no radica en las trabas para importar, como fue hasta 2023, sino que algunas automotrices no logran ponerse al día con los pagos a las casas matrices y no tienen todos los autos que quisieran tener o que demandan los clientes.

La ventaja del dólar que sube y precios estables

Diferentes factores se combinaron para favorecer los precios de los autos. Por un lado, la suba de los 0km comenzó a estabilizarse en 2024, y los incrementos no siguen el mismo ritmo que tuvieron durante el año pasado.

Si bien cada marca fue trasladando la devaluación en diferentes momentos del primer semestre, lo cierto es que comparado con los aumentos que registraron en 2023, este año están más moderados y parecen haber encontrado un techo. Según fuentes de una terminal, "los precios viajan al ritmo de la devaluación oficial".

Chevrolet Tracker, uno de los modelos que falta en los concesionarios.

El segundo punto a favor es la financiación. Mientras que en el segundo semestre pueden darse más subas de precios y las bonificaciones empezarían a mermar, los los créditos estarán firmes porque fueron los que más activaron las ventas. "En ventas convencionales, el 40% se concretó con financiamiento", confirmaron en otra marca.

A estos factores se sumó la comentada devaluación. "Cuando se da este tipo de devaluaciones, la gente espera unos días, y si queda en un nivel estable va y cierra la compra", comentó un vendedor. Es decir, va siguiendo la suba, espera que se estabilice, y ahí toma la decisión de compra.

Junto con estos factores, el poder adquisitivo se fue mejorando y algunos sectores de la sociedad se recuperaron, lo cual ayudó al mercado.

¿Qué autos hay y cuáles son los 0km que faltan en los concesionarios?

A pesar de que las importaciones se abrieron y no hay trabas para operar con el exterior, como sucedió en los últimos años, no todos los modelos están en el mercado.

Por alta demanda, no alcanzan las unidades de Ford Territory.

Esta situación tiene que ver con distintos factores. Por un lado, en algunas regiones de Brasil se vivió una inundación que afectó a gran parte de las proveedoras de autopartes de grandes automotrices, lo cual retrasó la fabricación de autos en el país vecino y también en Argentina, porque también son proveedores locales.

Por otro lado, uno de los problemas gracves son los pagos al exterior, que se mantienen a 180 días, y muchas marcas tienen deudas con las casas matrices, por lo cual, no estarían recibiendo la cantidad de unidades que necesitan.

Por último, también hay modelos que, al abrirse el "grifo", tienen más demanda de la esperada y no alcanzan a cumplir con la demanda de los clientes.

Entre esos modelos que más están faltando se encuentran algunos como Chevrolet Tracker, que es producida en Argentina. "No tenemos Tracker por venta convencional hace más de tres meses. La planta está cerrada y solo se fabrica para plan de ahorro".

En Ford, faltan especialmente Territory, por la alta demanda (además bajó de precio), Bronco y la versión más alta de Ranger (también se produce en Argentina, pero tiene alta demanda).

En otras marcas, crecieron las ventas de Fiat Fastback, recién lanzado al mercado, y por eso demoró en llegar a todos los clientes; mientras que se normalizó Strada, Toro y Pulse, que estuvieron los últimos años con pocas unidades.

Fiat Fastback, tras el lanzamiento, la marca se pone al día con las entragas.

En Volkswagen, después de muchas demoras, se normalizó la entrega de Polo, T-Cross y Nivus, que crecen en ventas; lo mismo que en Toyota.

La explicación de los concesionarios es la siguiente: "La gente quiere todo lo que no hay". Haciendo referencia a que se buscan más los modelos importados, después de años donde crecieron las ventas de los nacionales, por falta de productos de otros mercados.

Ventas, recuperación y expectativas

En este contexto, desde diferentes marcas anticiparon a iProfesional que hay un escenario más alentador que al inicio de año, y que si bien esperaban que eso ocurra en el segundo semestre, ya se está sintiendo.

Sin contar el segmento de Pesados, entre enero-junio del año pasado se vendieron 222.000 unidades, este año no llegó a 170.000; mientras que entre julio-diciembre del año pasado se vendieron 200.000, y para este año se esperan 168.000. De esta manera, ya se advierte un escenario más positivo y hay un clima esperanzador.